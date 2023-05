अमृतपाल सिंह मोगा जिले से गिरफ्तार, पंजाब पुलिस की लोगों से शांति बनाने और फेक न्यूज से बचने की अपील

वारिस पंजाब दे (Waris Punjab De) चीफ अमृतपाल सिंह (Amritpal Singh) को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पंजाब पुलिस ने ट्विटर के जरिए रविवार को यह जानकारी दी. करीब 36 दिनों से फरार चल रहे खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने राज्य के मोगा जिले से रविवार की सुबह अरेस्ट किया है. इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है. साथ ही पंजाब पुलिस ने राज्य के लोगों से फेक न्यूज और भ्रामक जानकारी फैलाने से बचने का आग्रह भी किया है.

ट्विटर के माध्यम से रविवार को पंजाब पुलिस ने बताया कि वारिस पंजाब दे चीफ अमृतपाल सिंह को राज्य के मोगा जिले से अरेस्ट किया जा चुका है. आगे की जानकारी पंजाब पुलिस द्वारा शेयर की जाएगी. पंजाब पुलिस ने कहा है कि अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी का ब्योरा जल्द ही शेयर किया जाएगा. पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी तरह की न्यूज शेयर करने से पहले उसकी पुष्टि कर लें उसके बाद ही उसे दूसरों से शेयर करें.

#AmritpalSingh arrested in Moga, Punjab. Further details will be shared by #PunjabPoliceUrge citizens to maintain peace and harmony, Don't share any fake news, always verify and share.— Punjab Police India (@PunjabPoliceInd) April 23, 2023

अमृतपाल सिंह 18 मार्च से फरार था. उसके बाद से पंजाब में उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई. अमृतपाल सिंह के सहयोगियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई शुरू की गई. अब उसे पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है. रविवार की सुबह यह जानकारी सामने आई है. अमृतपाल के समर्थकों द्वारा 23 फरवरी को अमृतसर में अजनाला पुलिस स्टेशन (Ajnala police station) पर धावा बोलने के करीब 3 हफ्ते बाद यह कार्रवाई की गई. जानकारी के मुताबिक समर्थकों ने लवप्रीत तूफान नाम के एक शख्स की रिहाई की मांग को लेकर पुलिस स्टेशन पर धावा बोला था.

#WATCH | Earlier visuals of Waris Punjab De's #AmritpalSingh at Gurudwara in Moga, Punjab.He was arrested by Punjab Police from Moga this morning and is likely to be shifted to Dibrugarh, Assam. pic.twitter.com/2HMxTr50s7— ANI (@ANI) April 23, 2023