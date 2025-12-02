SSC GD Constable 2026: मैट्रिक पास के लिए निकली 25,487 वैकेंसी, मंथली सैलरी 69,100 रुपये तक, यहां से करें अप्लाई

SSC GD Constable Recruitment 2026 Online Registation Begins, Eligibility and more : स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) ने आखिरकार जीडी कांस्टेबल की भर्ती का नोटिफिकेशन (SSC GD Constable Notification 2026) अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के तहत देश के आठ प्रमुख केंद्रीय सुरक्षा बलों BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB, Assam Rifles, SSF और NCB में कुल 25,486 पदों को भरा जाएगा. यह अवसर विशेष रूप से उन युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो 10वीं पास हैं और सुरक्षा बलों में करियर बनाना चाहते हैं. भर्ती नोटिफिकेशन के साथ ही आवेदन की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है. योग्य उम्मीदवार 31 दिसंबर 2025 तक अप्लाई कर सकेंगे. कंप्यूटर आधारित परीक्षा फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की जा सकती है.

कितनी मिलेगी सैलरी

जीडी कांस्टेबल पदों पर चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल (Pay Level 3) के अनुसार वेतन मिलेगा. इस लेवल में बेसिक पे 21,700 रुपये से शुरू होकर 69,100 रुपये तक जा सकता है. महंगाई भत्ता, HRA और TA मिलने के बाद शुरुआती इन-हैंड वेतन लगभग 38,000 से 40,000 रुपये तक पहुंच जाता है.

किस पद के लिए कितनी है वैकेंसी

BSF: 616

CISF: 14,595

CRPF: 5,490

SSB: 1,764

ITBP: 1,293

Assam Rifles: 1,706

SSF: 23

कुल रिक्तियां: 25,487

इस भर्ती में कौन हो सकता है शामिल

आयु सीमा - 18 से 23 साल

उम्र की गणना के लिए 1 जनवरी 2026 को आधार माना गया है. न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 23 वर्ष तय की गई है. उम्मीदवार का जन्म 2 जनवरी 2003 से पहले और 1 जनवरी 2008 के बाद नहीं होना चाहिए.

आरक्षित कैटेगरी से आने वाले उम्मीदवारों को अपर एज लिमिट में नियमानुसार रियायत दी गई है. कुछ मामलों में आयु 18 से 27 वर्ष भी लिखी है जिसकी गणना 1 अगस्त 2025 से की जानी है, लेकिन आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुख्य भाग में उम्र 18 से 23 वर्ष ही मान्य है.

शैक्षणिक योग्यता: 10वीं पास

उम्मीदवार ने 1 जनवरी 2026 तक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या 10वीं कक्षा पास कर रखी हो

कितनी है एप्लीकेशन फीस

अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैटेगरी से आने वाले उम्मीदवारों के लिए जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन फीस 100 रुपये तय है.

जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में महिलाओं की भी बराबर भागीदारी हो इसके लिए सरकार प्रयासरत है. यही वजह है कि उन्हें इस भर्ती में बढ़-चढ़कर आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. एप्लीकेशन फीस में रियायत दी गई है. इसके लिए फीस में एससी-एसटी और एक्स-सर्विसमैन को भी छूट दी गई है.

कैसे करें अप्लाई

SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं

Apply Online वाले सेक्शन पर क्लिक करें

SSC GD आवेदन लिंक चुनें

नए उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करें, पुराने उम्मीदवार लॉगिन करें

आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें

श्रेणी के अनुसार शुल्क का भुगतान करें

आवेदन सबमिट कर भविष्य के लिए इसकी कॉपी डाउनलोड कर लें

सेलेक्शन के लिए इन स्टेप्स से उम्मीदवारों को गुजरना होगा

जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक गृह मंत्रालय और SSC के बीच हुए समझौते के तहत SSC देशभर में GD Constable की भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा. इन पदों पर भर्ती BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB, SSF और Assam Rifles में की जाएगी. असम राइफल्स (Assam Rifles) के लिए यह भर्ती राइफलमैन जनरल ड्यूटी (Rifleman General Duty) पद के लिए होगी. भर्ती की प्रक्रिया कई चरणों में होगी, जिसमें शामिल हैं कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBE), शारीरिक मानक परीक्षण (PST), शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET), मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन.

इन बातों का भी रखें खास ध्यान

