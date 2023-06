Report on Internet shutdowns: 6 महीने में हुआ 15,598 करोड़ का नुकसान! इंटरनेट शटडाउन ने इकॉनमी पर बढ़ाया इतना बोझ

Report on Internet shutdowns in India : देश के अलग-अलग इलाकों में होने वाले इंटरनेट शटडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ता है.

Internet shutdowns : अंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरनेट सोसायटी की ताजा रिपोर्ट में इंटरनेट बंद करने से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान का लेखाजोखा पेश किया गया है. (Representational Image : Indian Express)