Gold, Silver Price Today: सोना 170 रुपये हुआ सस्ता, चांदी का दाम भी 300 रुपये गिरा, चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Rate Today: दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोना 170 रुपये घटकर 60,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.

Silver Rate Today: दिल्ली में आज चांदी की कीमत 300 रुपये की घटकर 74,050 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. (File Photo)

Gold and Silver Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रीसियस मेटल के भाव में कमजोर रूख के बीच आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार को सोना 170 रुपये घटकर 60,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी. पिछले कारोबार सत्र में सोना 60,820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. दिल्ली में आज चांदी भी 300 रुपये की गिरावट के साथ 74,050 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रीसियस मेटल का भाव एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटीज एनालिस्ट सौमिल गांधी ने बताया कि सोने की कीमतों में सोमवार को कमजोर नोट पर कारोबार शुरू हुआ, दिल्ली के बाजारों में सोने का भाव 170 रुपये प्रति 10 ग्राम घटकर 60,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ 1,959 डॉलर प्रति औंस और चांदी कमजोर रूख के साथ 24.10 डॉलर प्रति औंस पर चल रही थी. सौमिल गांधी ने बताया कि मार्केट प्लेयर कल अमेरिकी कंज्यूमर इफ्लेशन डेटा पर नजर बनाए रखेंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि ये प्लेयर अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा आगामी बैंठक में ब्याज दर पर लिए गए फैसलों पर भी ध्यान रखेंगे. Also Read: गुजरात के तट से 15 जून को टकराएगा चक्रवाती तूफान, NDRF की टीमें तैनात, सुरक्षित जगहों पर भेजे गए 7500 लोग मजबूत हाजिर मांग से सोना वायदा कीमतों में तेजी मजबूत हाजिर मांग के बीच सटोरियों द्वारा ताजा सौदों की लिवाली करने से वायदा कारोबार में सोमवार को सोने की कीमत 48 रुपये की तेजी के साथ 59,869 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गयी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में अगस्त माह में आपूर्ति वाले अनुबंध का भाव 48 रुपये यानी 0.08 फीसदी की तेजी के साथ 59,869 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. इसमें 14,187 लॉट का कारोबार हुआ. बाजार विश्लेषकों ने कहा कि कारोबारियों द्वारा ताजा सौदों की लिवाली करने से सोना वायदा कीमतों में तेजी आई. वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना 0.02 फीसदी की गिरावट के साथ 1,976.90 डॉलर प्रति औंस रह गया. कमजोर हाजिर मांग से चांदी वायदा कीमतों में गिरावट कमजोर हाजिर मांग के बीच कारोबारियों द्वारा अपने सौदों का आकार घटाने से सोमवार को वायदा कारोबार में चांदी की कीमत 260 रुपये की गिरावट के साथ 73,536 रुपये प्रति किग्रा रह गया. मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज में चांदी के जुलाई महीने में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 260 रुपये यानी 0.35 फीसदी की गिरावट के साथ 73,536 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया. इसमें 16,253 लॉट का कारोबार हुआ. वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में चांदी की कीमत 0.59 फीसदी की हानि के साथ 24.27 डॉलर प्रति औंस रह गयी.