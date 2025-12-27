Bank Holiday on Saturday : दिसंबर महीने का अंतिम और चौथा शनिवार है आज, बैंक बंद रहेंगे या खुलेंगे?

आरबीआई के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, महीना का चौथा शनिवार पड़ने का कारण आज यानी 27 दिसंबर 2025 को देशभर में सरकारी और प्राइवेट बैकों में कामकाज पूरी तरह ठप रहेंगे.

क्रिसमस का त्योहार गुरुवार 25 दिसंबर को मनाया गया था और इसके चलते कुछ राज्यों और शहरों में छुट्टियों का सिलसिला आगे भी जारी है. इसी वजह से 26 दिसंबर (शुक्रवार) और 27 दिसंबर (शनिवार) को कुछ चुनिंदा शहरों में बैंक बंद रखे गए हैं. इसके बाद साप्ताहिक अवकाश के तहत रविवार 28 दिसंबर को सभी जगह बैंक बंद रहेंगे.

ये सभी छुट्टियां आरबीआई द्वारा तय किए गए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत अधिसूचित हैं और इनमें आरटीजीएस अवकाश भी शामिल होता है.

दिसंबर 2025 के लिए आरबीआई कैलेंडर में कुल 18 बैंक छुट्टियां दर्ज हैं, जिनमें स्थानीय और राष्ट्रीय महत्व की छुट्टियां शामिल हैं.

Also read : Aadhaar Update Online : आधार ऐप से सिर्फ मोबाइल नबंर ही नहीं एड्रेस भी कर सकते हैं अपडेट, UIDAI ने जोड़ा फीचर