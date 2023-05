Maharashtra Board 12th Result: महाराष्ट्र बोर्ड ने किया 12वीं के नतीजों का एलान, 91.25% छात्र हुए पास, इस डायरेक्ट लिंक से तुरंत चेक करें रिजल्ट

Maharashtra Board 12th Result:उत्तराखंड और मध्यप्रदेश बोर्ड के बाद अब महाराष्ट्र बोर्ड ने भी 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है.

Maharashtra Board 12th Result: इस बार साइंस स्ट्रीम में सबसे ज्यादा छात्र पास हुए हैं.

Maharashtra Board 12th Result: उत्तराखंड और मध्यप्रदेश बोर्ड के बाद अब महाराष्ट्र बोर्ड ने भी 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. नतीजों से पता चलता है कि परीक्षा में लड़कियों ने लड़कों को पछाड़ा है. इस बार कुल 91.25 फीसदी छात्र परीक्षा में सफल हुए हैं. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सीनियर एंड हायर एजुकेशन के अनुसार, राज्य के नौ क्षेत्रों में से, कोंकण क्षेत्र में सबसे अधिक 96.01 फीसदी छात्र पास हुए हैं. बोर्ड ने इस बात की जानकारी एक प्रेस रिलीज के जरिये दी. साइंस स्ट्रीम में सबसे ज्यादा पास हुए छात्र बोर्ड के अनुसार कुल 14,28,194 छात्रों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया और 14,16,371 उपस्थित हुए और उनमें से 12,92,468 छात्र सफल हुए, जो लगभग 91.25 फीसदी है. मार्च-अप्रैल 2022 में हुई परीक्षा में 94.22 फीसदी छात्र पास हुए थे. इस साल यह पिछले साल के मुकाबले 2.97 फीसदी कम छात्र पास हुए हैं. बोर्ड ने कहा कि इस साल 93.73 फीसदी लड़कियों और 89.14 लड़के पास हुए हैं. इसमें यह भी कहा गया है कि साइंस स्ट्रीम से 96.09 फीसदी छात्रों ने परीक्षा पास की. इसके बाद कॉमर्स से 90.42 फीसदी और आर्ट्स स्ट्रीम से 84.05 फीसदी छात्र पास हुए. Uttarakhand Board results 2023: उत्तराखंड बोर्ड ने जारी किए 10वीं और 12वीं के नतीजे, लड़कियों ने मारी बाजी, ऐसे चेक करें रिजल्ट ऐसे चेक करें रिजल्ट बोर्ड के नतीजों को आप इस डायरेक्ट लिंक से तुरंत चेक कर सकते हैं. https://mahresult.nic.in/mbhsc2023/mbhsc2023.htm