Bihar Election 2025 BJP Winners and Losers List: बीजेपी के जीतने और हारने वाले उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट

BJP Winners and Losers in Bihar Vidhan Sabha Elections: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना जारी है और कुछ ही घंटों में पूरे राज्य की राजनीतिक तस्वीर साफ हो जाएगी. हर राउंड के साथ सीटों का गणित बदल रहा है, लेकिन नतीजों से पहले आए सभी एग्जिट पोल एक ही संकेत दे रहे हैं कि इस बार भी बाजी एनडीए के हाथ में जाती दिख रही है. महागठबंधन, जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव की राजद कर रही है, सर्वेक्षणों में काफी पीछे दिखाई दिया है. ऐसे में उत्सुकता इस बात की है कि क्या वास्तविक नतीजे भी एग्जिट पोल की भविष्यवाणी को दोहराएंगे या कोई बड़ा उलटफेर होगा.
इस चुनाव में भाजपा ने 101 उम्मीदवार मैदान में उतारे, जिनमें कई हाई-प्रोफाइल चेहरे भी शामिल हैं. सबसे ज्यादा चर्चा राघोपुर सीट की है, जहां से भाजपा ने सतीश कुमार यादव को उतारकर सीधा मुकाबला तेजस्वी यादव से बनाया है. यह सीट बिहार की सबसे संवेदनशील और प्रतीकात्मक सीटों में से एक मानी जाती है, क्योंकि यही से तेजस्वी यादव अपनी राजनीतिक पकड़ और नेतृत्व क्षमता को लगातार मजबूत करते आए हैं.
भाजपा ने अपने दोनों डिप्टी सीएम को भी दोबारा मैदान में उतारा है. सम्राट चौधरी तारापुर से और विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से चुनाव लड़ रहे हैं. इन दोनों को फिर से टिकट देना भाजपा की ओर से यह संदेश था कि पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व पर पूरा भरोसा रखती है और चुनाव में उनकी भूमिका निर्णायक रहेगी.
जैसे-जैसे मतगणना आगे बढ़ती जा रही है, पूरे राज्य की निगाहें प्रमुख सीटों पर टिकी हैं. आने वाले कुछ घंटों में यह साफ हो जाएगा कि क्या एनडीए एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक सत्ता बचा पाता है या महागठबंधन कोई अप्रत्याशित चमत्कार कर पाता है.
बीजेपी के विजेताओं और हारने वाले उम्मीदवारों की पूरी सूची यहां देखी जा सकती है (Here’s a full list of winners and losers from BJP)
|Constituency
|Candidate Name
|Status
|Bettiah
|Renu Devi
|TBA
|Raxaul
|Pramod Kumar Sinha
|TBA
|Pipra
|Shyambabu Prasad Yadav
|TBA
|Madhuban
|Rana Randhir Singh
|TBA
|Motihari
|Pramod Kumar
|TBA
|Dhaka
|Pawan Jaiswal
|TBA
|Riga
|Baidyanath Prasad
|TBA
|Bathnaha
|Anil Kumar Ram
|TBA
|Parihar
|Gayatri Devi
|TBA
|Sitamarhi
|Sunil Kumar Pintu
|TBA
|Benipatti
|Vinod Narayan Jha
|TBA
|Khajauli
|Arun Shankar Prasad
|TBA
|Bisfi
|Haribhushan Thakur Bachaul
|TBA
|Rajnagar
|Sujeet Paswan
|TBA
|Jhanjharpur
|Nitish Mishra
|TBA
|Chhatapur
|Neeraj Kumar Singh Bablu
|TBA
|Narpatganj
|Devanti Yadav
|TBA
|Forbesganj
|Vidya Sagar Keshri
|TBA
|Sikti
|Vijay Kumar Mandal
|TBA
|Kishanganj
|Sweety Singh
|TBA
|Banmankhi
|Krishna Kumar Rishi
|TBA
|Purnia
|Vijay Kumar Khemka
|TBA
|Katihar
|Tarkishore Prasad
|TBA
|Pranpur
|Nisha Singh
|TBA
|Korha
|Kavita Devi
|TBA
|Saharsa
|Alok Ranjan Jha
|TBA
|Gaura Bauram
|Sujit Kumar Singh
|TBA
|Darbhanga
|Sanjay Saraogi
|TBA
|Keoti
|Murari Mohan Jha
|TBA
|Jale
|Jibesh Kumar Mishra
|TBA
|Aurai
|Rama Nishad
|TBA
|Kurhani
|Kedar Prasad Gupta
|TBA
|Baruraj
|Arun Kumar Singh
|TBA
|Sahebganj
|Raju Kumar Singh
|TBA
|Baikunthpur
|Mithilesh Tiwari
|TBA
|Siwan
|Mangal Pandey
|TBA
|Daraundha
|Karnjeet Singh
|TBA
|Goriyakothi
|Devesh Kant Singh
|TBA
|Taraiya
|Janak Singh
|TBA
|Amnour
|Krishan Kumar Mantoo
|TBA
|Hajipur
|Awadhesh Singh
|TBA
|Lalganj
|Sanjay Kumar Singh
|TBA
|Patepur
|Lakhendra Kumar Raushan
|TBA
|Mohiuddinnagar
|Rajesh Kumar Singh
|TBA
|Bachhwara
|Surendra Mehta
|TBA
|Teghra
|Rajnish Kumar
|TBA
|Begusarai
|Kundan Kumar
|TBA
|Bhagalpur
|Rohit Pandey
|TBA
|Banka
|Ram Narayan Mandal
|TBA
|Katoria
|Puran Lal Tudu
|TBA
|Tarapur
|Samrat Chaudhary
|TBA
|Munger
|Kumar Pranay
|TBA
|Lakhisarai
|Vijay Kumar Sinha
|TBA
|Biharsharif
|Sunil Kumar
|TBA
|Digha
|Sanjiv Chaurasia
|TBA
|Bankipur
|Nitin Nabin
|TBA
|Kumhrah
|Sanjay Gupta
|TBA
|Patna Sahib
|Ratnesh Kushwaha
|TBA
|Danapur
|Ram Kripal Yadav
|TBA
|Bikram
|Siddharth Saurav
|TBA
|Barhara
|Raghvendra Pratap Singh
|TBA
|Arrah
|Sanjay Singh ‘Tiger’
|TBA
|Tarari
|Vishal Prashant
|TBA
|Arwal
|Manoj Sharma
|TBA
|Aurangabad
|Trivikram Singh
|TBA
|Gurua
|Upendra Dangi
|TBA
|Gaya Town
|Prem Kumar
|TBA
|Wazirganj
|Birendra Singh
|TBA
|Hisua
|Anil Singh
|TBA
|Warsaliganj
|Aruna Devi
|TBA
|Jamui
|Shreyasi Singh
|TBA
|Alinagar
|Maithili Thakur
|TBA
|Hayaghat
|Ram Chandra Prasad
|TBA
|Muzaffarpur
|Ranjan Kumar
|TBA
|Gopalganj
|Subhash Singh
|TBA
|Baniapur
|Kedar Nath Singh
|TBA
|Chapra
|Chhoti Kumari
|TBA
|Sonepur
|Vinay Kumar Singh
|TBA
|Rosera
|Birendra Kumar
|TBA
|Barh
|Siyaram Singh
|TBA
|Agiaon
|Mahesh Paswan
|TBA
|Shahpur
|Rakesh Ojha
|TBA
|Buxar
|Anand Mishra
|TBA
|Ramnagar
|Nand Kishor Ram
|TBA
|Narkatiaganj
|Sanjay Pandey
|TBA
|Bagaha
|Ram Singh
|TBA
|Lauriya
|Vinay Bihari
|TBA
|Nautan
|Narayan Prasad
|TBA
|Chanpatia
|Umakant Singh
|TBA
|Harsidhi
|Krishnanandan Paswan
|TBA
|Kalyanpur
|Sachindra Prasad Singh
|TBA
|Chiraia
|Lalbabu Prasad Gupta
|TBA
|Kochadhaman
|Bina Devi
|TBA
|Baisi
|Vinod Yadav
|TBA
|Raghopur
|Satish Kumar Yadav
|TBA
|Bihpur
|Kumar Shailendra
|TBA
|Pirpainti
|Murari Paswan
|TBA
|Ramgarh
|Ashok Kumar Singh
|TBA
|Mohania
|Sangeeta Kumari
|TBA
|Bhabua
|Bharat Bind
|TBA
|Goh
|Ranvijay Singh
|TBA
जैसे-जैसे चुनाव आयोग की ओर से फाइनल रिजल्ट घोषित किए जाएंगे, इस लिस्ट को अपडेट कर दिया जाएगा.