Gold, Silver Price Today: सोना 100 रुपये हुआ सस्ता, चांदी का भाव भी 300 रुपये गिरा, चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold, Silver Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोर रूख के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने और चांदी की कीमतों में फिसलन देखने को मिली. दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 100 रुपये घटकर 60,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. एचडीएफसी सिक्योरिटी ने सोमवार को यह जानकारी दी. पिछले साल इसी कारोबारी सत्र में सोना 60,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. दिल्ली में आज चांदी 300 रुपये गिरावट के साथ 76,700 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 1,955 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था. वहीं चांदी भी वैश्विक बाजार में गिरावट के साथ 24.25 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेडिंग कर रही थी. मिक्स्ड अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों के बाद सोना चुनौतियों का सामना कर रहा है. एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटीज एनालिस्ट सौमिल गांधी ने बताया कि डॉलर इंडेक्स 101 के स्तर से ऊपर बना हुआ है और वर्तमान में 0.11 फीसदी बढ़कर 101.51 पर कारोबार कर रहा है, जिससे प्रीसियस मेटल पर भी दबाव है. Also Read: Honda Elevate सेल्टोस, क्रेटा, ग्रैंड विटारा समेत तमाम SUV को देगी टक्कर, माइलेज में कौन है सबसे बेस्ट? चेक डिटेल कमजोर मांग के चलते वायदा सोने में आई गिरावट सटोरियों द्वारा अपने सौदे कम करने से सोमवार को वायदा कारोबार में सोने की कीमत 123 रुपये गिरकर 59,662 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध की कीमत 123 रुपये या 0.21 फीसदी की गिरावट के साथ 59,662 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जिसमें 15,070 लॉट का कारोबार हुआ. विश्लेषकों ने सोने की कीमतों में गिरावट का श्रेय प्रतिभागियों द्वारा अपने पदों में कटौती को दिया. न्यूयॉर्क में सोना 0.37 फीसदी की गिरावट के साथ 1,992.50 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था. वायदा चांदी में भी आई गिरावट प्रतिभागियों द्वारा अपना दांव कम करने से चांदी वायदा सोमवार को 135 रुपये गिरकर 73,924 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सितंबर डिलीवरी के लिए चांदी अनुबंध 135 रुपये या 0.18 फीसदी की गिरावट के साथ 73,924 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया, जिसमें 15,786 लॉट का कारोबार हुआ. न्यूयॉर्क में चांदी 0.55 फीसदी की गिरावट के साथ 24.36 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी.