Bihar election 2025 phase 2: 122 सीटों पर हाई-वोल्टेज मतदान, जानें 10 बड़ी बातें जो तय करेंगी राजनीतिक भविष्य

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान आज होगा. शाम 6 बजे तक ईवीएम में 1,302 उम्मीदवारों की किस्मत बंद हो जाएगी. पहले चरण में 1,314 उम्मीदवार मैदान में थे. इस तरह 14 नवंबर को 2,600 से अधिक प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला करने वाली हाई-वोल्टेज चुनावी जंग अपने अंजाम पर पहुंचेगी.



बिहार चुनाव 2025 के दूसरे चरण से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण बातें:

1. बिहार चुनाव के दूसरे चरण में राज्य की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा.

2. दूसरे चरण में कुल 3.70 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य हैं.

3. इनमें से आधे से अधिक यानी 2.28 करोड़ मतदाता की उम्र 30 से 60 वर्ष के बीच है. केवल 7.69 लाख मतदाता की उम्र 18 से 19 वर्ष के बीच है. 122 सीटों पर कुल 1.75 करोड़ महिला मतदाता हैं.

4. चुनाव आयोग के अनुसार, इस चरण में कुल 1,302 उम्मीदवार मैदान में हैं. दूसरे चरण में मतदान के लिए कुल 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 40,073 केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं.

5. मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा.

6. दूसरे चरण में जिन जिलों में मतदान होना है, उनमें से अधिकांश सीमांचल क्षेत्र के हैं. इस क्षेत्र में मुस्लिम जनसंख्या अधिक है, जिसके कारण यह मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.

7. पीटीआई रिपोर्ट के अनुसार नवादा जिले की हिसुआ सीट पर सबसे अधिक लगभग 3.67 लाख मतदाता हैं, वहीं लौरिया, चनपटिया, रक्सौल, त्रिवेणीगंज, सुगौली और बनमनखी सीटों पर सबसे अधिक 22 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं.

8. राज्य मंत्रिमंडल से चुनाव लड़ने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में बिजेंद्र प्रसाद यादव (जेडीयू), प्रेम कुमार (भाजपा), रेणु देवी (भाजपा), नीरज कुमार सिंह "बबलू" (भाजपा), लेशी सिंह (जेडीयू), शीला मंडल (जेडीयू) और जमा खान (जेडीयू) शामिल हैं.

9. एनडीए की प्रमुख सहयोगी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (एचएएम) इस चुनाव में 6 सीटों पर मैदान में है, और इन सभी सीटों पर मतदान इस चरणमें होगा.

10. मतदान समाप्त होने के एक घंटे बाद एग्जिट पोल जारी किए जाएंगे, जो परिणाम दिवस की संभावित तस्वीर का संकेत देंगे.

