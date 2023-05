Gold, Silver Price Today: सोना 480 रुपये हुआ सस्ता, चांदी का भाव भी 530 रुपये गिरा, चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Rate Today: दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोना 480 रुपये घटकर 60,070 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया.

Silver Rate Today: चांदी की कीमत आज 530 रुपये घटकर 72,750 रुपये प्रति किलोग्राम पर रह गई. (Photo: Reuters)

Gold and Silver Price Today: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रीसियस मेटल्स के भाव में गिरावट के बीच आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने और चांदी की कीमतों में फिसलन देखने को मिली. दिल्ली सर्राफा बाजार में गुरूवार को सोना 480 रुपये घटकर 60,070 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया. एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी. पिछले कारोबारी सत्र में सोना 60,550 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था. वहीं आज दिल्ली में चांदी के भाव में भी गिरावट दर्ज की गई. गुरूवार को चांदी की कीमत 530 रुपये गिरावट के साथ 72,750 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई. विदेशी बाजारों में सोना गिरावट के साथ 1,975 डॉलर प्रति औंस पर रह गया. वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी घटकर 23.60 डॉलर प्रति औंस रह गई. एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटीज एनालिस्ट सौमिल गांधी ने बताया कि गुरूवार को एशियाई कारोबारी घंटों में सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि अमेरिकी डॉलर में तेजी से कीमती धातु की कीमत प्रभावित हुई. उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने की हाजिर कीमत 480 रुपये घटकर 60,070 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रह गया. Volkswagen Tiguan का लेटेस्ट एडिशन भारत में लॉन्च, चेक करें कीमत, इंजन समेत तमाम जरूरी डिटेल कमजोर मांग से वायदा बाजार में सोना नरम मांग कमजोर होने से वायदा कारोबार में सोने की कीमत 55 रुपये टूटकर 60,090 रुपये प्रति 10 ग्राम रही. सटोरियों के सौदा घटाये जाने से मूल्यवान धातु के भाव में नरमी आई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून महीने की डिलिवरी के अनुबंध का भाव 55 रुपये यानी 0.09 फीसदी की गिरावट के साथ 60,090 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. इसमें 11,473 लॉट के लिये कारोबार हुआ. विश्लेषकों के अनुसार सटोरियों के सौदा घटाये जाने से सोने के दाम में नरमी आई. वैश्विक स्तर पर सोना 0.23 फीसदी की गिरावट के साथ 1,999.10 डॉलर प्रति औंस रहा. वायदा बाजार में चांदी का भाव नरम कमजोर मांग के बीच सटोरियों के सौदा कम किये जाने से वायदा बाजार में चांदी की कीमत बृहस्पतिवार को 214 रुपये की गिरावट के साथ 72,444 रुपये प्रति किलो रही. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जुलाई महीने की आपूर्ति वाले अनुबंध का भाव 214 रुपये यानी 0.29 फीसदी टूटकर 72,444 रुपये किलो रहा. इसमें 15,142 लॉट के लिये कारोबार हुआ. वैश्विक स्तर पर न्यूयार्क में चांदी की कीमत 0.51 फीसदी की गिरावट के साथ 23.78 डॉलर प्रति औंस रही.