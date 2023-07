Gold and Silver Price Today: सोने के भाव में कोई उतार-चढ़ाव नहीं, चांदी में 200 रुपये की तेजी, चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold and Silver Price Today: राष्ट्रीय राजधानी में आज यानी बुधवार को सोने की कीमत कोई उतार-चढ़ाव नहीं देखने को मिला है. आज के कारोबार में सोना 59,280 रुपये प्रति 10 ग्राम पर अपरिवर्तित रहा. हालांकि, चांदी 200 रुपये चढ़कर 71,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने इस बात की जानकारी दी. एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (कमोडिटीज) सौमिल गांधी ने कहा, “बुधवार को सोने का कारोबार स्थिर रहा, दिल्ली बाजार में सोने की हाजिर कीमतें 59,280 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रही थीं.” विदेशी बाजार में सोना और चांदी गिरावट के साथ क्रमश: 1,926 डॉलर प्रति औंस और 22.88 डॉलर प्रति औंस पर थे. सोने का वायदा भाव 41 रुपये बढ़ा मजबूत हाजिर मांग के कारण सटोरियों ने ताजा सौदों की लिवाली की जिससे वायदा कारोबार में बुधवार को सोना 41 रुपये बढ़कर 58,450 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर, अगस्त डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध की कीमत 41 रुपये या 0.07 फीसदी बढ़कर 58,450 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जिसमें 10,990 लॉट का कारोबार हुआ. विश्लेषकों ने कहा कि पार्टिसिपेंट्स द्वारा ताजा पोजीशन बनाने से सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई. वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में सोना 0.08 फीसदी बढ़कर 1,931.10 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था. Also Read: Tis Hazari Court Firing: तीस हजारी कोर्ट में हुई गोलीबारी, वीडियो वायरल, क्या है पूरा मामला? रुपया 22 पैसे हुआ कमजोर स्थानीय शेयर बाजारों में कमजोर रुख और घरेलू बाजार में निराशाजनक रुख के कारण बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 22 पैसे गिरकर 82.23 पर बंद हुआ. विदेशी बाजार में अमेरिकी मुद्रा की मजबूती और कच्चे तेल की मजबूत कीमतों ने भी रुपये पर नकारात्मक दबाव डाला. इंटरबैंक पर घरेलू इकाई डॉलर के मुकाबले 82.05 पर खुली और अंत में अपने पिछले बंद से 22 पैसे कम होकर 82.23 पर बंद हुई. दिन के दौरान, डॉलर के मुकाबले रुपया 82.05 के उच्चतम स्तर और 82.25 के निचले स्तर को छू गया. मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 82.01 पर बंद हुआ था.