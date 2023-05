Gold and Silver Price Today: सोना 270 रुपये हुआ सस्ता, चांदी का भाव भी 320 रुपये गिरा, चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Price Today: दिल्ली में आज सोना 270 रुपये गिरावट के साथ 59,480 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.

Silver Price Today: दिल्ली में आज चांदी की कीमत 320 रुपये घटकर 71,780 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई.

Gold and Silver Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोर रुख के बीच आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार को सोना 270 रुपये टूटकर 59,480 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी. पिछले कारोबारी सत्र में सोना 59,750 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था. एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर एनालिस्ट सौमिल गांधी ने बताया कि दिल्ली के बाजार में सोने का हाजिर भाव 270 रुपये की गिरावट के साथ 59,480 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया. दिल्ली सर्राफा बाजार में आज चांदी की कीमत भी 320 रुपये घटकर 71,780 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रीसियस मेटल का भाव अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ 1,964 डॉलर प्रति औंस रह गया जबकि चांदी का भाव भी नुकसान के साथ 23.80 डॉलर प्रति औंस पर आ गया. रिलायंस सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट श्रीराम अय्यर ने कहा कि ओपेक के कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती किए जाने के चौंकाने वाले फैसले से मुद्रास्फीति को लेकर चिंता बढ़ेगी. इससे अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व अपने आक्रामक रुख को बनाए रख सकता है. इसके चलते सोमवार को कॉमेक्स में सोने की कीमतों में एशियाई कारोबार के घंटों में गिरावट देखी गई. उन्होंने कहा कि कारोबार के दौरान, अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड इनकम अधिक बने रहने से भी रुपये में गिरावट आई. Kia Motors: किआ ने Sonet, Seltos और Carens के डीजल वैरिएंट किए लॉन्च, 9.95 लाख से शुरू है कीमत कमजोर हाजिर मांग से सोना वायदा कीमतों में गिरावट

कमजोर हाजिर मांग के कारण सटोरियों द्वारा अपने सौदों की कटान करने से वायदा कारोबार में सोमवार को सोने की कीमत 112 रुपये घटकर 59,500 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गयी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में जून में आपूर्ति वाले अनुबंध का भाव 112 रुपये यानी 0.19 फीसदी की गिरावट के साथ 59,500 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया. इसमें 18,717 लॉट का कारोबार हुआ. बाजार विश्लेषकों ने कहा कि कारोबारियों द्वारा अपने सौदों की कटान करने से सोना वायदा कीमतों में गिरावट आई. वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना 0.51 फीसदी की गिरावट के साथ 1,976.10 डॉलर प्रति औंस रह गया. कमजोर हाजिर मांग से चांदी वायदा कीमतों में गिरावट मजबूत हाजिर मांग के बीच कारोबारियों द्वारा अपने सौदों का आकार बढ़ाने से सोमवार को वायदा कारोबार में चांदी की कीमत 394 रुपये की गिरावट के साथ 71,824 रुपये प्रति किग्रा रह गई. मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज (MCX) में चांदी के मई महीने में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 394 रुपये यानी 0.55 फीसदी की गिरावट के साथ 71,824 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई. इसमें 15,439 लॉट की ट्रेडिंग हुई. वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में चांदी की कीमत 1.12 फीसदी की गिरावट के साथ 23.89 डॉलर प्रति औंस रह गई.