Live

JAC 10th 12th Board Result 2023: झारखंड बोर्ड 10वीं, 12वीं के नतीजे आज होंगे जारी, ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट

झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में इस बार शामिल हुए बच्चे जेएसी की वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in या jacresults.com पर रिजल्ट देक सकेंगे.

आज दोपहर करीब 2.30 बजे झारखंड एकेडमिक काउंसिल क्लास 10 और 12 के नतीजे जारी करेगा. (फोटो एक्सप्रेस ड्राइव)

Go to Live Updates JAC 10th 12th Board Result 2023 Updates: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) आज 10वीं और 12वीं क्लास के नतीजे आज जारी करेगा. जेएसी द्वारा आयोजित इस बार की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए बच्चे अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर जाकर देख सकेंगे. जेएसी की वेबसाइट के अलावा 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षा दे चुके बच्चे फाइनल रिजल्ट jacresults.com से भी डाउनलोड कर सकेंगे. दोपहर 02:30 बजे के बाद नतीजे जारी किए जाएंगे. बोर्ड के अधिकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे जहां वे टॉपर्स के नाम, कुल उत्तीर्ण प्रतिशत, उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या आदि की सूची देंगे. CSK vs GT Q1: हार्दिक का गुजरात या धोनी का चेन्नई, चेपॉक में किसका जमेगा रंग? ये 5 फैक्टर बदल सकते हैं मैच का रुख JAC सेकेंडरी (10वीं) और हायर सकेंडरी (12वीं) की बोर्ड परीक्षाओं में इस बार 7 लाख से अधिक बच्चे शामिल हुए हैं. परीक्षा को पास करने के लिए, छात्रों को प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे. 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 14 मार्च से शुरू हुईं और क्रमशः 3 और 5 अप्रैल को समाप्त हुईं. 2022 में 10 वीं और 12वीं (साइंस) में पासिंग परसेंटेज क्रमशः 92.19 फीसदी और 97.42 फीसदी रहा. Live Updates JAC 10th 12th Board Result 2023 Updates: झारखंड बोर्ड 10वीं, 12वीं के नतीजों से जुड़े सभी अपडेट्स 11:48 (IST) 23 May 2023 JAC 10th 12th Board Result 2023 Updates: आज 2.30 बजे जारी किए जाएंगे नतीजे झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) द्वारा आयोजित सेकेंडरी (10वीं) और हायर सकेंडरी (12वीं) की बोर्ड परीक्षा के नतीजे 23 मई 2023 याना आज दोपहर 2.30 बजे जारी होंगे. 11:46 (IST) 23 May 2023 JAC 10th 12th Board Result 2023 Updates: 7 लाख से अधिक बच्चों के आएंगे नतीजे झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) द्वारा आयोजित सेकेंडरी (10वीं) और हायर सकेंडरी (12वीं) की बोर्ड परीक्षाओं में इस बार 7 लाख से अधिक बच्चे शामिल हुए हैं.