UPSC Indian Forest Services Exam 2022: यूपीएससी फॉरेस्ट सर्विस मेन परीक्षा के नतीजे जारी, लिस्ट में ऐसे चेक करें नाम

UPSC Indian Forest Services Exam 2022: यूपीएससी ने 2022 इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेन परीक्षा के नतीजे जारी किए. कमीशन की तरफ से जारी लिस्ट में 147 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है.

UPSC IFS 2022 Main Result List: रिकॉमेंडेड उम्मीदवारों की सूची उनके नाम और रोल नंबर के साथ यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट- upsc.gov.in पर उपलब्ध है. (IE Photo by Kshitij Mohan/ Representative Image)

UPSC Indian Forest Services Exam 2022: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी (UPSC) ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस (Indian Forest Service Exam 2022) की मेन परीक्षा के नतीजे आज जारी किए. रिकॉमेंडेड उम्मीदवारों की सूची उनके नाम और रोल नंबर के साथ यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट- upsc.gov.in पर उपलब्ध है. मेन परीक्षा के नतीजों का इंतजार कर रहे कैंडिडेड अब इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं. यूपीएससी की तरफ से जारी इस लिस्ट में कुल 147 उम्मीदवारों को रिकॉमेंडेड किया गया है. इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेन परीक्षा 20 नवंबर से 27 नवंबर, 2022 के बीच आयोजित की गई थी. मेन परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को परसॉनालिटी टेस्ट से गुजरना होगा. इसके लिए जल्द ही यूपीएससी की तरफ से इंटर्व्यू कॉल जारी किया जाएगा. खाली पदों की संख्या कुल 150 है. ओपन कैटेगरी में 39 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है, EWS कैटेगरी में 21 उम्मीदवार, ओबीसी कैटेगरी में 54 उम्मीदवार, एससी में 22 और एसटी कैटेगरी में 11 उम्मीदवार हैं. UPSC Indian Forest Services Exam 2022: ऐसे चेक करें लिस्ट में नाम सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

अब वेबसाइट पर रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

उसके बाद स्क्रीन पर ओपन हुए लिस्ट में अपना नाम और रोल नंबर चेक करें.

भविष्य में जरूरत पड़ने पर उपलब्ध करा सकें उसके लिए लिस्ट को डाउनलोड कर लें. आप चाहें तो इस लिस्ट का प्रिंट भी निकलवा सकते हैं.

इस लिस्ट में शामिल 12 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी प्रॉविजनल है और दो उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रोक दी गई है. किसी तरह की पूछताछ के लिए ऐसे कर सकते हैं संपर्क यूपीएससी ने एक’फेसिलिटेशन काउंटर’ बना रखा है जहां से उम्मीदवार कार्य दिवसों पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच परीक्षा या भर्ती के संबंध में कोई भी जानकारी या स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं. यूपीएससी ने अपने परिसर में एग्जाम हॉल बिल्डिंग के पास फेसिलिटेशन काउंटर बना रखा है. उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से काउंटर पर जा सकते हैं या 011-23385271, 011-23098543 और 011-23381125 पर कॉल कर सकते हैं.