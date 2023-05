Gold, Silver Price Today: सोना 710 रुपये हुआ सस्ता, चांदी का भाव 2690 रुपये गिरा, चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Rate Today: दिल्ली सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोना 710 रुपये की गिरावट के सात 60,970 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.

Silver Rate Today: दिल्ली में आज चांदी की कीमत 2,690 रुपये लुढ़ककर 73,445 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई. (PHOTO: REUTERS)

Gold and Silver Price Today: कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सोने और चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली. एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक दिल्ली सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोना 710 रुपये की गिरावट के साथ 60,970 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. जबकि पिछले कारोबार सत्र में सोना 61,680 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. वहीं आज चांदी भी 2,690 रुपये टूटकर 73,445 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रीसियस मेटल का भाव विदेशी बाजारों में सोना गिरावट के साथ 2,009 डॉलर प्रति औंस रह गया, जबकि चांदी गिरावट के साथ 25.10 डॉलर प्रति औंस रही. एचडीएफसी कमोडिटीज सिक्योरिटीज के सीनियर एनालिस्ट सौमिल गांधी ने बताया कि आज दिल्ली के बाजारों में सोने का भाव 710 रुपये की गिरावट के साथ 60,970 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. कमजोर हाजिर मांग से सोना वायदा कीमतों में गिरावट कमजोर हाजिर मांग के बीच सटोरियों द्वारा अपने सौदों का आकार घटाने से वायदा कारोबार में शुक्रवार को सोने की कीमत 91 रुपये की गिरावट के साथ 60,801 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में जून में आपूर्ति वाले अनुबंध का भाव 91 रुपये यानी 0.15 फीसदी की गिरावट के साथ 60,801 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया. इसमें 13,451 लॉट का कारोबार हुआ. बाजार विश्लेषकों ने कहा कि कारोबारियों द्वारा अपने सौदों की कटान करने से सोना वायदा कीमतों में गिरावट आई. वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना 0.29 फीसदी की गिरावट के साथ 2,014.60 डॉलर प्रति औंस रह गया. कमजोर हाजिर मांग से चांदी वायदा कीमतों में गिरावट कमजोर हाजिर मांग के बीच कारोबारियों द्वारा अपने सौदों का आकार घटाने से शुक्रवार को वायदा कारोबार में चांदी की कीमत 688 रुपये की गिरावट के साथ 73,120 रुपये प्रति किग्रा रह गई. मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज (MCX) में चांदी के जुलाई महीने में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 688 रुपये यानी 0.93 फीसदी की गिरावट के साथ 73,120 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया. इसमें 15,614 लॉट का कारोबार हुआ. वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में चांदी की कीमत 1.04 फीसदी की हानि के साथ 24.17 डॉलर प्रति औंस रह गई.