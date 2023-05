NEET UG 2023 परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी डिटेल जारी, पंजीकृत उम्मीदवार ऐसे देख सकते हैं अपने अलॉटेड शहर का नाम

NTA releases Advance Information for Allotment of Centre City to the Registered Applicant: देश के मेडिकल कालेजों में संचालित MBBS और BDS प्रोग्राम में दाखिले के लिए आयोजित की जाने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी (NEET UG– 2023) परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार है. इस बीच नीट यूजी परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने पंजीकृत उम्मीदवारों को एग्जाम सिटी की जानकारी एडवांस में दी है. नीट यूजी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से अपना एग्जाम सिटी चेक कर सकते हैं.

NEET UG 2023: ऐसे डाउनलोड करें एग्जाम सेंटर स्लिप

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आज नीट यूजी 2023 के लिए एग्जाम सिटी जारी की है. अगले रविवार को यह परीक्षा आयोजित होगी. इस बार की नीट यूजी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार इन स्टेप्स की मदद से अपने अलॉटेड एग्जाम सिटी का नाम देख सकते है.

1. सबसे पहले एनटीए कम नीट की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.

2. अब नीट यूजी 2023 परीक्षा का एप्लिकेशन नंबर, जन्मतिथि और सिक्योरिटी कैप्चा कोड भरें

3. आखिर में सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.

4. स्क्रीन पर सभी जरूरी डिटेल के साथ नीट यूजी 2023 परीक्षा के लिए अलॉटेड एग्जाम सिटी सेंटर, राज्य का नाम और परीक्षा की तारीख और समय समेत सभी जरूरी ब्योरा नजर आएगा.

जल्द जारी होगा एडमिट कार्ड

एनटीए के आधिकारिक शेड्यूल के मुताबिक नीट यूजी 2023 परीक्षा 7 मई को दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच आयोजित की जानी है. एनटीए ने अभी तक नीट यूजी 2023 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाने संबंधी तारीख का एलान नहीं किया है. पिछले कुछ सालों के रूख के आधार पर बताया जा रहा है कि एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीख से 6-7 दिन पहले जारी हो जाता है. 2022 में नीट यूजी परीक्षा का आयोजन 17 जुलाई को हुआ था और इसके लिए एडमिट कार्ड 12 जुलाई को जारी किया गया था. इसी तरह 2021 में एडमिट कार्ड 6 सितंबर को जारी हुआ और नीट यूजी परीक्षा 12 सितंबर को आयोजन किया गया था.