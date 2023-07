Gold, Silver Price Today: सोना 350 रुपये हुआ सस्ता, चांदी का भाव भी 750 रुपये गिरा, चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Price Today: दिल्ली में शुक्रवार को सोना 350 रुपये घटकर 60,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.

Silver Price Today: दिल्ली में शुक्रवार को चांदी 750 रुपये घटकर 77,200 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई. (एक्सप्रेस ड्राइव फोटो)

Gold, Silver Rate Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोर रुख के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली. दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 350 रुपये घटकर 60,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. पिछले कारोबारी सत्र में सोना 60,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. दिल्ली में आज चांदी की कीमत भी 750 रुपये घटकर 77,200 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोना गिरावट के साथ 1,966 डॉलर प्रति औंस रह गया वहीं चांदी गिरावट के साथ 24.80 डॉलर पर रही. अमेरिकी डॉलर में मजबूती आने और अमेरिकी सरकारी बांड के प्रतिफल में सुधार के कारण सोना अपने हाल के उच्च स्तर से नीचे आ गया. एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर एनालिस्ट (कमोडिटीज) सौमिल गांधी ने कहा कि उम्मीद से अधिक मजबूत अमेरिकी बेरोजगारी दावों के आंकड़ों के बाद गुरूवार को डॉलर सूचकांक 100 अंक पर पहुंच गया और अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले लगभग 0.60 फीसदी बढ़ गया. सौमिल गांधी ने कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि साप्ताहिक दावे दो महीने के निचले स्तर पर आ गए हैं, जो श्रम बाजार में मजबूती के संकेत हैं. उन्होंने इस साल ब्याज दर में एक और वृद्धि होने का अनुमान लगाया है. Also Read: Sahara Refund Portal: रिफंड के लिए कौन कर सकता है क्लेम, यहां देखें योग्यता, जरूरी डाक्यूमेंट और रजिस्ट्रेशन के तरीके कमजोर हाजिर मांग से सोना वायदा कीमतों में गिरावट कमजोर हाजिर मांग के बीच सटोरियों ने अपने सौदों के आकार को घटाया जिससे वायदा कारोबार में शुक्रवार को सोने की कीमत 195 रुपये की गिरावट के साथ 59,357 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रह गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में अगस्त माह में आपूर्ति वाले अनुबंध का भाव 195 रुपये यानी 0.33 फीसदी की गिरावट के साथ 59,357 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया. इसमें 7,236 लॉट का कारोबार हुआ. बाजार विश्लेषकों ने कहा कि कारोबारियों द्वारा अपने सौदों की कटौती करने से सोना वायदा कीमतों में गिरावट दर्ज किया गया. वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना 0.23 फीसदी की गिरावट के साथ 2,005.20 डॉलर प्रति औंस रह गया. कमजोर हाजिर मांग से चांदी वायदा कीमतों में गिरावट कमजोर हाजिर मांग के बीच कारोबारियों द्वारा अपने सौदों का आकार घटाने से शुक्रवार को वायदा कारोबार में चांदी की कीमत 369 रुपये की गिरावट के साथ 75,080 रुपये प्रति किग्रा रह गई. मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज (MCX) में चांदी के सितंबर महीने में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 369 रुपये यानी 0.49 फीसदी की गिरावट के साथ 75,080 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई. इसमें 18,692 लॉट का कारोबार हुआ. वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में चांदी की कीमत 0.21 फीसदी नुकसान के साथ 24.91 डॉलर प्रति औंस रह गई.