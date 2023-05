Gold and Silver Price Today: सोना 180 रुपये हुआ सस्ता, चांदी का भाव 240 रुपये बढ़ा, चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Rate Today: दिल्ली में मंगलवार को सोना 180 रुपये गिरावट के साथ 59,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.

Silver Rate Today: दिल्ली में मंगलवार को चांदी 240 रुपये मजबूती के साथ 72,140 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई.

Gold and Silver Price Today: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई. वहीं आज चांदी के भाव मजबूती देखने को मिली. एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक दिल्ली में मंगलवार को सोना 180 रुपये गिरावट के साथ 59,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. जबकि पिछले कारोबार सत्र में सोना 59,780 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. दिल्ली में आज चांदी 240 रुपये मजबूती के साथ 72,140 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रीमियस मेटल का भाव रहा मजबूत एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर एनालिस्ट सौमिल गांधी (कमोडिटीज) ने कहा कि दिल्ली के बाजारों में सोने की कीमत 180 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 59,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रही थी. दूसरी ओर विदेशी बाजार में सोना तेजी के साथ 1,982 डॉलर प्रति औंस पर चल रहा था और चांदी भी मजबूती के साथ 24.04 डॉलर प्रति औंस पर चल रही थी. बीते दिन दिल्ली में कमजोर रहा प्रीसियस मेटल का भाव अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोर रुख के बीच दिल्ली में पिछले कारोबारी दिन में सोने और चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई थी. दिल्ली सर्राफा बाजार में पिछले कारोबारी दिन में सोना 270 रुपये टूटकर 59,480 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था. एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर एनालिस्ट सौमिल गांधी ने बताया था कि दिल्ली के बाजार में सोने का हाजिर भाव 270 रुपये की गिरावट के साथ 59,480 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया. दिल्ली में पिछले कारोबारी दिन में चांदी 320 रुपये घटकर 71,780 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी.