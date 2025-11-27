Railway NTPC UG CBT 2 Exam 2025: रेलवे एनटीपीसी यूजी सीबीटी परीक्षा के लिए डेटशीट जारी, एडवांस सिटी स्लिप, एडमिट कार्ड पर अपडेट जल्द

RRB NTPC UG Exam Date 2025 Announced: रेलवे एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट परीक्षा के लिए तारीखों की घोषणा हो चुकी है. रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने CEN 06/2024 के तहत एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट भर्ती परीक्षा के लिए दूसरे फेज के कंप्यूटर बेस्स टेस्ट (सीबीटी-II) के संभावित डेटशीट की घोषणा कर दी है. पहले फेज में सफल उम्मीदवारों के लिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 यूजी परीक्षा 20 दिसंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी.
दूसरे फेज की परीक्षा में बैठेंगे ये उम्मीदवार
आरआरबी ने 21 नवंबर को सीईएन 06/2024 के तहत एनटीपीसी यूजी परीक्षा के नतीजे घोषित किए थे. आरआरबी एनटीपीसी यूजी लेवल सीबीटी 1 परिणाम के बाद दूसरे चरण के लिए 51,979 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है.
एग्जाम से 10 दिन पहले आएगा सिटी स्लिप
जारी नोटिस के अनुसार, एडवांस एग्जाम सिटी स्लिप और तारीख की जानकारी देने वाला लिंक परीक्षा की तारीख से 10 दिन पहले जारी किया जाएगा. उम्मीदवार इसी लिंक के जरिए जान सकेंगे कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में एलॉट हुआ है. उसी दिन, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए यात्रा प्राधिकरण, जिससे वे परीक्षा केंद्रों तक मुफ्त यात्रा कर सकेंगे, भी आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों पर उपलब्ध करा दिया जाएगा.
एग्जाम डेट से 4 दिन पहले डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड
आरआरबी ने स्पष्ट किया है कि ई-कॉल लेटर या आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पहले उपलब्ध होंगे. उम्मीदवार अपना एग्जाम सिटी और तारीख देखने के बाद ही इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं.
आधार बेस्ड वेरीफिकेशन अब जरुरी
परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवारों के प्रवेश से पहले आधार-लिंक्ड बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाएगा. सभी उम्मीदवारों को अपना मूल आधार कार्ड या ई-सत्यापित आधार का प्रिंटआउट साथ लाना होगा.
आरआरबी ने उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी है कि वे सत्यापन में देरी से बचने के लिए परीक्षा के दिन यूआईडीएआई प्रणाली में अपना आधार अनलॉक रखें. जिन उम्मीदवारों ने आवेदन के समय आधार सत्यापित किया था, उन्हें भी इसकी अनलॉक स्थिति की पुनः पुष्टि करने के लिए कहा गया है.
भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर ज़ोर देते हुए, नोटिस में उम्मीदवारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपडेट के लिए केवल आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट देखें. बोर्ड ने उम्मीदवारों को उन दलालों से दूर रहने की चेतावनी दी है जो "अवैध लाभ के लिए नौकरियों के झूठे वादे" करते हैं. इसमें दोहराया गया है कि भर्ती पूरी तरह से योग्यता-आधारित है और केवल कंप्यूटर-आधारित परीक्षा के माध्यम से आयोजित की जाती है.
इस वर्ष की आरआरबी एनटीपीसी यूजी भर्ती का लक्ष्य 3,445 पदों को भरना है, जिसमें 2,022 वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क, 361 लेखा क्लर्क सह टाइपिस्ट, 990 जूनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट और 72 ट्रेन क्लर्क रिक्तियां शामिल हैं.