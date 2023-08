Asia Cup 2023: एशिया कप के लिए टीम इंडिया का एलान, जसप्रीत बुमराह और केएल राहुल की वापसी, अंतिम 18 खिलाड़ियों की ये है लिस्ट

Asia Cup 2023: एशिया कप के लिए टीम इंडिया के खिलाड़ियों का एलान हो चुका है. टीम में जसप्रीत बुमराह और केएल राहुल की वापसी हुई है.

बीसीसीआई (BCCI) के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने 18 खिलाड़ियों का नाम का एलान किया. (Photo: ANI)