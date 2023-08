Gold, Silver Price Today: सोना 80 रुपये हुआ सस्ता, चांदी का भाव भी 800 रुपये गिरा, खरीदने से पहले देख लें लेटेस्ट रेट

Gold, Silver Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रीसियस मेटल में गिरावट के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने और चांदी की कीमतों में फिसलन देखने को मिली. दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 80 रुपये घटकर 60,120 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने मंगलवार को यह जानकारी दी. पिछले कारोबार सत्र में सोना 60,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. दिल्ली में आज चांदी 800 रुपये गिरावट के साथ 74,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. वायदा सोने में आई गिरावट कमजोर मांग के चलते सटोरियों द्वारा अपने सौदे कम करने से वायदा कारोबार में मंगलवार को सोने का भाव 50 रुपये घटकर 59,370 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध की कीमत 50 रुपये या 0.08 फीसदी की गिरावट के साथ 59,370 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जिसमें 14,358 लॉट का कारोबार हुआ.विश्लेषकों ने सोने की कीमतों में गिरावट का कारण सटोरियों द्वारा अपने सौदों में कटौती को बताया है. वैश्विक स्तर पर देखें तो न्यूयॉर्क में सोना 0.22 फीसदी की गिरावट के साथ 1,965.70 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था. Also Read: Long Term Investment: बाजार में टिकने से बनता है मोटा पैसा, चेक कर लें म्यूचुअल फंड में 10, 15 से 20 साल का रिटर्न वायदा चांदी में आई गिरावट कमजोर मांग के चलते सटोरियों द्वारा अपने सौदे कम करने से वायदा कारोबार में मंगलवार को चांदी 225 रुपये गिरकर 71,043 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में सितंबर डिलीवरी के लिए चांदी अनुबंध 225 रुपये या 0.32 फीसदी की गिरावट के साथ 71,043 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई, जिसमें 18,315 लॉट का कारोबार हुआ. न्यूयॉर्क में चांदी 0.40 फीसदी की गिरावट के साथ 23.14 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी.