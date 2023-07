Gold, Silver Price Today: सोना 50 रुपये हुआ सस्ता, चांदी का भाव स्थिर, चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Price Today: दिल्ली में सोमवार को सोना 50 रुपये घटकर 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.

Silver Price Today: दिल्ली में चांदी की कीमत 76,400 रुपये प्रति किलो पर स्थिर रहीं.

Gold and Silver Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रीसियम मेटल की कीमतों में गिरावट के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने के भाव में गिरावट और चांदी स्थिरता दर्ज की गई. दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार को सोना 50 रुपये घटकर 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी. पिछले कारोबार सत्र में सोना 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. सोमवार को दिल्ली में चांदी की कीमत 76,400 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर रहीं. एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटीज एनालिस्ट सौमिल गांधी ने बताया कि सोमवार को सोने के भाव में मामूली फिसलन देखने को मिली. उन्होंने कहा कि विदेशी बाजारों से संकेत लेते हुए दिल्ली के बाजारों में सोने का हाजिर भाव 50 रुपये गिरावट के साथ 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना गिरावट के साथ 1,951 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, वहीं चांदी 24.83 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर स्थिर थी. मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नवनीत दमानी (कमोडिटी रिसर्च) ने बताया कि डॉलर के मजबूत होने से सोने का कारोबार स्थिर रहा.उन्होंने कहा कि निवेशकों ने बड़े पैमाने पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर जल्द ही ब्रेक लगाने पर दांव लगाया. Also Read: विपक्ष की बैठक के लिए बेंगलुरु पहुंचीं सोनिया गांधी, खरगे ने कहा- 24 दलों की एकता से बौखलाई बीजेपी कमजोर मांग से सोना वायदा कीमतों में गिरावट सटोरियों द्वारा अपने सौदे कम करने से सोमवार को वायदा कारोबार में सोने की कीमत 191 रुपये घटकर 59,125 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अगस्त डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध की कीमत 191 रुपये या 0.32 फीसदी की गिरावट के साथ 59,125 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जिसमें 8,934 लॉट का कारोबार हुआ. विश्लेषकों ने सोने की कीमतों में गिरावट के लिए सटोरियों द्वारा अपने सौदे में कटौती किए जाने को जिम्मेदार बताया है. वहीं न्यूयॉर्क में सोना 0.44 फीसदी की गिरावट के साथ 1,955.70 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था. कमजोर मांग से चांदी वायदा कीमतों में भी आई गिरावट सटोरियों द्वारा अपने सौदे कम करने से सोमवार को चांदी वायदा 268 रुपये घटकर 75,700 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सितंबर डिलीवरी के लिए चांदी अनुबंध 268 रुपये या 0.35 फीसदी की गिरावट के साथ 75,700 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई, जिसमें 19,076 लॉट का कारोबार हुआ. वहीं न्यूयॉर्क में चांदी 0.45 फीसदी गिरावट के साथ 25.08 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी.