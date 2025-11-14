scorecardresearch
देश

Bihar Election 2025 BJP Winners and Losers List: बीजेपी के जीतने और हारने वाले उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट

Full List of BJP Winners and Losers Bihar Assembly Election 2025 : बीजेपी के विजेताओं और हारने वाले उम्मीदवारों की पूरी सूची यहां देखी जा सकती है. जैसे-जैसे नतीजे आएंगे यह लिस्ट लगातार अपडेट होती रहेगी.

Dilipjaiswal facebook

BJP Winners and Losers List Bihar Assembly Election 2025: भाजपा ने अपने दोनों डिप्टी सीएम को फिर से टिकट दिया है. सम्राट चौधरी को तारापुर से और विजय कुमार सिन्हा को लखीसराय से मैदान में उतारा गया है. (FB/DilipJaiswalBJP)

BJP Winners and Losers in Bihar Vidhan Sabha Elections: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना जारी है और कुछ ही घंटों में पूरे राज्य की राजनीतिक तस्वीर साफ हो जाएगी. हर राउंड के साथ सीटों का गणित बदल रहा है, लेकिन नतीजों से पहले आए सभी एग्जिट पोल एक ही संकेत दे रहे हैं कि इस बार भी बाजी एनडीए के हाथ में जाती दिख रही है. महागठबंधन, जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव की राजद कर रही है, सर्वेक्षणों में काफी पीछे दिखाई दिया है. ऐसे में उत्सुकता इस बात की है कि क्या वास्तविक नतीजे भी एग्जिट पोल की भविष्यवाणी को दोहराएंगे या कोई बड़ा उलटफेर होगा.

इस चुनाव में भाजपा ने 101 उम्मीदवार मैदान में उतारे, जिनमें कई हाई-प्रोफाइल चेहरे भी शामिल हैं. सबसे ज्यादा चर्चा राघोपुर सीट की है, जहां से भाजपा ने सतीश कुमार यादव को उतारकर सीधा मुकाबला तेजस्वी यादव से बनाया है. यह सीट बिहार की सबसे संवेदनशील और प्रतीकात्मक सीटों में से एक मानी जाती है, क्योंकि यही से तेजस्वी यादव अपनी राजनीतिक पकड़ और नेतृत्व क्षमता को लगातार मजबूत करते आए हैं.

भाजपा ने अपने दोनों डिप्टी सीएम को भी दोबारा मैदान में उतारा है. सम्राट चौधरी तारापुर से और विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से चुनाव लड़ रहे हैं. इन दोनों को फिर से टिकट देना भाजपा की ओर से यह संदेश था कि पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व पर पूरा भरोसा रखती है और चुनाव में उनकी भूमिका निर्णायक रहेगी.

जैसे-जैसे मतगणना आगे बढ़ती जा रही है, पूरे राज्य की निगाहें प्रमुख सीटों पर टिकी हैं. आने वाले कुछ घंटों में यह साफ हो जाएगा कि क्या एनडीए एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक सत्ता बचा पाता है या महागठबंधन कोई अप्रत्याशित चमत्कार कर पाता है.

बीजेपी के विजेताओं और हारने वाले उम्मीदवारों की पूरी सूची यहां देखी जा सकती है (Here’s a full list of winners and losers from BJP)

ConstituencyCandidate NameStatus
BettiahRenu DeviTBA
RaxaulPramod Kumar SinhaTBA
PipraShyambabu Prasad YadavTBA
MadhubanRana Randhir SinghTBA
MotihariPramod KumarTBA
DhakaPawan JaiswalTBA
RigaBaidyanath PrasadTBA
BathnahaAnil Kumar RamTBA
PariharGayatri DeviTBA
SitamarhiSunil Kumar PintuTBA
BenipattiVinod Narayan JhaTBA
KhajauliArun Shankar PrasadTBA
BisfiHaribhushan Thakur BachaulTBA
RajnagarSujeet PaswanTBA
JhanjharpurNitish MishraTBA
ChhatapurNeeraj Kumar Singh BabluTBA
NarpatganjDevanti YadavTBA
ForbesganjVidya Sagar KeshriTBA
SiktiVijay Kumar MandalTBA
KishanganjSweety SinghTBA
BanmankhiKrishna Kumar RishiTBA
PurniaVijay Kumar KhemkaTBA
KatiharTarkishore PrasadTBA
PranpurNisha SinghTBA
KorhaKavita DeviTBA
SaharsaAlok Ranjan JhaTBA
Gaura BauramSujit Kumar SinghTBA
DarbhangaSanjay SaraogiTBA
KeotiMurari Mohan JhaTBA
JaleJibesh Kumar MishraTBA
AuraiRama NishadTBA
KurhaniKedar Prasad GuptaTBA
BarurajArun Kumar SinghTBA
SahebganjRaju Kumar SinghTBA
BaikunthpurMithilesh TiwariTBA
SiwanMangal PandeyTBA
DaraundhaKarnjeet SinghTBA
GoriyakothiDevesh Kant SinghTBA
TaraiyaJanak SinghTBA
AmnourKrishan Kumar MantooTBA
HajipurAwadhesh SinghTBA
LalganjSanjay Kumar SinghTBA
PatepurLakhendra Kumar RaushanTBA
MohiuddinnagarRajesh Kumar SinghTBA
BachhwaraSurendra MehtaTBA
TeghraRajnish KumarTBA
BegusaraiKundan KumarTBA
BhagalpurRohit PandeyTBA
BankaRam Narayan MandalTBA
KatoriaPuran Lal TuduTBA
TarapurSamrat ChaudharyTBA
MungerKumar PranayTBA
LakhisaraiVijay Kumar SinhaTBA
BiharsharifSunil KumarTBA
DighaSanjiv ChaurasiaTBA
BankipurNitin NabinTBA
KumhrahSanjay GuptaTBA
Patna SahibRatnesh KushwahaTBA
DanapurRam Kripal YadavTBA
BikramSiddharth SauravTBA
BarharaRaghvendra Pratap SinghTBA
ArrahSanjay Singh ‘Tiger’TBA
TarariVishal PrashantTBA
ArwalManoj SharmaTBA
AurangabadTrivikram SinghTBA
GuruaUpendra DangiTBA
Gaya TownPrem KumarTBA
WazirganjBirendra SinghTBA
HisuaAnil SinghTBA
WarsaliganjAruna DeviTBA
JamuiShreyasi SinghTBA
AlinagarMaithili ThakurTBA
HayaghatRam Chandra PrasadTBA
MuzaffarpurRanjan KumarTBA
GopalganjSubhash SinghTBA
BaniapurKedar Nath SinghTBA
ChapraChhoti KumariTBA
SonepurVinay Kumar SinghTBA
RoseraBirendra KumarTBA
BarhSiyaram SinghTBA
AgiaonMahesh PaswanTBA
ShahpurRakesh OjhaTBA
BuxarAnand MishraTBA
RamnagarNand Kishor RamTBA
NarkatiaganjSanjay PandeyTBA
BagahaRam SinghTBA
LauriyaVinay BihariTBA
NautanNarayan PrasadTBA
ChanpatiaUmakant SinghTBA
HarsidhiKrishnanandan PaswanTBA
KalyanpurSachindra Prasad SinghTBA
ChiraiaLalbabu Prasad GuptaTBA
KochadhamanBina DeviTBA
BaisiVinod YadavTBA
RaghopurSatish Kumar YadavTBA
BihpurKumar ShailendraTBA
PirpaintiMurari PaswanTBA
RamgarhAshok Kumar SinghTBA
MohaniaSangeeta KumariTBA
BhabuaBharat BindTBA
GohRanvijay SinghTBA

जैसे-जैसे चुनाव आयोग की ओर से फाइनल रिजल्ट घोषित किए जाएंगे, इस लिस्ट को अपडेट कर दिया जाएगा.

