Gold and Silver Price Today: सोना 80 रुपये हुआ महंगा, चांदी का भाव भी 260 रुपये बढ़ा, चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Rate Today: दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोना 80 रुपये की तेजी के साथ 60,660 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.

Silver Rate Today: देश में आज चांदी 260 रुपये मजबूती के साथ 76,040 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई.

Gold and Silver Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत रूख के बीच आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती देखने को मिली. दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 80 रुपये तेजी के साथ 60,660 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने सोमवार को यह जानकारी दी. पिछले कारोबारी सत्र में सोना 60,580 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर एनालिस्ट (कमोडिटीज) सौमिल गांधी ने बताया कि दिल्ली के बाजारों में सोने का हाजिर भाव 80 रुपये तेजी के साथ 60,660 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. वहीं बात करें चांदी के भाव की तो आज देश में चांदी 260 रुपये की तेजी के साथ 76,040 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रीसियस मेटल का भाव विदेशी बाजारों में आज सोना तेजी के साथ 2,009 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था. वहीं दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी भी मजबूती के साथ 25.55 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेडिंग कर रही थी. सोमवार को एशियाई कारोबारी घंटों में सोने की कीमतों में तेजी रही. सौमिल गांधी ने बताया कि कॉमेक्स (कमोडिटीज बाजार) पर सोने का भाव 0.30 फीसदी की तेजी के साथ 2,009 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है. मजबूत हाजिर मांग से सोना वायदा कीमतों में तेजी मजबूत हाजिर मांग के कारण सटोरियों ने ताजा सौदों की लिवाली की जिससे वायदा कारोबार में सोमवार को सोना 208 रुपये की तेजी के साथ 60,537 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में सोने का जून अनुबंध 17,695 लॉट के कारोबार में 208 रुपये या 0.34 फीसदी की तेजी के साथ 60,537 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. विश्लेषकों ने कहा कि मजबूत वैश्विक रुख के अनुरूप वायदा कारोबार में सोने की कीमतों में मजबूती आई. वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना 0.47 फीसदी की तेजी के साथ 2,025.20 डॉलर प्रति औंस पर चल रहा था.