petrol and diesel prices today: क्रूड 77 डॉलर के पार, आज आपके शहर में पेट्रोल और डीजल के क्या हैं रेट, फटाफट लें अपडेट

Petrol Prices: दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये है, जबकि 1 लीटर डीजल 89.62 रुपये का बिक रहा है. वहीं मुंबई में पेट्रोल 106 रुपये के पार है.

Crude OIl: ब्रेंट क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में करीब 1.6 फीसदी बढ़कर 77.12 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है.

Petrol-Diesel Latest Rate Announced Today 22 जून 2023: क्रूड की कीमतों में पिछले कुछ घंटों में बढ़त देखने को मिली है. ब्रेंट क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में करीब 1.6 फीसदी बढ़कर 77.12 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है. जबकि अमेरिकी क्रूड (WTI) भी 1.9 फीसदी बढ़कर 72.53 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. वैसे लंबे समय से क्रूड 80 डॉलर प्रति बैरल के नीचे बना हुआ है. दूसरी ओर घरेलू बाजार की बात करें तो देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल के रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज 22 जून 2023 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्टेबल रखा है. हालांकि पंजाब में हाल ही में VAT में बढ़ोतरी के बाद राज्य में पेट्रोल 92 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है. डीजल के दाम भी 88 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं. आज राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये है, जबकि 1 लीटर डीजल 89.62 रुपये का बिक रहा है. वहीं मुंबई में पेट्रोल 106 रुपये के पार है. देश में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल राजस्थान के श्रीगंगानगर में है. जबकि सबसे सस्ता पेट्रोल पोर्ट ब्लेयर में 84.10 रुपये प्रति लीटर है. इस साल अप्रैल के बाद से पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई है. हालांकि 22 मई को सरकार ने पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी का फैसला किया, जिससे कीमतें कम हुई थीं. पेट्रोलियम मंत्री ने क्या दिया संकेत देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने बीते हफ्ते संकेत दिए कि आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल की कीमत में गिरावट आ सकती है. उन्होंने कहा कि तेल कंपनियों को होने वाले घाटे की भरपाई हो गई है, इसलिए अब पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने पर विचार कर सकती है. उन्होंने कहा कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम स्थिर बने रहें तो जल्द ही लोगों को सस्ते पेट्रोल-डीजल की कीमत को लेकर राहत मिल सकती है. उन्होंने कहा अगर ये कंपनियां अगली तिमाही में बेहतर करती हैं, तब ये दाम कटौती पर फैसला लेने में सक्षम होंगी. किस शहर में तेल के क्या हैं रेट – दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर

– मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये और डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर

– चेन्नई में पेट्रोल 102.63 रुपये और डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर

– कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपये और डीजल 92.76 रुपये प्रति लीटर अन्य शहरों का क्या है हाल – चंडीगढ़ में पेट्रोल 96.20 रुपये और डीजल 84.26 रुपये प्रति लीटर

– मोहाली में पेट्रोल 98.95 रुपये और डीजल 89.25 रुपये प्रति लीटर

– नोएडा में पेट्रोल 96.79 रुपये और डीजल 89.96 रुपये प्रति लीटर

– लखनऊ में पेट्रोल 96.57 रुपये और डीजल 89.76 रुपये प्रति लीटर

– पटना में पेट्रोल 107.24 रुपये और डीजल 94.04 रुपये प्रति लीटर

– पोर्टब्‍लेयर में पेट्रोल 84.10 रुपये और डीजल 79.24 रुपये प्रति लीटर

– श्रीगंगानगर में पेट्रोल 113.94 रुपये और डीजल 98.24 रुपये प्रति लीटर

(स्रोत: IOC) सबसे सस्ता पेट्रोल: पोर्ट ब्लेयर में 84.1 रु प्रति लीटर

सबसे सस्ता डीजल: पोर्ट ब्लेयर में 79.74 रु प्रति लीटर

सबसे महंगा पेट्रोल: श्रीगंगानगर में 113.49 रु प्रति लीटर

सबसे महंगा डीजल: श्रीगंगानगर में 98.24 रु प्रति लीटर हर सुबह 6 बजे जारी होते हैं नए रेट हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है. सुबह 6 बजे से ही नए रेट लागू हो जाते हैं. पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन, वैट और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम मूल भाव से लगभग दोगुना हो जाता है. यही कारण है कि पेट्रोल-डीजल के दाम इतने अधिक दिखाई देते हैं. ऐसे पता कर सकते हैं आज के ताजा दाम पेट्रोल डीजल का रोज का रेट आप SMS के जरिए भी जान सकते हैं (How to check diesel petrol price daily). इंडियन ऑयल के कस्टमर RSP और अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर और बीपीसीएल उपभोक्ता RSP व अपने शहर का कोर्ड लिखकर 9223112222 नंबर पर SMS भेज जानकारी हासिल कर सकते हैं. वहीं, एचपीसीएल उपभोक्ता HPPrice व अपने शहर का कोड लिखकर 9222201122 नंबर पर भेजकर भाव पता कर सकते हैं.