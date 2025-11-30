SSC CPO 2025: दिल्ली पुलिस और CAPF SI भर्ती परीक्षा के लिए एडवांस सिटी स्लिप जारी, यहां से करें डाउनलोड

SSC CPO Exam City Intimation Slip 2025 Released for Delhi Police CAPFs SI Exam : एसएससी की प्रतिष्ठित CPO भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए आज का दिन बेहद अहम है. स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आखिरकार दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ एसआई भर्ती के लिए आयोजित SSC CPO परीक्षा की एडवांस सिटी स्लिप (SSC CPO Exam City Intimation Slip 2025) जारी कर दी है. इसके साथ ही देशभर के अभ्यर्थी अब यह जान सकते हैं कि उन्हें 9 से 12 दिसंबर के बीच होने वाली CBT परीक्षा के लिए किस शहर में जाना होगा.

कमीशन ने यह सिटी स्लिप अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in और सभी रीजनल SSC पोर्टल्स पर अपलोड कर दी है. इस स्लिप के जारी होने से उम्मीदवारों को यात्रा और रहने की व्यवस्था समय रहते करने में बड़ी राहत मिलती है. हालांकि अभ्यर्थियों के बीच एक गलतफहमी को SSC ने साफ किया है. सिटी इंटिमेशन स्लिप असली एडमिट कार्ड नहीं है. इसमें सिर्फ परीक्षा शहर, तारीख और शिफ्ट की जानकारी दी गई है. परीक्षा केंद्र का पूरा पता इसमें नहीं होता. असली एडमिट कार्ड परीक्षा से तीन से चार दिन पहले यानी 5 या 6 दिसंबर 2025 के आसपास जारी होगा.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि SSC ने उन उम्मीदवारों को आखिरी मौका दिया है जो पहले अपने एग्जाम शहर का चयन नहीं कर पाए थे. वे अब SSC की वेबसाइट पर लॉगिन कर अपने डैशबोर्ड में मौजूद Feedback Module के जरिए अपना पसंदीदा शहर चुन सकते हैं. लेकिन ध्यान रहे, यह मौका सिर्फ 4 दिसंबर 2025 सुबह 11 बजे तक ही उपलब्ध है. इसके बाद शहर चयन का विकल्प बंद हो जाएगा और जो अभ्यर्थी शहर नहीं चुन पाए, उन्हें एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा.

SSC CPO 2025 भर्ती दिल्ली पुलिस, BSF, CRPF, CISF और ITBP जैसे केंद्रीय सशस्त्र बलों में बड़ी संख्या में सब-इंस्पेक्टर पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है, जिसमे देशभर से लाखों की संख्या में आवेदन आए हैं.

SSC CPO 2025 Exam City Slip : कैसे करें डाउनलोड?