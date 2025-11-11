scorecardresearch
देश

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: चरण-2 में आज मतदान, पूरी उम्मीदवार सूची देखें

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान हो रहा है. मुख्य मुकाबला NDA और महागठबंधन के बीच है, जबकि जन सुराज और AIMIM भी कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. सीमान्चल सहित 3.70 करोड़ से अधिक मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनेंगे.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान हो रहा है. मुख्य मुकाबला NDA और महागठबंधन के बीच है, जबकि जन सुराज और AIMIM भी कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. सीमान्चल सहित 3.70 करोड़ से अधिक मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनेंगे.

Bihar Election Phase 2: बिहार विधानसभा के दूसरे फेज की वोटिंग आज हो रही है. Photograph: (Image: X)

Bihar Election 2025 Voting Phase 2: बिहार चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान आज राज्य की 122 विधानसभा सीटों पर हो रहा है. बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 121 सीटों पर चरण 1 का मतदान 6 नवंबर को हुआ था. इस चरण में 1,302 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है, जिसमें महत्वपूर्ण क्षेत्र सीमांचल भी शामिल है. इस चरण में 3.70 करोड़ से अधिक योग्य मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चयन करेंगे.

बिहार की राजनीति में एनडीए और महागठबंधन मुख्य मुकाबले में हैं, वहीं जन सुराज और एआईएमआईएम अपने अलग-अलग वोट बैंक के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

बिहार में प्रमुख पार्टियों के निर्वाचन क्षेत्रवार उम्मीदवारों की सूची:

क्रमांकनिर्वाचन क्षेत्रNDA उम्मीदवारमहागठबंधन उम्मीदवारजनसुराज उम्मीदवार
1वाल्मीकिनगरधीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ़ रिंकू सिंह (जेडीयू)सुरेंद्र प्रसाद (कांग्रेस)-
2रामनगरनंद किशोर राम (भाजपा)सुबोध कुमार (आरजेडी)पप्पू कुमार रंजन
3नरकटियागंजसंजय कुमार पांडेय (भाजपा)दीपक यादव (आरजेडी), शाश्वत केदार (कांग्रेस)मोहम्मद वसीउल्लाह
4बगहाराम सिंह (भाजपा)जयेश मंगलम सिंह (कांग्रेस)नंदेश पांडेय उर्फ़ चुन्नू पांडेय
5लौरियाविनय बिहारी (भाजपा)रण कौशल प्रताप सिंह (वीआईपी)सुनील कुमार
6नौतननारायण प्रसाद (भाजपा)अमित कुमार (कांग्रेस)संतोष चौधरी
7चनपटिया उमाकांत सिंह (भाजपा)अभिषेक रंजन (कांग्रेस)त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ़ मनीष कश्यप
8बेतियारेणु देवी (भाजपा)वशी अहमद (कांग्रेस)अनिल कुमार सिंह
9सिकटासमृद वर्मा (जेडीयू)वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (सीपीआईएमएल)उत्कर्ष श्रीवास्तव
10रक्सौलप्रमोद कुमार सिन्हा (भाजपा)श्याम बिहारी प्रसाद (कांग्रेस)कपिल देव प्रसाद
11सुगौलीराजेश कुमार उर्फ़ बब्लू गुप्ता (एलजेपीआरवी)श्याम किशोर चौधरी (जनशक्ति जनता दल) पार्टी से निकाले गएअजय कुमार झा
12नरकटियाविशाल कुमार (जेडीयू)शमीम अहमद (आरजेडी)लालबाबू प्रसाद
13हरसिद्धिकृष्णानंदन पासवान (भाजपा)राजेंद्र कुमार (आरजेडी)अवधेश कुमार
14गोविंदगंजराजू तिवारी (एलजेपीआरवी)शशि भूषण राय उर्फ़ गप्पू राय (कांग्रेस)कृष्णा कान्त मिश्रा
15केसरिया शालिनी मिश्रा (जेडीयू)वरुण विजय (वीआईपी)नाज़ अहमद खान
16कल्याणपुरसचिंद्र प्रसाद सिंह (भाजपा)मनोज कुमार यादव (आरजेडी)मंतोष कुमार सहनी
17पिपराश्याम बाबू प्रसाद यादव (भाजपा)राज मंगल प्रसाद (सीपीएम)सुबोध कुमार
18मोतिहारीप्रमोद कुमार (भाजपा)देव गुप्ता (आरजेडी)अतुल कुमार
19मधुबनराणा रणधीर (भाजपा)संध्या रानी (आरजेडी)विजय कुमार कुशवाहा
20चिरैया लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (भाजपा)लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव (आरजेडी)संजय कुमार
21ढाकापवन कुमार जैसवाल (भाजपा)फैसल रहमान (आरजेडी)डॉ. एल.बी. प्रसाद
22नोखानागेंद्र चंद्रवंशी (जेडीयू)अनीता देवी (आरजेडी)नसरुल्लाह खान
23डेहरीराजीव रंजन सिंह (एलजेपीआरवी)गुड्डू कुमार चंद्रवंशी (आरजेडी)प्रदीप लल्लन सिंह
24काराकाटमहाबली सिंह (जेडीयू)अरुण सिंह (सीपीआईएमएल)योगेंद्र सिंह
25करगहरबशिष्ठ सिंह (जेडीयू)संतोष कुमार मिश्रा (कांग्रेस), महेन्द्र प्रसाद गुप्ता (सीपीआई)रितेश रंजन (भोजपुरी गायक)
26सासारामस्नेहलता (आरएलएम)सत्येंद्र साह (आरजेडी)बिनय कुमार सिंह
27चेनारीमुरारी प्रसाद गौतम (एलजेपीआरवी)मंगल राम (कांग्रेस)नेहा कुमारी
28दिनाराआलोक कुमार सिंह (आरएलएम)शशि शंकर कुमार उर्फ़ राजेश यादव (आरजेडी)संजय कुमार
29चैनपुरमोहम्मद जामा खान (जेडीयू)व्रज किशोर बिंद (आरजेडी), गोविंद विंद (वीआईपी)हेमंत कुमार चौबे
30मोहनियासंगीता कुमारी (भाजपा)रवि शंकर पासवान (स्वतंत्र)गीता देवी
31भभुआभरत बिंद (भाजपा)वीरेंद्र कुमार सिंह (आरजेडी)जैनेंद्र कुमार आर्य
32रामगढ़अशोक कुमार सिंह (भाजपा)अजित कुमार (आरजेडी)आनंद कुमार सिंह
33अरवलमनोज कुमार (भाजपा)महानंद सिंह (सीपीआईएमएल)कुंती देवी
34कुर्थापप्पू कुमार वर्मा (जेडीयू)कुमार कृष्ण मोहन उर्फ़ सुदय यादव (आरजेडी)रामबली सिंह
35जहानाबादचंदेश्वर प्रसाद (जेडीयू)राहुल कुमार (आरजेडी)अभिराम सिंह
36मखदुमपुर (एससी)रानी कुमारी (एलजेपीआरवी)सूबेदार दास (आरजेडी)शंकर स्वरूप
37घोसीऋतुराज कुमार (जेडीयू)रामबली सिंह यादव (सीपीआईएमएल)प्रभात कुमार
38गोहडॉ. रणविजय कुमार (भाजपा)अमरेंद्र कुमार (आरजेडी)सीताराम दुखारी
39ओबराप्रकाश चंद्र (एलजेपीआरवी)ऋषि कुमार (आरजेडी)सुधीर कुमार शर्मा
40नवीनगरचेतन आनंद (जेडीयू)अमोद कुमार सिंह (आरजेडी)अर्चना चंद्र
41कुटुंबा (एससी)ललन राम (HAM-S)राजेश कुमार (कांग्रेस राज्य अध्यक्ष)श्यामबली राम
42औरंगाबादत्रिविक्रम नारायण सिंह (भाजपा)आनंद शंकर सिंह (कांग्रेस)नंद किशोर यादव
43रफ़ीगंजप्रमोद कुमार सिंह (जेडीयू)गुलाम शाहिद (आरजेडी)विकास कुमार सिंह
44बेलागंजमनोरा देवी (जेडीयू)विश्वनाथ कुमार सिंह (आरजेडी)मोहम्मद शहाबुद्दीन
45गया टाउनप्रेम कुमार (भाजपा)अखौरी ओंकार नाथ (कांग्रेस)धीरेंद्र अग्रवाल
46बोधगयाश्यामदेव पासवान (एलजेपीआरवी)कुमार सर्वजीत (आरजेडी)लक्ष्मण मांझी 
47टिकारीअनिल कुमार (HAM-S)अजय कुमार (आरजेडी)शशि कुमार
48शेरघाटीउदय कुमार सिंह (एलजेपीआरवी)प्रमोद कुमार वर्मा (आरजेडी)पवन किशोर
49बाराचट्टी (एससी)ज्योति देवी (HAM-S)तनुश्री कुमारी (आरजेडी)हेमंत कुमार
50अतरीरोमित कुमार (HAM-S)बैजयंती देवी (आरजेडी)शैलेन्द्र कुमार
51इमामगंज (एससी)दीपा कुमारी (HAM-S)ऋतु प्रिया चौधरी (आरजेडी)डॉ. अजीत कुमार
52गुरुवाउपेंद्र प्रसाद (भाजपा)विनय कुमार (आरजेडी)संजीव श्याम सिंह
53वजीरगंजवीरेंद्र सिंह (भाजपा)अवधेश कुमार सिंह (कांग्रेस)संतोष कुमार
54हिसुआअनिल सिंह (भाजपा)नीतू कुमारी (कांग्रेस)सूर्य देव प्रसाद
55नवादाविभा देवी (जेडीयू)कौशल यादव (आरजेडी)अनुज सिंह
56गोविंदपुरबिनिता मेहता (एलजेपीआरवी)पूर्णिमा यादव (आरजेडी)पूनम कुमारी
57वारसलीगंजअरुणा देवी (भाजपा)अनीता (आरजेडी)उमेश प्रसाद
58रजौली (एससी)विमल राजवंशी (एलजेपीआरवी)पिंकी भारती (आरजेडी)नरेश चौधरी
59सिकंदरा    (एससी)प्रफुल्ल कुमार मांझी (HAM-S)उदय नारायण चौधरी (आरजेडी), विनोद कुमार चौधरी (कांग्रेस)सुभाष चंद्र बोस
60जमुईश्रेयसी सिंह (भाजपा)मोहम्मद शमसद आलम (आरजेडी)अनिल प्रसाद शाह
61झाझादामोदर रावत (जेडीयू)जय प्रकाश नारायण यादव (आरजेडी)निलेंदु दत्त मिश्रा
62चकाईसुमित कुमार सिंह (जेडीयू)सावित्री देवी (आरजेडी)राहुल कुमार
63डैंडीराम नारायण मंडल (भाजपा)संजय कुमार (सीपीआई)कौशल कुमार सिंह
64अमरपुरजयंत राज (जेडीयू)जितेंद्र सिंह (कांग्रेस)सुजाता वैद्य
65कटोरिया (एसटी)पूरण लाल टुडू (भाजपा)स्वीटी सीमा हेम्ब्रम (आरजेडी)सलोमी मर्मू
66धोरैया (एससी)मनीष कुमार (जेडीयू)त्रिभुवन प्रसाद (आरजेडी)सुमन पासवान
67बेलहरमनोज यादव (जेडीयू)चाणक्य प्रकाश रंजन (आरजेडी)ब्रज किशोर पंडित
68भागलपुररोहित पांडेय (भाजपा)अजित शर्मा (कांग्रेस)अभय कान्त झा
69गोपालपुरशैलेश कुमार उर्फ़ बूलो मंडल (जेडीयू)प्रेम सागर उर्फ़ डब्लू यादव (वीआईपी)मंकेश्वर सिंह उर्फ़ मंटू सिंह
70 पीरपैंती(एससी)मुरारी पासवान (भाजपा)राम विलास पासवान (आरजेडी)घनश्याम दास
71कहलगाँवशुभानंद मुकेश (जेडीयू)प्रवीण सिंह (कांग्रेस), राजनीश भारती (आरजेडी)मंज़र आलम
72बिहपुर कुमार शैलेन्द्र (भाजपा)अर्पणा कुमारी (वीआईपी)पवन चौधरी
73सुल्तानगंजललित नारायण मंडल (जेडीयू)चन्दन कुमार उर्फ़ चन्दन कुमार सिन्हा (आरजेडी), ललन कुमार (कांग्रेस)राकेश कुमार
74नाथनगरमिथुन कुमार (एलजेपीआरवी)शेख जियाउल हसन (आरजेडी)अजय कुमार राय
75बरारीविजय सिंह (जेडीयू)तौकीर आलम (कांग्रेस)प्रीतम प्रसून
76कोरहा (एससी)कविता देवी (भाजपा)पूनम कुमारी (कांग्रेस)निर्मल कुमार राज
77कटिहारतर्किशोर प्रसाद (भाजपा)सौरभ कुमार अग्रवाल (वीआईपी)डॉ. ग़ाज़ी शरीक
78कोढ़ादुलाल चंद्र गोस्वामी (जेडीयू)शकील अहमद खान (कांग्रेस)मोहम्मद शहरियार
79बलरामपुरसंगीता देवी (एलजेपीआरवी)महबूब आलम (सीपीआईएमएल)अशाब आलम
80प्राणपुरनिशा सिंह (भाजपा)इशरत परवीन (आरजेडी)कुणाल निशाद
81मनिहारीशंभु कुमार सुमन (जेडीयू)मनोहर प्रसाद सिंह (कांग्रेस)बबलू सोरेन
82अमौरसबा ज़फ़र (जेडीयू)अब्दुल जलील मस्तान (कांग्रेस)अफ़रोज़
83कस्बानितेश कुमार सिंह (एलजेपीआरवी)मोहम्मद इरफान आलम (कांग्रेस)मोहम्मद इत्तेफाक आलम
84बनमनखी (एससी)कृष्ण कुमार ऋषि (भाजपा)देव नारायण राजक (कांग्रेस)मनोज कुमार ऋषि
85रुपौलीकलाधर प्रसाद मंडल (जेडीयू)बीमा भारती (आरजेडी)अमोद कुमार
86धमदाहालेशी सिंह (जेडीयू)संतोष कुमार (आरजेडी)राकेश कुमार
87पूर्णियाविजय कुमार खेमका (भाजपा)जितेंद्र कुमार (कांग्रेस)संतोष कुमार सिंह
88बैसीविनोद कुमार (भाजपा)अब्दुस सुबहान (आरजेडी)मोहम्मद शहनवाज़ आलम
89ठाकुरगंजगोपाल कुमार अग्रवाल (जेडीयू)साउद आलम (आरजेडी)मोहम्मद इक़रामुल हक़
90किशनगंजस्वीटी सिंह (भाजपा)मोहम्मद कमरुल हौदा (कांग्रेस)मोहम्मद इशाक आलम
91बहादुरगंजमोहम्मद क़लीमुद्दीन (एलजेपीआरवी)मोहम्मद मसावर आलम (कांग्रेस)वरुण कुमार सिंह
92कोचाधामन (एससी)बीना देवी (भाजपा)मुजाहिद आलम (आरजेडी)अबू अफ़्फ़ान फ़ारूक़ी
93नरपतगंजदेवंती यादव (भाजपा)मनीष यादव (आरजेडी)जनार्दन यादव
94रानीगंज (एससी)अच्मित ऋषिदेव (जेडीयू)अविनाश मंगलम (आरजेडी)कृत्यानंद राम
95फारबिसगंज  विद्या सागर केशरी (भाजपा)मनोज विश्वास (कांग्रेस)मोहम्मद इकरामुल हक़
96अररिया शगुफ्ता अज़ीम (जेडीयू)अबिदुर रहमान (कांग्रेस)फरहत अरा बेग़म
97जोकीहाटमंज़र आलम (जेडीयू)शहनवाज़ (आरजेडी)सरफ़राज़ आलम
98सिकटी विजय कुमार मंडल (भाजपा)हरि नारायण प्रमाणिक (वीआईपी)मोहम्मद रागिब
99त्रिवेणीगंज (एससी)सोनम रानी (जेडीयू)संतोष कुमार (आरजेडी)प्रदीप राम
100छातापुरनीरज कुमार सिंह (भाजपा)डॉ. विपिन कुमार सिंह (आरजेडी)अभय कुमार सिंह
101निर्मलीअनिरुद्ध प्रसाद यादव (जेडीयू)बैद्यनाथ मेहता (आरजेडी)राम प्रवेश कुमार यादव
102सुपौलविजेंद्र प्रसाद यादव (जेडीयू)मिन्नतुल्लाह रहमानी (कांग्रेस)अनिल कुमार सिंह
103पिपराराम विलास कामत (जेडीयू)अनिल कुमार (सीपीआईएमएल)इन्द्रदेव शाह
104हरलाखीसुधांशु शेखर (जेडीयू)राकेश कुमार पांडेय (सीपीआई)रत्नेश्वर ठाकुर
105बेनीपट्टीविनोद नारायण झा (भाजपा)नलिनी रंजन झा उर्फ़ रूपन झा (कांग्रेस)परवेज़ आलम
106खजौलीअरुण शंकर प्रसाद (भाजपा)बृजेश किशोर यादव (आरजेडी)रूपम कुमारी
107बाबूबरही मीना कुमारी (जेडीयू)अरुण कुमार सिंह (आरजेडी)आलोक कुमार यादव
108बिस्फीहरिभूषण ठाकुर (भाजपा)आसिफ़ अहमद (आरजेडी)संजय कुमार मिश्रा
109मधुबनीमाधव आनंद (आरएलएम)समीर कुमार महासेठ (आरजेडी)अनिल कुमार मिश्रा
110राजनगरसुजित कुमार (भाजपा)विष्णु देव मोची (आरजेडी)सुरेंद्र कुमार दास
111झंझारपुरनितीश मिश्रा (भाजपा)राम नारायण यादव (सीपीआई)केशवचंद्र भंडारी
112फूलपरासशीला कुमारी (जेडीयू)सुबोध मंडल (कांग्रेस)जलेंद्र मिश्रा
113लौकाहासतीश कुमार शाह (जेडीयू)भारत भूषण मंडल (आरजेडी)रेणु यादव
114शिवहरश्वेता गुप्ता (जेडीयू)नवनीत कुमार (आरजेडी)नीरज सिंह
115बेलसंडअमित कुमार (एलजेपीआरवी)संजय कुमार गुप्ता (आरजेडी)अर्पणा सिंह
116बथनाहा  (एससी)अनिल कुमार (भाजपा)नवीन कुमार (कांग्रेस)नवल किशोर चौधरी
117परिहारगायत्री देवी (भाजपा)स्मिता गुप्ता (आरजेडी)अवधेश प्रसाद
118सुरसंडप्रो. नागेंद्र राउत (जेडीयू)सय्यद अबू डोज़ाना (आरजेडी)उषा किरण
119रीगाबैद्यनाथ प्रसाद (भाजपा)अमित कुमार (कांग्रेस)कृष्ण मोहन सिंह
120सीतामढ़ीसुनील कुमार पिंटू (भाजपा)सुनील कुमार (आरजेडी)-
121रुन्नीसैदपुरपंकज कुमार (जेडीयू)चंदन कुमार (आरजेडी)विजय कुमार शाह
122बाजपट्टीरामेश्वर कुमार महतो (आरएलएम)मुकेश कुमार यादव (आरजेडी)आज़म ख़ान

