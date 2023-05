India Growth Forecast: वर्ल्ड बैंक के बाद ADB ने भी घटाया भारत का विकास दर अनुमान, क्या है इस कटौती की वजह?

India growth forecast for FY 2023-24: दुनिया के दो प्रमुख वित्तीय संस्थानों – वर्ल्ड बैंक (World Bank) और एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान देश की आर्थिक विकास दर (GDP Growth Rate) में गिरावट आने का अनुमान जाहिर किया है. दोनों ही संस्थानों के अनुमान मंगलवार जारी हुए हैं. वर्ल्ड बैंक के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 6.6% की जगह 6.3% रहने के आसार हैं. जबकि जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने भारत की विकास दर 6.4% रहने की संभावना जाहिर की है. ADB के मुताबिक 31 मार्च 2023 को खत्म पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारत की विकास दर 6.8% रहने का अनुमान है. वर्ल्ड बैंक ने भारत में महिलाओं की श्रम में हिस्सेदारी घटकर 20% से भी कम रह जाने पर चिंता भी जाहिर की है. ADB ने क्यों घटाया विकास दर का अनुमान? एडीबी का मानना है कि सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और तेल कीमतों में तेजी के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला दबाव चालू वित्त वर्ष (2023-24) में देश की आर्थिक विकास दर घटकर 6.4% रह जाने की बड़ी वजह होगी. एडीबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के बारे में उसके अनुमान दुनिया भर में आर्थिक मंदी का असर, ऊंची ब्याज दरें और तेल कीमतों में तेजी जैसे हालात की समीक्षा पर आधारित हैं. हालांकि एडीबी का यह भी कहना है कि भारत की घरेलू खपत दूसरे देशों से बेहतर है और ग्लोबल डिमांड पर उसकी निर्भरता कम है, जिसके चलते मंदी के बावजूद भारत की आर्थिक विकास दर कई और देशों के मुकाबले बेहतर रहेगी. वर्ल्ड बैंक ने क्या बताई वजह? विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ब्याज दरों में तेज रफ्तार से हुई बढ़ोतरी और लोगों की आय में वृद्धि की धीमी रफ्तार ग्रोथ रेट में गिरावट की बड़ी वजह है. वर्ल्ड बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की सालाना बैठक से पहले जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है, “दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में ब्याज की ऊंची दरों और इनकम ग्रोथ की धीमी रफ्तार के चलते कंजम्पशन यानी खपत पर बुरा असर पड़ेगा, जिसके चलते वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ग्रोथ रेट घटकर 6.3 फीसदी हो जाएगी.” Also read : नए साल में अपने पैसों का कैसे करें सही इस्‍तेमाल? मिडकैप, स्‍मालकैप, FD, बॉन्‍ड जैसे विकल्‍प बेहतर खपत के कमजोर पड़ने का असर रिपोर्ट जारी करने के मौके पर वर्ल्ड बैंक के चीफ इकॉनमिस्ट हैंस टिमर (Hans Timmer) ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, “विकास दर के अनुमान में कटौती की मुख्य वजह कंजम्प्शन का कमजोर पड़ना और फिस्कल पॉलिसी का सख्त रुझान है. खास तौर पर सरकार की तरफ से करेंट एक्सपेंडीचर घटाने का बुरा असर पड़ा है. सख्त फिस्कल पॉलिसी की वजह से घरेलू खपत धीमी पड़ी है.” Also read; Gold and Silver Price Today: सोना 180 रुपये हुआ सस्ता, चांदी का भाव 240 रुपये बढ़ा, चेक करें लेटेस्ट रेट महिलाओं की श्रम में हिस्सेदारी घटकर 20% से कम हुई टिमर ने कहा, “भारत में महिलाओं की श्रम में हिस्सेदारी (female labour force participation) गिरकर 20 फीसदी से भी कम रह गई है. अनौपचारिक क्षेत्र (informal sector) की उत्पादकता (productivity) में सुधार के भी कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं. इन हालात में विकास की प्रक्रिया में लोगों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भारत को काफी काम करना होगा.” हालांकि इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत दक्षिण एशिया के कई और देशों से बेहतर है. टिमर ने कहा कि भारत के फाइनेंशियल सेक्टर की सेहत अच्छी है. भारत में क्रेडिट सप्लाई और प्राइवेट इनवेस्टमेंट की स्थिति को भी उन्होंने बेहतर बताया. Live Updates