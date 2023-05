Gold and Silver Price Today: सोना 355 रुपये हुआ सस्ता, चांदी का भाव भी 420 रुपये गिरा, चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Rate Today: दिल्ली में आज सोना 355 रुपये गिरावट के सात 60,095 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.

Silver Rate Today: दिल्ली में आज चांदी 420 रुपये की गिरावट के साथ 73,680 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई.

Gold and Silver Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोर रूख के बीच आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने और चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई. दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार यानी आज सोना 355 रुपये टूटकर 60,095 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी. एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटी एनालिस्ट सौमिल गांधी ने बताया कि दिल्ली के बाजारों में सोने का हाजिर भाव 355 रुपये की गिरावट के साथ 60,095 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रह गया. जबकि पिछले कारोबारी सत्र में सोना 60,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. चांदी के कीमतों की बात करें तो दिल्ली सर्राफा बाजार में आज यह मेटल 420 रुपये की गिरावट के साथ 73,680 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रीसियस मेटल के भाव अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रीसियस मेटल का कमजोर रूझान देखने को मिला. विदेशी बाजार में सोना गिरावट के साथ 1,997 डॉलर प्रति औंस पर रह गया और चांदी भी गिरावट के साथ 24.85 डॉलर प्रति औंस पर रह गई. रिलायंस सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट श्रीराम अय्यर ने बताया कि अमेरिकी में रोजगार के अपेक्षाकृत बेहतर आंकड़ों के साथ श्रम बाजार की स्थिति को देखते हुए अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा मई में अपनी नीतिगत बैठक में एक बार और ब्याज दर बढ़ाये जाने की संभावनाओं के बीच सोमवार को कॉमेक्स (COMEX) में एशियाई कारोबार के दौरान सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई. Bholaa BO Collection Day 11: फिल्म भोला के लिए इस वीकेंड थिएटर में उमड़ी भीड़, कलेक्शन का आंकड़ा 70 करोड़ पार कमजोर हाजिर मांग से सोना वायदा कीमतों में गिरावट कमजोर हाजिर मांग के कारण सटोरियों द्वारा अपने सौदों की कटान करने से वायदा कारोबार में सोमवार को सोने की कीमत 297 रुपये घटकर 60,214 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गयी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में जून में आपूर्ति वाले अनुबंध का भाव 297 रुपये यानी 0.49 फीसदी की गिरावट के साथ 60,214 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया. इसमें 18,562 लॉट का कारोबार हुआ. बाजार विश्लेषकों ने कहा कि कारोबारियों द्वारा अपने सौदों की कटान करने से सोना वायदा कीमतों में गिरावट आई. वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना 0.76 फीसदी की गिरावट के साथ 2,011 डॉलर प्रति औंस रह गया. कमजोर हाजिर मांग से चांदी वायदा कीमतों में गिरावट कमजोर हाजिर मांग के बीच कारोबारियों द्वारा अपने सौदों का आकार घटाने से सोमवार को वायदा कारोबार में चांदी की कीमत 149 रुपये की गिरावट के साथ 74,421 रुपये प्रति किग्रा रह गया. मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज में चांदी के मई महीने में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 149 रुपये यानी 0.2 फीसदी की गिरावट के साथ 74,421 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया. इसमें 15,911 लॉट का कारोबार हुआ. वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में चांदी की कीमत 0.59 फीसदी की गिरावट के साथ 24.95 डॉलर प्रति औंस रह गयी.