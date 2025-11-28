scorecardresearch
देश

यूपी और महाराष्ट्र में आधार कार्ड अब जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं होंगे- जानिए क्यों

उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में आधार कार्ड अब जन्म प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं होगा। महाराष्ट्र में राज्य राजस्व विभाग ने कहा कि अगस्त 2023 में अधिनियम में संशोधन के बाद केवल आधार कार्ड के माध्यम से बनाए गए सभी जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिए जाएंगे.

Written byAjay Kumar

उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में आधार कार्ड अब जन्म प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं होगा। महाराष्ट्र में राज्य राजस्व विभाग ने कहा कि अगस्त 2023 में अधिनियम में संशोधन के बाद केवल आधार कार्ड के माध्यम से बनाए गए सभी जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिए जाएंगे.

author-image
Ajay Kumar
New Update
Big update on Aadhaar usage

उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में आधार कार्ड के उपयोग को लेकर बड़ी अपडेट. Photograph: (Express Photo)

उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में अब लोग अपने जन्म प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब इस दस्तावेज़ को जन्म का प्रमाणपत्र मान्यता प्राप्त नहीं होगी. उत्तर प्रदेश योजना विभाग और महाराष्ट्र राज्य राजस्व विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि आधार कार्ड केवल पहचान दस्तावेज़ के रूप में मान्य होगा और इसे जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

उत्तर प्रदेश योजना विभाग ने कहा कि वह आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करेगा.

Advertisment

योजना विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने सभी विभागों को जारी आदेश में स्पष्ट किया कि “आधार कार्ड के साथ अगर कोई जन्म प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है,तो इसे जन्म प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता.”

Also Read: Tesla Center in Gurugram: टेस्ला ने भारत में बढ़ाया कदम, गुड़गांव में लॉन्च किया नया इंटीग्रेटेड सेंटर

महाराष्ट्र का नया आदेश: आधार आधारित जन्म प्रमाण पत्र होंगे रद्द

महाराष्ट्र में राज्य राजस्व विभाग ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहा कि अगस्त 2023 में अधिनियम में संशोधन के बाद केवल आधार कार्ड के माध्यम से बनाए गए सभी जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिए जाएंगे. सरकार ने कहा कि राज्य में विलंबित जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आधार कार्ड को दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

आदेश में कहा गया, “सरकार ने यह निर्णय नकली जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों के अवैध उद्देश्यों के लिए उपयोग को रोकने के लिए लिया है.”

Also Read: Meesho IPO : 3 दिसंबर को खुलेगा आईपीओ, GMP 30% पहुंचा, प्राइस बैंड 105 से 111 रुपये

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आधार कार्ड का उपयोग कर जारी किए गए सभी संदिग्ध प्रमाण पत्र रद्द करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अब तक इन प्रमाण पत्रों को जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. राजस्व विभाग ने सभी तहसीलदारों, उप-जिलाधिकारी, जिला आयुक्त और संभागीय आयुक्तों को 16-पॉइंट सत्यापन दिशानिर्देश जारी किए हैं.

Also Read: Black Friday sale 2025: Apple iPhone 16 अब ₹40,000 से कम में, अमेज़न, फ्लिपकार्ट और Croma पर बेस्ट ऑफ़र्स

क्या ये आदेश SIR से जुड़े हैं?

अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ये आदेश फिलहाल चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े हैं या नहीं, लेकिन समयावधि इस ओर इशारा जरूर कर रही है. यूँ भी निर्वाचन आयोग (ECI) और SIR की प्रक्रिया के तरीके का विरोध कर रहे दलों के बीच आधार कार्ड की भूमिका को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है.

चुनाव आयोग ने बिहार में चल रहे SIR अभ्यास के दौरान नागरिकता साबित करने के दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड को शामिल नहीं किया था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर आयोग ने इसे बाद में  शामिल किया, लेकिन साफ़ किया कि इसे केवल पहचान प्रमाण के रूप में ही इस्तेमाल किया जाएगा.

जिस तरह दूसरे राज्यों में SIR सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के तहत है, राज्य सरकार भी धीरे-धीरे आधार को सिर्फ पहचान के दस्तावेज़ के रूप में ही मानने की दिशा में कदम बढ़ा रही है.

Also Read: Mithun Chakraborty Net Worth : मिथुन चक्रवर्ती 180 फ्लॉप फ़िल्में देने के बावजूद कैसे बने 400 करोड़ के मालिक

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.

Aadhaar Card SIR