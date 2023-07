Gold Silver Price Today: सोना 150 रुपये हुआ सस्ता, चांदी का भाव भी 300 रुपये गिरा, चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Price Today: दिल्ली में सोना मंगलवार को 150 रुपये घटकर 60,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.

Silver Price Today: दिल्ली में आज चांदी की कीमत 300 रुपये घटकर 76,700 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. (एक्सप्रेस फाइल)

Gold, Silver Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रीसियस मेटल की कीमतों में गिरावट के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को सोने और चांदी दोनों की कीमतों में फिसलन देखने को मिली. दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोना 150 रुपये घटकर 60,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी. पिछले कारोबार सत्र में सोना 60,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. दिल्ली में मंगलवार को चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई और यह मेटल 300 रुपये घटकर 76,700 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटीज एनालिस्ट सौमिल गांधी ने बताया कि विदेशी बाजार में सोना गिरावट के साथ 1,959 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस और चांदी घटकर 24.50 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर रहा. उन्होंने बताया कि कॉमेक्स सोने में एक सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव हुआ क्योंकि व्यापारियों ने फेडरल रिजर्व और यूरोपीय सेंट्रल बैंक नीति बैठकों के नतीजों का इंतजार किया. इस बीच डॉलर इंडेक्स लगभग दो हफ्ते के शिखर पर कारोबार कर रहा है, जिससे कीमती धातुओं पर असर पड़ रहा है क्योंकि मजबूत डॉलर अन्य मुद्राओं को रखने वाले खरीदारों के लिए बुलियन को और अधिक महंगा बना देता है. Also Read: जनरल इलेक्शन का स्टॉक मार्केट पर असर, प्री और पोस्ट इलेक्शन कैसा रहा है रिटर्न चार्ट, किन सेक्टर पर कर सकते हैं फोकस मजबूत हाजिर मांग से सोना वायदा कीमतों में तेजी मजबूत हाजिर मांग के कारण सटोरियों ने ताजा सौदों की लिवाली की जिससे वायदा कारोबार में मंगलवार को सोने की कीमत 79 रुपये बढ़कर 59,155 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अगस्त डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध की कीमत 79 रुपये या 0.13 फीसदी की तेजी के साथ 59,155 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. जिसमें 5,506 लॉट का कारोबार हुआ. विश्लेषकों ने कहा कि प्रतिभागियों द्वारा ताजा पोजीशन बनाने से सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई. वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना 0.03 फीसदी बढ़कर 2,001.50 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था. मजबूत हाजिर मांग से चांदी वायदा कीमतों में तेजी मजबूत हाजिर मांग के कारण प्रतिभागियों ने अपने सौदे बढ़ा दिए जिससे मंगलवार को वायदा कारोबार में चांदी की कीमत 309 रुपये बढ़कर 74,405 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सितंबर डिलीवरी के लिए चांदी अनुबंध 309 रुपये या 0.42 फीसदी बढ़कर 16,249 लॉट में 74,405 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया. विश्लेषकों ने कहा कि चांदी की कीमतों में वृद्धि मुख्य रूप से सकारात्मक घरेलू रुझान के कारण प्रतिभागियों द्वारा की गई ताजा पोजीशन के कारण हुई. वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में चांदी 0.44 फीसदी बढ़कर 24.69 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी.