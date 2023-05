Gold and Silver Price: सोना 350 रुपये टूटा, चांदी 660 रुपये हुई सस्ता

Gold and Silver Price: वैश्विक स्तर पर कमजोर मांग के बीच राष्ट्रीय राजधानी सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोना 350 रुपये गिरकर 60,170 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. सोना पिछले कारोबार में 60,520 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. चांदी भी 660 रुपए की गिरावट के साथ 72,880 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई. एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी. एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर एनलिस्ट (कमोडिटीज), सौमिल गांधी ने कहा, “दिल्ली के बाजारों में हाजिर सोना 350 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 60,170 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था.” विदेशी बाजार में सोना और चांदी गिरावट के साथ क्रमश: 1,957 डॉलर प्रति औंस और 23.32 डॉलर प्रति औंस पर चल रहे थे. एशियाई कारोबारी घंटों में मंगलवार को सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. कमजोर मांग से सोना वायदा कीमतों में गिरावट सटोरियों द्वारा अपने सौदों के आकार को कम करने से वायदा कारोबार में मंगलवार को सोना 377 रुपये गिरकर 59,864 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में, जून डिलीवरी के लिए सोना अनुबंध 9,148 लॉट के कारोबार में 377 रुपये या 0.63 फीसदी की गिरावट के साथ 59,864 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. विश्लेषकों ने सोने की कीमतों में गिरावट का श्रेय कारोबारियों द्वारा अपने सौदों की कटान को दिया. Vedanta Dividend: वेदांता के 6877 करोड़ के डिविडेंड एलान के बाद शेयरों में 0.75% की तेजी, चेक करें क्या है रिकॉर्ड डेट अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया सपाट नोट पर बंद घरेलू शेयर बाजारों में नरम रुख के बीच रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले दो पैसे की तेजी के साथ 82.82 पर बंद हुआ. विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि अमेरिकी मुद्रा की मजबूती ने स्थानीय इकाई के लिए तेज लाभ को सीमित कर दिया. इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज बैंक में, स्थानीय इकाई अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 82.82 पर खुली और इंट्रा-डे ट्रेड के दौरान 82.76 के उच्च और 82.84 के निचले स्तर पर रही.

सोमवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 82.84 पर बंद हुआ था.