Gold, Silver Price Today: सोना 160 रुपये हुआ सस्ता, चांदी का भाव 360 रुपये बढ़ा, चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Rate Today: दिल्ली में आज सोना 160 रुपये गिरावट के साथ 60,080 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.

Silver Rate Today: दिल्ली में आज चांदी 360 रुपये तेजी के साथ 72,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. (PHOTO: REUTERS/Amit Dave/File Photo)

Gold and Silver Rate Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रीसियस मेटल के भाव में कमजोर रुख के बीच शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोना में फिसलन देखने को मिली. दूसरी चांदी की कीमतों में आज उछाल दर्ज की गई. दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 160 रुपये घटकर 60,080 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी. पिछले कारोबारी सत्र में सोना 60,240 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. वहीं आज दिल्ली में चांदी की कीमत 360 रुपये चढ़कर 72,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. विदेशी बाजारों में सोना नुकसान के साथ 1,953 डॉलर प्रति औंस रह गया, वहीं चांदी बढ़त के साथ 23.10 डॉलर प्रति औंस रही. एशियाई कारोबारी घंटों में शुक्रवार को सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई. गांधी ने बताया कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अधिकारियों ने महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए किए गए कार्रवाई के बाद इस हफ्ते सोना अंडर प्रेसर नजर आया. ऐसे में उम्मीद है कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक का टाइटेनिंगन कैंपेन एंड हो चला है. एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटीज एनालिस्ट सौमिल गांधी ने बताया कि दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का हाजिर भाव 160 रुपये गिरावट के साथ 60,080 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. Simple One vs TVS iQube EV: कौन सा ई-स्कूटर है बेहतर, खरीदने से पहले चेक करें बैटरी, रेंज समेत हर जरूरी डिटेल हाजिर मांग से फ्यूचर गोल्ड में तेजी मजबूत हाजिर मांग के कारण सटोरियों ने ताजा सौदों की लिवाली की जिससे वायदा कारोबार में शुक्रवार को सोना 140 रुपये की तेजी के साथ 59,600 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में जून डिलीवरी के लिए सोना अनुबंध 4,768 लॉट के कारोबार में 140 रुपये या 0.24 फीसदी बढ़कर 59,600 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. विश्लेषकों ने कहा कि कारोबारियों की ताजा लिवाली से सोने की कीमतों में तेजी आई. वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना 0.65 फीसदी की तेजी के साथ 1,975 डॉलर प्रति औंस पर चल रहा था. हाजिर मांग से चांदी वायदा कीमतों में तेजी वायदा कारोबार में शुक्रवार को चांदी की कीमत 578 रुपये बढ़कर 70,820 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई क्योंकि प्रतिभागियों ने मजबूत हाजिर मांग पर अपने दांव लगाए. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में जुलाई डिलीवरी के लिए चांदी के अनुबंध का भाव 578 रुपये या 0.82 फीसदी की तेजी के साथ 70,820 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया जिसमें 14,549 लॉट के लिए कारोबार हुआ. विश्लेषकों ने कहा कि चांदी कीमतों में तेजी का मुख्य कारण सकारात्मक घरेलू रुख के बीच कारोबारियों की ताजा लिवाली है. वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में चांदी 1.29 फीसदी की तेजी के साथ 23.21 डॉलर प्रति औंस पर चल रही थी.