ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल के डील ऑफ द डे के तहत करीब एक लाख का लैपटॉप 54000 रुपये में Amazon पर मिल रहा है. (फोटो : Screenshot/Amazon)

एक सप्ताह बाद देश के लोग अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करेंगे. आजादी की सालगिरह का महीना शुरू होते ही अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे तमाम ऑनलाइन स्टोर अपने ग्राहकों को भारी डिस्काउंट के साथ कई सामान की पेशकश कर रहे हैं. अमेजन पर ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल (Amazon Great Freedom Festival) सेल की शुरूआत 4 अगस्त से जारी है और 8 अगस्त तक ग्राहकों के पास फायदा उठाने का मौका है. इस सेल के दौरान 40 फीसदी तक के डिस्काउंट के साथ मोबाइल फोन की पेशकश कर रही है टीवी एप्लायंस और इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज जैसे सामानों को क्रमशः 75 फीसदी और 50 फीसदी तक छूट के साथ भुनाने का मौका है. इसी तरह 4 अगस्त से फ्लिपकार्ट पर बिग सेविंग डेज (Flipkart Big Saving Days) सेल चल रहा है. 9 अगस्त तक चलने वाले इस सेल फिलहाल 15000 रुपये का फोन महज 9500 रुपये मिल रहा है. अमेजन, फ्लिपकार्ट के अवाला टाटा के क्रोमा, विजय सेल्स जैसे कई दूसरे ऑनलाइन स्टोर पर भी डिस्काउंट के साथ सामानों की बिक्री की जा रही है. आइए जानते हैं किस ऑनलाइन स्टोर से कौन सा सामान खरीदकर ज्यादा पैसे की बचत कर सकते हैं. Also Read: Royal Enfield Himalayan 450 स्पेशल एक्सेसरीज के साथ आई नजर, नई एडवेंचर बाइक इस साल के अंत तक होगी लॉन्च अमेजन Amazon Great Freedom Sale. अमेजन पर ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल के दौरान खरीदारी कर काफी पैस बचा सकते हैं. इस सेल में डील ऑप द डे के तहत Redmi 12C फोन 45 फीसदी कम दाम में मिल रहा है. इस हैंडसेट की ओरीजिनल कीमत 13999 रुपये है. सेल के दौरान यह फोन खरीदकर 6300 रुपये की बचा सकते हैं. अमेजन यह फोन फिलहाल 7699 रुपये में बेच रहा है. इसी तरह 39000 रुपये का Lenovo Tab P11 Plus टैबलेट 49 फीसदी डिस्काउंट के साथ सिर्फ 20000 रुपये में बिक रहा है. डेल, लिनोवो, शियोमी जैसे दिग्गज कंपनियों के लैपटॉप पर सेल के दौरान 18 फीसदी से 45 फीसदी तक का डिस्काउंट मिल रहा है. ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल के डील ऑफ द डे के तहत करीब एक लाख का लैपटॉप 54000 रुपये में Amazon पर मिल रहा है. फ्लिपकार्ट Flipkart Big Saving Days बिग सेविंग डेज सेल के दौरान 55 इंच का SAMSUNG Crystal Vision 138 स्मार्ट टाइजेन टीवी करीब 73000 रुपये की बजाय महज 46990 रुपये में मिल रहा है. इस सेल में HP के लैपटॉप 10 हजार रुपये तक का छूट मिल रहा है. बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर भी भारी डिस्काउंट के साथ बेचे जा रही है. मोबाइल फोन और अन्य सामान किफायती कीमत में भुनाने का मौका है. Croma और Vijay Sales क्रोमा और विजय सेल्स पर भी इन दिनों फेस्टिवल सेल चल रहा है. ग्राहकों इस ऑनलाइन स्टोर पर विजिट कर मोबाइल फोन, लैपटॉप और घरेलू कामकाज से जुड़े जरूरी सामाना किफायती कीमत में खरीद सकते हैं.