घर में काम करने वाली मेड हो या फिर डिलीवरी बॉय, नए आधार ऐप से सही पहचान वेरीफाई करना हुआ आसान

घर के काम में मदद करने वाली मेड हो, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड या फिर डिलीवरी बॉय, आज के समय में हर किसी के लिए यह जानना बेहद जरूरी हो गया है कि जो व्यक्ति घर या परिसर में आ-जा रहा है, उसकी पहचान सही और आधिकारिक है या नहीं. अब तक इसके लिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेना, कागजात संभालकर रखना और उनके दुरुपयोग की चिंता करना आम बात थी. लेकिन अब UIDAI ने इस पूरी प्रक्रिया को आसान, सुरक्षित और डिजिटल बना दिया है.

आधार जारी करने वाली सरकारी संस्था UIDAI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि नए आधार ऐप (Aadhaar App) की मदद से हाउस हेल्पर, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड और डिलीवरी बॉय की पहचान तुरंत वेरिफाई की जा सकती है. इसके लिए सिर्फ उस स्टॉफ के फोन में मौजूद आधार ऐप (Aadhaar App) में नजर आने वाले QR कोड को स्कैन करना होगा.

UIDAI के मुताबिक, अब पहचान साझा करने के लिए दस्तावेज खंगालने या पूरी आधार फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं है. नया Aadhaar App “Selective Share” की सुविधा देता है, यानी यूजर सिर्फ वही जानकारी शेयर करेगा जो जरूरी है—उससे ज्यादा कुछ नहीं. इससे डेटा लीक और गलत इस्तेमाल का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है.

UIDAI के सीईओ भुवनेश कुमार ने बताया कि नए Aadhaar App में फिलहाल दो बड़ी नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं. पहली सुविधा है “Show, Share and Verify”, यानी आप अपना आधार डिजिटल तरीके से दिखा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और उससे पहचान सत्यापित कर सकते हैं. उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी होटल में चेक-इन कर रहे हैं, तो होटल का QR कोड स्कैन करके अपनी ID शेयर की जा सकती है—बिल्कुल UPI पेमेंट की तरह.

दूसरी अहम सुविधा है Face Authentication के जरिए मोबाइल नंबर अपडेट. उन्होंने बताया कि मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होने की वजह से संवेदनशील होता है, क्योंकि अगर लिंक्ड नंबर गलत हाथों में चला जाए, तो बैंकिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तक खतरे में पड़ सकते हैं. इसी वजह से अब तक यह सुविधा केवल आधार सेवा केंद्रों तक सीमित थी.

होटल और इवेंट आयोजकों के लिए नया नियम

UIDAI जल्द ही एक नया नियम लागू करने जा रहा है, जिसके तहत होटल, इवेंट ऑर्गेनाइजर और ऐसी अन्य संस्थाओं को आधार-बेस्ड वेरिफिकेशन के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. इसका मकसद ग्राहकों से आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर कागजों में रखने की पुरानी और अवैध प्रथा को पूरी तरह खत्म करना है.

पंजीकृत संस्थाओं को QR कोड या नए Aadhaar App के जरिए ऑफलाइन वेरिफिकेशन की तकनीक दी जाएगी. इसके लिए UIDAI API भी उपलब्ध कराएगा, जिससे संस्थाएं अपने सिस्टम को आधार सत्यापन के अनुरूप अपडेट कर सकेंगी.

बीटा टेस्टिंग और आगे की योजना

फिलहाल UIDAI इस नए Aadhaar App का बीटा परीक्षण कर रहा है. इस चरण में सीमित यूजर्स से फीडबैक लिया जा रहा है, ताकि आम लोगों के लिए पूरी तरह लॉन्च करने से पहले किसी भी तकनीकी कमी को दूर किया जा सके. भविष्य में इसका इस्तेमाल हवाई अड्डों, उम्र-प्रतिबंधित उत्पाद बेचने वाली दुकानों और अन्य संवेदनशील जगहों पर भी किया जा सकेगा.

UIDAI का दावा है कि यह नया ऐप डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अनुरूप होगा और पहचान सत्यापन को पूरी तरह कागज-रहित, सुरक्षित और यूजर के नियंत्रण में रखेगा.

Aadhaar App की प्रमुख सुविधाएं

नया Aadhaar App पहचान प्रबंधन को पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और सुरक्षित बनाता है. इसमें

Biometrics Lock की सुविधा है, जिससे सिर्फ एक टैप में फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक डेटा लॉक या अनलॉक किया जा सकता है.

Family Profiles फीचर के जरिए एक ही स्मार्टफोन से पूरे परिवार के आधार प्रोफाइल मैनेज किए जा सकते हैं.

Offline Verification की मदद से बिना इंटरनेट के भी पहचान की पुष्टि संभव है.

Face Authentication के जरिए मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा भी दी गई है, जिससे आधार सेवा केंद्र जाने की जरूरत कम होगी.