Adipurush BO Collection Day1: फिल्म आदिपुरुष ने कलेक्शन के मामले में बनाया रिकार्ड, ओपनिंग डे पर की 90 करोड़ से ज्यादा की कमाई

Sensational Start #BoxOffice 💥💥🌈

Day 1 #Adipurush

Early Estimates… Grosses approx

Hindi ~ ₹40crs

Telugu ~ ₹50crs

Rest ~ ₹8crs

Total Domestic ~ ₹98crs

Overseas ~ ₹35crs, all langs

Global ~ ₹133crs #BOEstimates #BOTrends … continuing the momentum is key !… pic.twitter.com/PFLDOZ708A