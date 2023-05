Bholaa BO Collection Day 10: फिल्म भोला दर्शकों को आ रही पसंद, जल्द छू लेगी 70 करोड़ का आंकड़ा

Bholaa Box Office Collection Day 10: ओपनिंग डे से 10वें दिन तक अजय देवगन की की फिल्म भोला कुल 67.53 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.

Bholaa BO Collection: अजय देवगन की फिल्म भोला ने इस शनिवार को 4.25 करोड़ रुपये की कमाई की.

Bholaa Box Office Collection Day 10: बालीवुड सुपरस्टार अजय देवगन (Ajay Devgn) की फिल्म भोला (Bholaa) दर्शकों को सिनेमाघरों की ओर आकर्षित कर रही है. इस फिल्म ने शनिवार को 4.25 करोड़ रुपये की कमाई की. उससे पहले शुक्रवार को 3.60 करोड़ रुपये कमाए. फिल्म भोला ने रिलीज के पहले सप्ताह में 59.68 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk ने यह जानकारी दी है. ओपनिंग डे से 10वें दिन तक अजय देवगन की की फिल्म भोला कुल 67.53 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. तमिल की हिट फिल्म कैथी (Kaithi) की रीमेक वर्जन फिल्म भोला है. फिल्म डायरेक्टर लोकेश कनगराज (Lokesh Kanagaraj) के डायरेक्शन में बनी फिल्म भोला को 3D और 2D सिने पर्दे पर रिलीज़ किया गया. जानकारी के मुताबिक फिल्म कैथी (Kaithi) की रीमेक वर्जन फिल्म भोला दर्शकों को सिनेमाघरों में जुटाने में काफी हद तक कामयाब हो रही है. कलेक्शन के मामले में साल की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बनी भोला इस साल सिने पर्दे पर आई शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की ब्लॉकबस्टर पठान (Pathaan) ने पहले दिन 57 करोड़ रुपये कमाए. कलेक्शन के मामले में शाहरुख की पठान का बॉक्स ऑफिस पर अबतक जलवा जारी है. पठान के बाद रिलीज हुई फिल्म भोला साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म है, जिसने ओपनिंग डे यानी गुरुवार 30 मार्च को 11.2 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. वहीं साल की दूसरी धमाकेदर ओपनिंग करने वाली फिल्म तू झूठी मैं मक्कार (Tu Jhoothi Main Makkaar) रही जिसने रिलीज के पहले दिन 15.73 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. Loan: पर्सनल लोन या सिक्योरिटी के बदले लोन, कौन है आपके लिए बेहतर, यहां समझिए सलमान की अपकमिंग फिल्म आने तक भोला के लिए चुनौतियां कम फिल्म यू मी और हम (U Me Aur Hum), शिवाय (Shivaay) और रनवे 34 (Runway 34) के बाद फिल्म भोला (Bholaa) बतौर निर्देशक अजय की चौथी फिल्म है. चारों में से कोई भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई. बॉक्स ऑफिस पर भले ही फिल्म भोला मजबूत पकड़ दिखा रही है, फिर भी यह अजय की फिल्म दृश्यम 2 (Drishyam 2) की तरह सिनेमाघरों में भीड़ जुटाने में असफल है. देश-दुनिया में अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 ने कुल 340 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की थी. आगामी 21 अप्रैल को बालीवुड के भाईजान कहे जाने वाले सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म किसी का भाई किसी की जान (Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan) आने वाली है. इस फिल्म के आने तक फिल्म भोला के लिए चुनौतियां कम हैं. बताया जा रहा है कि अजय देवगन की इस फिल्म पर रमजान और इस बीच चल रहे आईपीएल के 16वें सीजन का खासा प्रभाव पड़ा है.