Gold, Silver Price Today: सोना 100 रुपये हुआ सस्ता, चांदी का भाव भी 200 रुपये गिरा, चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold, Silver Rate Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोर रुख के बीच सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने और चांदी की कीमतों में फिसलन देखने को मिली. दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 100 रुपये घटकर 60,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी. पिछले कारोबारी सत्र में सोना 60,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. वहीं दिल्ली में आज चांदी का भाव भी 200 रुपये घटकर 77,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटीज एनालिस्ट सौमिल गांधी ने कहा कि दिल्ली में सोने के भाव में नरमी दर्ज की गई है. यह 100 रुपये के नुकसान से 60,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना नुकसान के साथ 1,963 डॉलर प्रति औंस पर था. चांदी भी गिरावट के साथ 24.60 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी. सौमिल गांधी ने कहा कि उतार-चढ़ाव के बीच सोने का कारोबार हल्का रहा. निवेशक बुधवार को जारी होने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति समीक्षा से पहले सतर्क रुख अपना रहे हैं. Also Read: Ladli Behna Yojana 2023: इस सरकारी योजना में 1 साल में मिलेंगे 12000 रुपये, आवेदन के लिए ये डॉक्युमेंट जरूरी कमजोर हाजिर मांग से सोना वायदा कीमतों में गिरावट कमजोर हाजिर मांग के बीच सटोरियों ने अपने सौदों के आकार को घटाया जिससे वायदा कारोबार में सोमवार को सोना 69 रुपये घटकर 59,240 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में अगस्त माह में आपूर्ति वाले अनुबंध का भाव 69 रुपये यानी 0.12 फीसदी की गिरावट के साथ 59,240 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया. इसमें 6,513 लॉट का कारोबार हुआ. बाजार विश्लेषकों ने कहा कि कारोबारियों द्वारा अपने सौदों की कटान करने से सोना वायदा कीमतों में गिरावट आई. वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना 0.03 फीसदी की गिरावट के साथ 2,004.70 डॉलर प्रति औंस रह गया. कमजोर हाजिर मांग से चांदी वायदा कीमतों में गिरावट कमजोर हाजिर मांग के बीच कारोबारियों द्वारा अपने सौदों का आकार घटाने से सोमवार को वायदा कारोबार में चांदी की कीमत 284 रुपये की गिरावट के साथ 74,686 रुपये प्रति किग्रा रह गया. मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज (MCX) में चांदी के सितंबर महीने में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 284 रुपये यानी 0.38 फीसदी की गिरावट के साथ 74,686 रुपये प्रति किलोग्राम पर रह गई. इसमें 17,894 लॉट का कारोबार हुआ. वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में चांदी की कीमत 0.14 फीसदी की हानि के साथ 24.82 डॉलर प्रति औंस रह गई.