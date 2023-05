PSEB 10th Result 2023: पंजाब बोर्ड 10वीं के नतीजे आज होंगे जारी, ऐसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट

Punjab Board10th Result: पंजाब बोर्ड 10वीं परीक्षा 2023 में शामिल हुए बच्चे नतीजों का एलान हो जाने के बाद अपना रिजल्ट pseb.ac.in और indiaresults.com से देख सकेंगे.

Punjab Board10th Result: पंजाब बोर्ड 10वीं परीक्षा 2023 के नतीजे इन स्टेप्स की मदद से देख सकेंगे. (IE Photo by Gurmeet Singh)

Punjab Board 10th Class Result 2023: पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) आज 10वीं के नतीजों का एलान करेगी. राज्य शिक्षा बोर्ड की तरफ से आयोजित की गई मैट्रिक की परीक्षा में इस बार शामिल हुए के बच्चे PSEB की आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in और पोर्टल indiaresults.com पर जाकर चेक कर सकेंगे. इस साल PSEB ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा 24 मार्च से लेकर 20 अप्रैल के बीच आयोजित किए थे. फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स, NSFQ सब्जेक्ट्स और कंप्यूटर साइंस को छोड़कर ज्यादातर परीक्षाएं सुबह 10 बजे से 1:15 बजे तक तीन घंटे की अवधि में आयोजित कराए गए. Punjab Board PSEB 10th Class Result 2023: ऐसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट पंजाब बोर्ड 10वीं परीक्षा 2023 में शामिल हुए बच्चे सबसे पहले PSEB की आधिकारिक बेवसाइट pseb.ac.in पर जाना होगा

अब स्क्रीन पर दिखाई दे रहे 10वीं बोर्ड की परीक्षा के नतीजों को देखने के लिए संबंधित रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा.

उसके बाद मांगे गए रोल नंबर, नाम, जन्मतिथि जैसे जरूरी डिटेल भरना होगा और अंत में फाइंड रिजल्ट (Find Results) बटन पर क्लिक करें.

ऐसा करते ही स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा. भविष्य में जरूरत पड़ने पर उपलब्ध करा सकें उसके लिए रिजल्ट व्यू का प्रति निकलवा सकते हैं. PSEB 10th Result 2022 में 97.94% बच्चे हुए थे सफल पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने पिछले साल मैट्र्रिक या सेकेंडरी या 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं 29 अप्रैल से 19 मई के बीच आयोजित कराए थे. इस परीक्षा में कुल 3,11,545 बच्चे शामिल हुए थे. पंजाब बोर्ड10वीं परीक्षा 2022 में 3,08,627 बच्चों ने सफलता हासिल की थी. राज्य शिक्षा बोर्ड का इस साल कुल पासिंग परसेंटेज 97.94 फीसदी रहा. जिसमें 99.35 फीसदी लड़कियां और 98.83 फीसदी लड़कें पास हुए थे. 2021 में, कोविड-19 महामारी के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई थी.