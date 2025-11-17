scorecardresearch
सऊदी अरब बस हादसे में 42 भारतीय तीर्थयात्री मारे गए, तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को जानकारी जुटाने के निर्देश दिए

सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रही बस हादसे का शिकार हुई, जिसमें करीब 42 भारतीय तीर्थयात्री मारे गए. तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को जानकारी जुटाने और राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए. हादसे में हैदराबाद के तीर्थयात्री शामिल थे.

FE Hindi Desk
Saudi Arabia Bus Accident

सऊदी बस हादसा में 42 भारतीय तीर्थयात्री मरे. Photograph: (File)

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने सोमवार सुबह सऊदी अरब में भारतीय तीर्थयात्रियों से भरी बस के हादसे पर “गहरा शोक” व्यक्त किया. इस हादसे में करीब 42 लोगों की मौत की खबर है.

मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने कहा कि यह हादसा तब हुआ जब बस मक्का से मदीना जा रही थी. बस में कुछ यात्री हैदराबाद के भी थे.

हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बस हादसे की जानकारी दी

हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि बस में कम से कम 43 लोग सवार थे. उन्होंने कहा, “मेरी जानकारी के अनुसार केवल एक व्यक्ति ही बचा है. यह हादसा मदीना से 25 किलोमीटर दूर हुआ. मैंने रियाद में भारतीय दूतावास के अधिकारियों से बात की है और उनसे कहा है कि वे और जानकारी जुटाएं और बचे हुए यात्री की मदद करें.” ओवैसी ने यह भी बताया कि यात्रियों ने दो अलग-अलग ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से यात्रा की थी.

सचिवालय में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जो बस हादसे के पीड़ितों के परिवारों को सही जानकारी और सहायता प्रदान करेगा. संपर्क के लिए हेल्पलाइन नंबर हैं: +91 79979 59754 और +91 99129 19545.

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हादसे की पूरी जानकारी जुटाने के निर्देश दिए

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव और DGP बी. शिवधर रेड्डी को निर्देश दिए हैं कि वे इस हादसे से जुड़ी सभी जानकारी जुटाएं, खासकर यह पता करें कि पीड़ितों में कितने लोग तेलंगाना के हैं. उन्होंने कहा कि अधिकारी विदेश मंत्रालय (MEA) और सऊदी अरब के दूतावास के अधिकारियों से संपर्क करें. मुख्यमंत्री ने उन्हें तुरंत जरूरी राहत कार्य शुरू करने के भी आदेश दिए हैं.

राज्य सरकार ने दिल्ली स्थित तेलंगाना भवन के रेजिडेंट कमिश्नर गौरव उप्पल को सतर्क कर दिया है और उन्हें हादसे के बारे में अधिक जानकारी जुटाने का निर्देश दिया है.

हैदराबाद से हर साल सैंकड़ों तीर्थयात्री सऊदी अरब उमराह (तीर्थ यात्रा) करने जाते हैं. कई ट्रैवल एजेंसियां सात दिन की यात्रा के लिए उमराह पैकेज भी ऑफर करती हैं, जिसकी कीमत प्रति व्यक्ति 55,000 रुपये से शुरू होती है. इस यात्रा में मक्का और मदीना के अलावा कुछ दर्शनीय स्थल भी शामिल होते हैं.

रविवार सुबह हादसे की खबर मिलते ही पीड़ित परिवार अपने परिजनों के बारे में जानकारी लेने के लिए ट्रैवल एजेंसियों के पास पहुंचने लगे हैं.

ट्रैवल एजेंसी ने हादसे की जानकारी जुटाने के लिए एजेंट्स को भेजा

अल मक्का ट्रैवल एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने अपने रियाद और मक्का स्थित एजेंट्स से संपर्क किया और उन्हें मदीना भेजकर हादसे की और जानकारी जुटाने और विवरण प्रदान करने को कहा. एजेंसी के माध्यम से कम से कम 20 लोग इस यात्रा पर गए थे. ट्रैवल एजेंट अयाज मोहम्मद ने कहा कि इस समूह में से चार लोग मक्का में ही रुके रहे, जबकि 16 लोग बस में सवार होकर यात्रा पर निकले थे.

अयाज मोहम्मद ने बताया, “हमें पता चला है कि बस मदीना से 25 किलोमीटर पहले एक डीज़ल टैंकर से टकरा गई और उसमें आग लग गई. बस में सवार लोगों की हालत के बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है. ये यात्री 9 नवंबर को हैदराबाद से सऊदी एयरलाइंस से रवाना हुए थे. हमने मदीना जाने से पहले कई तीर्थयात्रियों से बस और होटल की व्यवस्था के बारे में बात की थी, लेकिन अब हम किसी से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं.”

हैदराबाद के कुछ इलाकों के तीर्थयात्री थे हादसे में शामिल

ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (GHMC) के मल्लेपल्ली डिविजन के कॉर्पोरेटर जफर खान ने बताया कि हादसे में मल्लेपल्ली, आसिफनगर और फ़लक़नुमा के तीर्थयात्री शामिल थे.

ट्रैवल एजेंसियां सात दिन की उमराह यात्रा के लिए पैकेज ऑफर कर रही थीं, जिसकी कीमत प्रति व्यक्ति 55,000 रुपये से शुरू होती है. इस यात्रा में मक्का, मदीना और कुछ दर्शनीय स्थल शामिल हैं.


