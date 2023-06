Gold, Silver Price Today: सोना 80 रुपये हुआ सस्ता, चांदी का दाम 400 रुपये घटा, चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Rate Today: दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोना 80 रुपये घटकर 60,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.

Silver Rate Today: दिल्ली में आज चांदी की कीमत 400 रुपये घटकर 73,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. (IE File Photo)

Gold and Silver Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रीसियस मेटल की कीमतों में कमजोर रुख के बीच आज दिल्ली में सोने और चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई. दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार को सोना 80 रुपये घटकर 60,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी. पिछले कारोबार सत्र में सोना 60,480 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. वहीं आज दिल्ली में चांदी का भाव 400 रुपये गिरावट के साथ 73,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई. एचडीएफसी सिक्योरिटीज के रिसर्च एनालिस्ट दिलीप परमार ने बताया कि दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का हाजिर भाव 80 रुपये घटकर 60,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. विदेशी बाजारों में सोना गिरावट के साथ 1,945 डॉलर प्रति औंस, जबकि चांदी नुकसान के साथ 23.50 डॉलर प्रति औंस रह गई. मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में कमोडिटी रिसर्च के सीनियर प्रेसिडेंट नवनीत दमानी ने बताया कि पॉजिटिव इकोनॉमिक डेटा प्वाइंट, हायर अमेरिकी डॉलर और यील्ड की वजह से सोने की कीमतों में गिरावट आई है. उन्होंने कहा कि इस महीने अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा अपने ब्याज दरों में बढ़ोतरी को रोकने की आशंकाओं से भी सोने के भाव पर असर पड़ा है. कमजोर हाजिर मांग से सोना वायदा कीमतों में गिरावट कमजोर हाजिर मांग के बीच सटोरियों ने अपने सौदों के आकार को घटाया जिससे वायदा कारोबार में सोमवार को सोने की कीमत 183 रुपये की गिरावट के साथ 59,425 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में अगस्त माह में आपूर्ति वाले अनुबंध का भाव 183 रुपये यानी 0.31 फीसदी की गिरावट के साथ 59,425 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया. इसमें 14,530 लॉट का कारोबार हुआ. बाजार विश्लेषकों ने कहा कि कारोबारियों द्वारा अपने सौदों की कटान करने से सोना वायदा कीमतों में गिरावट आई. वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना 0.72 फीसदी की गिरावट के साथ 1,955.50 डॉलर प्रति औंस रह गया. कमजोर हाजिर मांग से चांदी वायदा कीमतों में गिरावट कमजोर हाजिर मांग के बीच कारोबारियों द्वारा अपने सौदों का आकार घटाने से सोमवार को वायदा कारोबार में चांदी की कीमत 356 रुपये की गिरावट के साथ 71,664 रुपये प्रति किग्रा रह गई. मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज (MCX) में चांदी के जुलाई महीने में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 356 रुपये यानी 0.49 फीसदी की गिरावट के साथ 71,664 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया. इसमें 13,385 लॉट का कारोबार हुआ. वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में चांदी की कीमत 0.72 फीसदी की हानि के साथ 23.58 डॉलर प्रति औंस रह गई.