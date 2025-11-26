16 वर्षीय राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी की पोल गिरने से मौत, हरियाणा सरकार ने शुरू की जांच

राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी की मंगलवार को हादसे में मौत हो गई. बताया जा रहा है कि अभ्यास के दौरान बास्केटबॉल हूप की लोहे की पोल उनके सीने पर गिर गई. गंभीर हालत में उन्हें साथियों ने तुरंत अस्पताल पहुँचाया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. हादसे के बाद हरियाणा सरकार ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई और व्यापक आक्रोश के बीच जिला खेल अधिकारी को निलंबित कर दिया गया.

CCTV फुटेज में देखा गया कि किशोर खिलाड़ी हार्दिक राठी, लखन माजरा गांव के मैदान में अकेले अभ्यास के दौरान हूप तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था. लेकिन जैसे ही उसने हूप पर झूलने का प्रयास किया, पोल ढह गई और वो उसकी चपेट में आ गया. लखन माजरा गांव के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोर्ट साइड पर बैठे अन्य खिलाड़ी तुरंत हार्दिक को अस्पताल ले गए. स्थानीय थाना प्रभारी समरजीत सिंह ने बताया कि उपचार के दौरान खिलाड़ी अपनी चोटों से उबर नहीं पाए और दम तोड़ दिया.

जांच शुरू, अधिकारी निलंबित

अधिकारियों ने पोल गिरने की घटनाओं की परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है जिसमें उपकरण की कुल स्थिति का भी मूल्यांकन शामिल है. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) ने बुधवार को मीडिया से कहा कि मामले से संबंधित सभी जानकारियां इकट्ठा करने के प्रयास जारी हैं.

न्यूज़18 की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है और जिला खेल अधिकारी को निलंबित कर दिया है. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सभी गतिविधियाँ भी रोक दी गई हैं, और शुक्रवार को सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी.

हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा, “यह एक बहुत ही दुखद घटना है. हमारे विभाग को व्यक्तिगत रूप से भी क्षति हुई है… जो भी दोषी पाया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी. स्पोर्ट्स नर्सरी चलाने वालों ने इस बात की परवाह नहीं की कि मैदान खराब स्थिति में थे… इस दुख की घड़ी में सरकार परिवार के साथ खड़ी है.”

कांग्रेस बनाम भाजपा

इस घटना ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है, जहाँ विपक्षी नेताओं ने सैनी सरकार पर जमकर हमला बोला. कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस घटना को “क्रिमिनल नेगलिजेंस” बताया और दावा किया कि पिछले 11 वर्षों में भाजपा प्रशासन विभिन्न स्टेडियमों में खेल उपकरणों को उन्नत करने में विफल रहा.

उन्होंने ANI से कहा, “इससे दुखद घटना और कोई नहीं हो सकती… उन्होंने अपनी जान इसलिए खोई क्योंकि हरियाणा में पिछले 11 सालों में भाजपा सरकार ने सभी खेल स्टेडियमों के बजट को रोक दिया. सभी स्टेडियम कांग्रेस शासन के दौरान बने थे… यह केवल खेल ढांचे के प्रति उनकी उदासीनता नहीं है, बल्कि उनकी लापरवाही भी है. यह क्रिमिनल नेगलिजेंस है. तीन साल पहले, मैंने यहाँ काम के लिए अपने सांसद कोष जारी किए थे. लेकिन उन्होंने इसे फाइलों में दबा दिया क्योंकि मैं विपक्षी सांसद हूँ… मैं अब परिवार से मिलने जा रहा हूँ. इस सरकार ने पक्षपात दिखाया है; यह नहीं चाहती कि उसके बच्चे खेलों में आगे आएँ.”

