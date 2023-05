Gold and Silver Price Today: सोना 160 रुपये हुआ सस्ता, चांदी का दाम 650 रुपये बढ़ा, चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Rate Today: दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोना 160 रुपये टूटकर 62,040 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.

Silver Rate Today: दिल्ली में आज चांदी 650 रुपये की तेजी के साथ 77,950 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. (PHOTO: REUTERS/Amit Dave/File Photo)