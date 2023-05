NEET UG 2023: मलेशिया से MBBS करने के लिए नीट एग्जाम में कितने चाहिए स्कोर? चेक करें फीस, योग्यता और टॉप कालेज

मेडिकल कालेज में संचालित MBBS प्रोग्राम दाखिला लेने से पहले मलेशिया के हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री पर दिए गए डिटेल, कोर्स अवधि, फीस जैसे तमाम जरूरी पहलुओं के बारे में यहां चेक कर सकते हैं.

मलेशिया में एमबीबीएस की पढ़ाई इंग्लिश लैंग्वेज में कराई जाती है. यहीं कारण है कि वहां भारतीय छात्रों को सहूलियत हो जाती है. (Picture Credits: AIMST University)

Study MBBS from Malaysia, NEET score required: विदेशों में रह कर वहीं के मेडिकल यूनिवर्सिटी-कालेज से पढ़ाई करने की चाह रखने वाले भारतीय छात्रों के बीच मलेशिया का क्रेज धीरे-धीरे बढ़ रहा है.आबादी के मामले में दुनियाभर में 45वां स्थान रखने वाला यह देश मेडिकल हब के रूप में उभर रहा है. लगभग समान संस्कृति और बढ़ते भारतीय डायस्पोरा के साथ मलेशिया ने बीते साल करीब 3,331 भारतीय छात्रों को पंजीकृत किया था. इनमें से छह छात्र फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (FMGI) के लिए उपस्थित हुए और 4 उम्मीदवारों ने 2021 का स्क्रीनिंग टेस्ट पास किया. मलेशिया के मेडिकल कालेज में संचालित MBBS प्रोग्राम दाखिला लेने से पहले हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री पर दिए गए डिटेल, कोर्स अवधि, फीस जैसे तमाम जरूरी पहलुओं के बारे में यहां चेक कर सकते हैं. सबसे पहले इस वेबसाइट से सभी जानकारियां हासिल कर लें मलेशिया में रहकर मेडिकल की पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले भारतीय एस्पिरेंट्स को सबसे पहले वहां के हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री की आधिकारिक http://www.mohe.gov.my/en पर जाकर MBBS या समकक्ष प्रोग्राम से जुड़े सभी जानकारियों को सावधानीपूर्वक चेक कर लेना चाहिए. 2,000 रुपये का नोट बदलने के लिए किसी फॉर्म या आईडी कार्ड की जरूरत नहीं, SBI ने और क्या कहा? चेक डिटेल मलेशिया से MBBS करने के लिए चाहिए ये एलिजिबिलिट 1. इच्छुक उम्मीदवार के पास कम से कम 50 फीसदी के साथ फिजिक्स, कमेस्ट्री और बॉयोलॉजी,सब्जेक्ट में 12वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए.

2. उम्मीदवार द्वारा नीट यूजी की परीक्षा क्वालिफाई किया गया हो.

3. सबसे अहम बात 12वीं की परीक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कोर सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए.

4. इंग्लिश लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए. मलेशिया में MBBS कोर्स का अवधि और अन्य मलेशिया में एमबीबीएस कोर्स 6 साल का कार्यक्रम है जिसमें एक साल की अनिवार्य इंटर्नशिप शामिल है. कुल शैक्षणिक अवधि के 5 साल थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज वाले छात्रों पर केंद्रित होते हैं. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे इस विदेशी मुल्क के मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज वाइज कोर्स की अवधि, संरचना और अन्य सभी की जानकारी मलेशिया हायर एजुकेशन की आधिकारिक वेबसाइट http://www.mohe.gov.my/en से चेक कर लें. क्योंकि विभिन्न कालेज के MBBS प्रोग्राम की अवधि अलग-अलग हो सकती है. कोरोना महामारी के कारण देश में नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने 2022 में अनिवार्य किया कि वे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट (FMG) जिन्होंने अपना चौथा और पांचवां साल ऑनलाइन पूरा कर लिया है उन्हें बएमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद इंटर्नशिप एक साल के बजाय दो साल की करनी अनिवार्य है. मार्च 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि एफएमजी के कन्फ्लिक्ट को समाप्त करने के लिए उपाय किए जाए, ऐसे करें अप्लाई मलेशिया के जिस भी मेडिकल कालेज में दाखिला चाहिए सबसे पहले उसका चुनाव कर लें. उसके बाद मेडिकल कालेज में दाखिला पाने की प्रक्रिया के शुरू किए जाने के लिए एप्लिकेशन फार्म भरें.

मांगे गए सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करें.

कालेज से मिले ऑफर लेटर को सेव करें और उसे भविष्य में जरूरत पड़ने पर उपलब्ध करा सकें प्रिंट निकलवा कर सुरक्षित रख लें.

मलेशिया के मेडिकल कालेज से दाखिले के लिए ऑफर लेटर मिलने के बाद मांगी गई फीचर जमा करें.

अब इसके बाद मलेशिया में रहकर पढ़ाई करने के लिए स्टडी विजा के लिए अप्लाई करें. ये चाहिए जरूरी डाक्यूमेंट्स पासपोर्ट की एक प्रति.

10वीं और 12वीं की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट की कॉपी.

माइग्रेशन सर्टिफिकेट.

मलेशिया के मेडिकल कालेज द्वारा जारी ऑफर लेटर की कॉपी.

मलेशिया सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा लिस्टेड दूसरे सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स. ट्यूशन फीस मलेशिया में MBBS प्रोग्राम की सालाना ट्यूशन फीस लगभग 9 लाख रुपये से 25 लाख रुपये के बीच है. वहां रहने का खर्च काफी हद तक भारत के बराबर है. मलेशिया में रहने की लागत हर महीने 15,000 रुपये से 18,000 रुपये के बीच आती है. अगर दाखिला लिया छात्र वहां की यूनिवर्सिटी या कॉलेज के डॉर्मिटरी में रह रहा है और कमरे के बंटवारे पर भी निर्भर करता है तो राशि अलग-अलग होती है. भले ही मलेशिया की आधिकारिक भाषा Malay है, लेकिन एमबीबीएस की पढ़ाई इंग्लिश लैंग्वेज में कराई जाती है. मलेशिया के कुछ फेमस मेडिकल कालेज Asian Institute of Medicine Science and Technology (AIMST)

Jeffrey Cheah School of Medicine and Health Sciences

MAHSA University Faculty of Medicine

Segi University

International Medical University

Asian Institute of Medicine Science and Technology

Perdana University

Perdana University and more.