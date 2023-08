Amit Shah tables three bills in Lok Sabha to replace IPC, CrPC, Indian Evidence Act : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भारी बदलाव करने वाले तीन अहम बिल लोकसभा में पेश किए हैं. ये तीन बिल हैं – भारतीय न्याय संहिता (BNS) विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023. ये तीनों विधेयक पारित होने के बाद भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की जगह लेंगे.

राजद्रोह का कानून खत्म होगा : अमित शाह

गृह मंत्री ने तीनों बिल पेश करते समय संसद को बताया कि इन नए विधेयकों के कानून बन जाने पर देश में राजद्रोह (Sedition) से जुड़े मौजूदा कानून खत्म हो जाएंगे. हालांकि जानकारों का कहना है कि नए बिल में ‘राजद्रोह’ शब्द भले ही न हो, लेकिन राजद्रोह के मौजूदा कानून से जुड़े प्रावधानों को कुछ शब्दों के फेरबदल के साथ न सिर्फ बरकरार रखा गया है, बल्कि उनकी परिभाषा को पहले से भी ज्यादा विस्तार देने की व्यवस्था की जा रही है.

स्थायी संसदीय समिति को भेजे गए बिल

बहरहाल, गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों बिलों को लोकसभा में पेश करने के बाद संसद की स्थायी समिति को भेजने का एलान किया है. उन्होंने तीनों बिलों को पेश करते हुए कहा कि देश में गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त करने के मोदी सरकार के संकल्प के तहत इन विधेयकों को लाया गया है. शाह ने दावा किया कि ये नए बिल देश के जस्टिस सिस्टम को आम लोगों के लिए और आसान बनाएंगे. उन्होंने कहा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पूरी तरह बदलने के पीछे सरकार की सोच यह है कि सभी लोगों को अधिकतम 3 साल में इंसाफ दिलाया जाए.

गृह मंत्री के भाषण की खास बातें: