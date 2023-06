Gold, Silver Price Today: सोना 440 रुपये हुआ महंगा, चांदी का दाम भी 1,050 रुपये बढ़ा, चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Rate Today: दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोना 440 रुपये की उछाल के साथ 60,820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.

Silver Rate Today: दिल्ली में आज चांदी का कीमत 1,050 रुपये के तेजी के साथ 74,350 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. (IE File Photo)

Gold and Silver Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रीसियम मेटल के भाव में तेजी के बीच आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने और चांदी के भाव में तेजी देखने को मिली. दिल्ली सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोना 440 रुपये की उछाल के साथ 60,820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी. पिछले कारोबारी सत्र में सोना 60,380 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था.दिल्ली में आज चांदी की कीमत भी 1,050 रुपये के तेजी के साथ 74,350 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटीज एनालिस्ट सौमिल गांधी ने बताया कि दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का हाजिर भाव 440 रुपये की तेजी के साथ 60,820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. विदेशी बाजारों में सोना तेजी के साथ 1,964 डॉलर प्रति औंस हो गया, जबकि चांदी तेजी के साथ 24.35 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई. Also Read: आगे ब्याज दरों में होगी कटौती या जारी रहेगा पॉज? बाजार और निवेशकों पर कैसे होगा असर कमजोर मांग से सोना वायदा कीमतों में गिरावट सटोरियों द्वारा अपने सौदों के आकार को कम करने से वायदा कारोबार में शुक्रवार को सोना 21 रुपये गिरकर 59,870 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में अगस्त डिलीवरी के लिए सोना अनुबंध 14,378 लॉट के कारोबार में 21 रुपये या 0.04 फीसदी की गिरावट के साथ 59,870 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. विश्लेषकों ने सोने की कीमतों में गिरावट का श्रेय कारोबारियों द्वारा अपने सौदों की कटान को दिया. वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना 0.04 फीसदी की तेजी के साथ 1,979.40 डॉलर प्रति औंस पर चल रहा था. हाजिर मांग से चांदी वायदा कीमतों में तेजी मजबूत हाजिर मांग के कारण कारोबारियों ने अपने सौदे बढ़ाए जिससे वायदा कारोबार में शुक्रवार को चांदी की कीमत 420 रुपये की तेजी के साथ 74,090 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में जुलाई डिलीवरी के लिए चांदी के अनुबंध का भाव 420 रुपये या 0.57 फीसदी की तेजी के साथ 74,090 रुपये प्रति किग्रा हो गया जिसमें 17,422 लॉट के लिए कारोबार हुआ. विश्लेषकों ने कहा कि चांदी कीमतों में तेजी का मुख्य कारण सकारात्मक घरेलू रुख के बीच कारोबारियों की ताजा लिवाली है. वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में चांदी की कीमत 0.71 फीसदी की तेजी के साथ 24.52 डॉलर प्रति औंस हो गई.