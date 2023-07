Jet Airways : जेट एयरवेज क्या फिर भरेगी उड़ान? DGCA ने रिन्यू किया ऑपरेटर सर्टिफिकेट, करीब 5% उछले शेयर

Jet Airways operator certificate renewed: जालान-कैलरॉक कंसोर्टियम ने बताया, जेट एयरवेज को फिर से शुरू करने की हो रही है तैयारी, एयरलाइन की सफलता के लिए बना रहे हैं नई रणनीति.

Jet Airways operator certificate renewed : DGCA ने बंद पड़ी एयरलाइन जेट एयरवेज के ऑपरेटर सर्टिफिकेट का नवीनीकरण कर दिया है. (File Photo : Reuters)