SSC GD Constable 2026: मैट्रिक पास के लिए निकली 25,487 वैकेंसी, मंथली सैलरी 69,100 रुपये तक, यहां से करें अप्लाई

SSC GD Constable Recruitment 2026 : इस भर्ती अभियान के तहत देश के आठ प्रमुख केंद्रीय सुरक्षा बलों BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB, Assam Rifles, SSF और NCB में कुल 25,486 पदों को भरा जाएगा.

SSC GD Constable Recruitment 2026

GD Constable Recruitment 2026 : जीडी कांस्टेबल की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2025 से शुरू है. योग्य उम्मीदवार 31 दिसंबर 2025 तक अप्लाई कर सकेंगे. (Image: IE File)

SSC GD Constable Recruitment 2026 Online Registation Begins, Eligibility and more : स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) ने आखिरकार जीडी कांस्टेबल की भर्ती का नोटिफिकेशन (SSC GD Constable Notification 2026) अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के तहत देश के आठ प्रमुख केंद्रीय सुरक्षा बलों BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB, Assam Rifles, SSF और NCB में कुल 25,486 पदों को भरा जाएगा. यह अवसर विशेष रूप से उन युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो 10वीं पास हैं और सुरक्षा बलों में करियर बनाना चाहते हैं. भर्ती नोटिफिकेशन के साथ ही आवेदन की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है. योग्य उम्मीदवार 31 दिसंबर 2025 तक अप्लाई कर सकेंगे. कंप्यूटर आधारित परीक्षा फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की जा सकती है.

कितनी मिलेगी सैलरी

जीडी कांस्टेबल पदों पर चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल (Pay Level 3) के अनुसार वेतन मिलेगा. इस लेवल में बेसिक पे 21,700 रुपये से शुरू होकर 69,100 रुपये तक जा सकता है. महंगाई भत्ता, HRA और TA मिलने के बाद शुरुआती इन-हैंड वेतन लगभग 38,000 से 40,000 रुपये तक पहुंच जाता है.

किस पद के लिए कितनी है वैकेंसी

BSF: 616

CISF: 14,595

CRPF: 5,490

SSB: 1,764

ITBP: 1,293

Assam Rifles: 1,706

SSF: 23

कुल रिक्तियां: 25,487

इस भर्ती में कौन हो सकता है शामिल

आयु सीमा - 18 से 23 साल

उम्र की गणना के लिए 1 जनवरी 2026 को आधार माना गया है. न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 23 वर्ष तय की गई है. उम्मीदवार का जन्म 2 जनवरी 2003 से पहले और 1 जनवरी 2008 के बाद नहीं होना चाहिए.

आरक्षित कैटेगरी से आने वाले उम्मीदवारों को अपर एज लिमिट में नियमानुसार रियायत दी गई है. कुछ मामलों में आयु 18 से 27 वर्ष भी लिखी है जिसकी गणना 1 अगस्त 2025 से की जानी है, लेकिन आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुख्य भाग में उम्र 18 से 23 वर्ष ही मान्य है.

शैक्षणिक योग्यता: 10वीं पास

उम्मीदवार ने 1 जनवरी 2026 तक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या 10वीं कक्षा पास कर रखी हो

कितनी है एप्लीकेशन फीस

अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैटेगरी से आने वाले उम्मीदवारों के लिए जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन फीस 100 रुपये तय है. 

जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में महिलाओं की भी बराबर भागीदारी हो इसके लिए सरकार प्रयासरत है. यही वजह है कि उन्हें इस भर्ती में बढ़-चढ़कर आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. एप्लीकेशन फीस में रियायत दी गई है. इसके लिए फीस में एससी-एसटी और एक्स-सर्विसमैन को भी छूट दी गई है.

कैसे करें अप्लाई

  • SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं
  • Apply Online वाले सेक्शन पर क्लिक करें
  • SSC GD आवेदन लिंक चुनें
  • नए उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करें, पुराने उम्मीदवार लॉगिन करें
  • आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें
  • श्रेणी के अनुसार शुल्क का भुगतान करें
  • आवेदन सबमिट कर भविष्य के लिए इसकी कॉपी डाउनलोड कर लें

सेलेक्शन के लिए इन स्टेप्स से उम्मीदवारों को गुजरना होगा

जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक गृह मंत्रालय और SSC के बीच हुए समझौते के तहत SSC देशभर में GD Constable की भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा. इन पदों पर भर्ती BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB, SSF और Assam Rifles में की जाएगी. असम राइफल्स (Assam Rifles) के लिए यह भर्ती राइफलमैन जनरल ड्यूटी (Rifleman General Duty) पद के लिए होगी. भर्ती की प्रक्रिया कई चरणों में होगी, जिसमें शामिल हैं कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBE), शारीरिक मानक परीक्षण (PST), शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET), मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन.

इन बातों का भी रखें खास ध्यान

SSC क्या-क्या करेगा और भर्ती कैसे होगी?

  • SSC का काम भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करना था, जो पहले ही उसके द्वारा किया जा चुका है.
  • पिछले बार की तरह इस बार भी जीडी कांस्टेबल (SSC GD Constable 2026) भर्ती परीक्षा के लिए एप्लिकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड में लिए जा रहे हैं.
  • भर्ती परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी और 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित होगी. इनमें असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल हैं.
  • कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में सफल उम्मीदवारों की PST, PET, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी संबंधित CAPF बलों की होगी.
  • उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच मेडिकल और DV के समय की जाएगी.
  • SSF की भर्ती पूरे भारत से होगी, जबकि बाकी CAPFs में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के हिसाब से पद भरे जाएंगे.
  • बॉर्डर एरिया और नक्सल प्रभावित जिलों के लिए अलग से सीटें आरक्षित होंगी, जिन पर सिर्फ उन्हीं जिलों के उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे.
  • फाइनल रिजल्ट और किस बल में किस उम्मीदवार को पोस्टिंग मिलेगी, यह सब कंप्यूटर आधारित परीक्षा के प्रदर्शन और उम्मीदवार की पसंद के आधार पर तय होगा.
  • एग्जाम से जुड़े RTI, मेरिट लिस्ट, रिजल्ट और पोस्टिंग से जुड़े सभी मामले SSC देखेगा. PET, PST, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़े मामले गृह मंत्रालय या CAPFs संभालेंगे.
  • परीक्षा के किसी भी चरण की एडमिट कार्ड पोस्ट के जरिए नहीं भेजी जाएगी. सभी एडमिट कार्ड SSC की वेबसाइट और CRPF की वेबसाइट से ही डाउनलोड करने होंगे.
  • उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से ssc.gov.in, अपने क्षेत्रीय SSC ऑफिस की वेबसाइट और CRPF की साइट पर अपडेट चेक करते रहें.
