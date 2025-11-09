scorecardresearch
देश

Bihar Election 2025 Second Phase Full Candidate List : 11 नवंबर को है अंतिम दौर का मतदान, आपके इलाके का MLA बनने की रेस में किनकी टक्कर?

Bihar Election 2025 First Phase Candidate List: दूसरे यानी आखिरी फेज में 20 जिलों की 122 सीटों पर किन-किन उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है. आपके जिले की सभी सीटों पर कितने उम्मीदवार मैदान में हैं, यहां जिलेवार पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं.

Written byFE Hindi Desk

Bihar Election 2025 First Phase Candidate List: दूसरे यानी आखिरी फेज में 20 जिलों की 122 सीटों पर किन-किन उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है. आपके जिले की सभी सीटों पर कितने उम्मीदवार मैदान में हैं, यहां जिलेवार पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं.

author-image
FE Hindi Desk
एडिट
New Update
Bihar Election Second Phase Full Candidate list

Bihar Election 2025: दूसरे यानी अंतिम फेज में बिहार विधानसभा की 122 सीटों पर मतदान मंगलवार को होगा. Photograph: (Image: IE File)

Bihar Election 2025 Second Phase Voting Today, Here Second Phase Full Candidate full list district wise: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले रविवार शाम चुनावी शोर पूरी तरह थम गया. इस चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होना है, जिनके लिए प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं या अंतिम दौर में हैं.

चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास निर्देश जारी किए हैं. भारत-नेपाल सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है और 11 नवंबर की रात तक सीमा को पूरी तरह सील कर दिया गया है. इस दौरान सीमावर्ती इलाकों में लोगों के आवागमन पर सख्त रोक लगाई गई है ताकि किसी भी बाहरी दखल या अवैध गतिविधि को रोका जा सके.

Advertisment

Also read : Bihar Election Full Candidate List: पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर समेत पहले फेज के सभी 18 जिलों की किस सीट पर किससे मुकाबला?

पहले चरण में हुई 65.08 फीसदी रिकॉर्ड वोटिंग के बाद अब दूसरे चरण के मतदान को लेकर भी मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है. सभी राजनीतिक दलों ने अंतिम समय तक अपने उम्मीदवारों के समर्थन में पूरी ताकत झोंक दी थी. 

अब जब नतीजों में एक हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है, राजनीतिक तापमान और प्रत्याशियों की धड़कनें दोनों तेज हैं.

इन जिलों की 122 सीटों पर मंगलवार को होगा मतदान 

दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा. प्रमुख जिलों में पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गया, मधुबनी, सीतामढ़ी, रोहतास, भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया जैसे बड़े नाम शामिल हैं. इसके अलावा कैमूर, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, बांका, किशनगंज, अररिया, सुपौल और शिवहर जिलों की सीटों पर भी अंतिम चरण में वोटिंग होगी. इन सभी जिलों में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन उम्मीदवारों के बीच देखने को मिलेगा.

अंतिम चरण की 122 सीटों पर लगभग 1,302 उम्मीदवार मैदान में हैं. इस चरण में आपके इलाके से विधायक बनने की रेस कौन से प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवार मैदान में हैं. यहां जिले और सीट के हिसाब डिटेल चेक करें.

 सीटएनडीए उम्मीदवारमहागठबंधन उम्मीदवारजनसुराज2020 रिजल्ट
पश्चिमी चंपारण (9 सीटें)  
वाल्मीकिनगरसीटिंग धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह (JDU)सुरेन्द्र प्रसाद (Congress)JDU
रामनगरनन्‍द किशोर राम (BJP)सुबोध कुमार (RJD)पप्‍पू कुमार रंजनभगीरथी देवी (BJP)
नरकटियागंजसंजय कुमार पाण्डेय (BJP)

दीपक यादव (RJD)

शाश्‍वत केदार (Congress)

मोहम्मद वसीउल्लाहरश्मि वर्मा (BJP)
बगहासीटिंग राम सिंह (BJP)जयेश मंगलम सिंह (Congress)नन्देश पाण्डेय उर्फ चुन्नू पाण्डेयBJP
लौरियासीटिंग विनय बिहारी (BJP)रण कौशल प्रताप सिंह (VIP)सुनील कुमारBJP
नौतनसीटिंग नारायण प्रसाद (BJP)अमित कुमार (Congress)संतोष चौधरीBJP
चनपटियासीटिंग उमाकांत सिंह (BJP)अभिषेक रंजन (Congress)त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यपBJP
बेतियासीटिंग रेणु देवी (BJP)वशी अहमद (Congress)अनिल कुमार सिंहBJP
सिकटासाम्रीद वर्मा (JDU)वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (CPIML)उत्कर्ष श्रीवास्तववीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (CPIML)
पूर्वी चंपारण (12 सीटें) 
रक्सौलसीटिंग प्रमोद कुमार सिन्हा (BJP)श्याम बिहारी प्रसाद (Congress)कपिल देव प्रसादBJP
सुगौलीराजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता (LJPRV)अजय कुमार झाशशि भूषण सिंह (BJP)
नरकटियाविशाल कुमार (JDU)शमीम अहमद (RJD)लालबाबू प्रसादशमीम अहमद (RJD)
हरसिद्धिसीटिंग कृष्णनंदन पासवान (BJP)राजेंद्र कुमार (RJD)अवधेश कुमारBJP
गोबिन्दगंजराजू तिवारी (LJPRV)शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय (Congress)कृष्ण कान्त मिश्रसुनील मणि त्रिपाठी (BJP)
केसरियासीटिंग शालिनी मिश्रा (JDU)वरुण विजय (VIP)नाज अहमद खानJDU
कल्याणपुरसचीन्द्र प्रसाद सिंह (BJP)मनोज कुमार यादव (RJD)मंतोष कुमार साहनीमनोज कुमार यादव (RJD)
पीपरासीटिंग श्याम बाबू प्रसाद यादव (BJP)राज मंगल प्रसाद (CPM)सुबोध कुमारBJP
मोतिहारीसीटिंग प्रमोद कुमार (BJP)देवा गुप्ता (RJD)अतुल कुमारBJP
मधुबनसीटिंग राणा रणधीर (BJP)संध्या रानी (RJD)विजय कुमार कुशवाहाBJP
चिरैयासीटिंग लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (BJP)लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव (RJD)संजय कुमारBJP
ढाकासीटिंग पवन कुमार जायसवाल (BJP)फैसल रहमान (RJD)डाक्टर एल बी प्रसादBJP
रोहतास (7 सीटें) 
नोखानागेन्द्र चन्द्रवंशी (JDU)अनिता देवी (RJD)नसरुल्लाह खां
डेहरीराजीव रंजन सिंह (LJPRV)गुडू कुमार चन्द्रवंशी (RJD)प्रदीप लल्लन सिंह
काराकाटमहाबली सिंह (JDU)अरुण सिंह (CPIML)योगेन्द्र सिंह
करगहरबशिष्ठ सिंह (JDU)

संतोष कुमार मिश्रा (Congress)

महेन्द्र प्रसाद गुप्ता (CPI)

रितेश रंजन (भोजपुरी गायक)
सासारामस्नेहलता (RLM)सत्येन्द्र साह (RJD)बिनय कुमार सिंह
चेनारीमुरारी प्रसाद गौतम (LJPRV)मंगल राम (Congress)नेहा कुमारी
दिनाराआलोक कुमार सिंह (RLM)शशि शंकर कुमार उर्फ राजेश यादव (RJD)संजय कुमार
कैमूर (4 सीटें) 
चैनपुरमो० जमा खान (JDU)

वृज किशोर विंद (RJD)

गोविन्द विंद (VIP)

हेमन्त कुमार चौबे
मोहनियासंगीता कुमारी (BJP)रवि शंकर पासवान (निर्दलीय)गीता देवी
भभुआभरत बिन्द (BJP)विरेन्द्र कुमार सिंह (RJD)जैनेन्द्र कुमार आर्य
रामगढ़अशोक कुमार सिंह (BJP)अजित कुमार (RJD)आनन्द कुमार सिंह
अरवल (2 सीटें) 
अरवलमनोज कुमार (BJP)महानंद सिंह (CPIML)कुन्ती देवी
कुर्थापप्पु कुमार वर्मा (JDU)कुमार कृष्ण मोहन उर्फ़ सुदय यादव (RJD)रामबली सिंह
जहानाबाद (3 सीटें) 
जहानाबादचन्देश्‍वर प्रसाद (JDU)राहुल कुमार (RJD)अभिराम सिंह
मखदुमपुर (SC)रानी कुमारी (LJPRV)सुबेदार दास (RJD)शंकर स्वरुप
घोसीरितुराज कुमार (JDU)रामबली सिंह यादव (CPIML)प्रभात कुमार
औरंगाबाद (6 सीटें) 
गोहडॉ0 रणविजय कुमार (BJP)अमरेन्‍द्र कुमार (RJD)सीताराम दुखारी
ओबराप्रकाश चंद्र (LJPRV)ऋषि कुमार (RJD)सुधीर कुमार शर्मा
नवीनगरचेतन आनंद (JDU)अमोद कुमार सिंह (RJD)अर्चना चन्‍द्र
कुटुम्बा (SC)ललन राम (HAM-S)राजेश कुमार (Congress प्रदेश अध्यक्ष)श्यामबली राम
औरंगाबादत्रिविक्रम नारायण सिंह (BJP)आनन्द शंकर सिंह (Congress)नंद किशोर यादव
रफीगंजप्रमोद कुमार सिंह (JDU)गुलाम शाहिद (RJD)विकाश कुमार सिंह
गयाजी (10 सीटें) 
बेलागंजमनोरमा देवी (JDU)विश्वनाथ कुमार सिंह (RJD)मो० शहाबउददीन
गया टाउनप्रेम कुमार (BJP)अखौरी ओंकार नाथ (Congress)धीरेंद्र अग्रवाल
बोधगयाश्यामदेव पासवान (LJPRV)कुमार सर्वजीत (RJD)लक्ष्मण मांझी
टिकारीअनिल कुमार (HAM-S)अजय कुमार (RJD)शशि कुमार
शेरघाटीउदय कुमार सिंह (LJPRV)प्रमोद कुमार वर्मा (RJD)पवन किशोर
बाराचट्टी (SC)ज्योति देवी (HAM-S)तनुश्री कुमारी (RJD)हेमन्त कुमार
अतरीरोमित कुमार (HAM-S)बैजयंती देवी (RJD)शैलेन्द्र कुमार
इमामगंज (SC)दीपा कुमारी (HAM-S)ऋतु प्रिया चौधरी (RJD)डॉ अजीत कुमार
गुरुवाउपेन्द्र प्रसाद (BJP)विनय कुमार (RJD)संजीव श्याम सिंह
वजीरगंजवीरेन्द्र सिंह (BJP)अवधेश कुमार सिंह (Congress)संतोष कुमार
नवादा (5 सीटें) 
हिसुआअनिल सिंह (BJP)नीतु कुमारी (Congress)सूर्य देव प्रसाद
नवादाविभा देवी (JDU)कौशल यादव (RJD)अनुज सिंह
गोविंदपुरबिनिता मेहता (LJPRV)पूर्णिमा यादव (RJD)पूनम कुमारी
वारसलीगंजअरुणा देवी (BJP)अनीता (RJD)उमेश प्रसाद
रजौली (SC)विमल राजवंशी (LJPRV)पिंकी भारती (RJD)नरेश चौधरी
जमुई (4 सीटें) 
सिकंदरा (SC)प्रफुल्ल कुमार मांझी (HAM-S)

उदय नारायण चौधरी (RJD)

विनोद कुमार चौधरी (Congress)

सुभाष चन्द्र बोस
जमुईश्रेयसी सिंह (BJP)मोहम्मद शमसाद आलम (RJD)अनिल प्रसाद साह
झाझादामोदर रावत (JDU)जय प्रकाश नारायण यादव (RJD)नीलेन्दु दत्त मिश्र
चकाईसुमित कुमार सिंह (JDU)सावित्री देवी (RJD)राहुल कुमार
बांका (5 सीटें) 
बांकाराम नारायण मंडल (BJP)संजय कुमार (CPI)कौशल कुमार सिंह
अमरपुरजयंत राज (JDU)जितेन्द्र सिंह (Congress)सुजाता वैद्य
कटोरिया (ST)पुरन लाल टुडू (BJP)स्वीटी सीमा हेम्ब्रम (RJD)सलोमी मुर्मु
धोरैया (SC)मनीष कुमार (JDU)त्रिभुवन प्रसाद (RJD)सुमन पासवान
बेलहरमनोज यादव (JDU)चाणक्या प्रकाश रंजन (RJD)ब्रज किशोर पंडित
भागलपुर (7 सीटें) 
भागलपुररोहित पाण्डेय (BJP)अजीत शर्मा (Congress)अभय कान्त झा
गोपालपुरशैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल (JDU)प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव (VIP)मानकेश्वर सिंह उर्फ मंटु सिंह
पीरपैंती (SC)मुरारी पासवान (BJP)रामविलाश पासवान (RJD)घनश्याम दास
कहलगांवशुभानंद मुकेश (JDU)

प्रवीण सिंह (Congress)

रजनीश भारती (RJD)

मंजर आलम
बिहपुरकुमार शैलेन्द्र (BJP)अर्पणा कुमारी (VIP)पवन चौधरी
सुल्तानगंजललित नारायण मंडल (JDU)

चंदन कुमार उर्फ चंदन कुमार सिन्हा (RJD)

ललन कुमार (Congress)

राकेश कुमार
नाथनगरमिथुन कुमार (LJPRV)शेख ज्याउल हसन (RJD)अजय कुमार राय
कटिहार (7 सीटें) 
बरारीबिजय सिंह (JDU)तौकीर आलम (Congress)प्रीतम प्रसून
कोढ़ाकविता देवी (BJP)पुनम कुमारी (Congress)निर्मल कुमार राज
कटिहारतारकिशोर प्रसाद (BJP)सौरभ कुमार अग्रवाल (VIP)डा० गाजी शारिक
कदवादुलाल चन्द्र गोस्वामी (JDU)शकील अहमद खां (Congress)मो शहरयार
बलरामपुरसंगीता देवी (LJPRV)महबूब आलम (CPIML)असहाब आलम
प्राणपुरनिशा सिंह (BJP)इशरत परवीन (RJD)कुणाल निषाद
मनिहारीशंभु कुमार सुमन (JDU)मनोहर प्रसाद सिंह (Congress)बबलू सोरेन
पूर्णिया (7 सीटें) 
अमौरसबा जफर (JDU)अब्दुल जलील मस्तान (Congress)अफरोज
कसबानितेश कुमार सिंह (LJPRV)मो० इरफान आलम (Congress)मो० इत्तेफाक आलम
बनमनखी (SC)कृष्ण कुमार ऋषि (BJP)देव नारायण रजक (Congress)मनोज कुमार रीषी
रूपौलीकलाधर प्रसाद मंडल (JDU)बीमा भारती (RJD)आमोद कुमार
धमदाहालेशी सिंह (JDU)संतोष कुमार (RJD)राकेश कुमार
पूर्णियाविजय कुमार खेमका (BJP)जितेन्द्र कुमार (Congress)संतोष कुमार सिंह
बायसीविनोद कुमार (BJP)अब्दुस सुब्हान (RJD)मो0 शाहनवाज़ आलम
किशनगंज (4 सीटें) 
ठाकुरगंजगोपाल कुमार अग्रवाल (JDU)सउद आलम (RJD)मो0 इकरामुल हक
किशनगंजस्वीटी सिंह (BJP)मो0 कमरूल होदा (Congress)मो0 इसहाक आलम
बहादुरगंजमोहम्मद कलीमुद्दीन (LJPRV)मोहम्मद मसवर आलम (Congress)वरुण कुमार सिंह
कोचाधामन (SC)बीणा देवी (BJP)मुजाहिद आलम (RJD)अबु अफ्फान फारुकी
अररिया (6 सीटें) 
नरपतगंजदेवंती यादव (BJP)मनीष यादव (RJD)जनार्दन यादव
रानीगंज (SC)अच‍मित ऋषिदेव (JDU)अविनाश मंगलम (RJD)कृत्‍यानंद राम
फारबिसगंजविद्या सागर केशरी (BJP)मनोज विश्‍वास (Congress)मोहम्मद एकरामुल हक
अररियाशगुफ्ता अजीम (JDU)आबिदुर रहमान (Congress)फरहत आरा बेगम
जोकीहाटमंजर आलम (JDU)शाहनवाज (RJD)सरफराज आलम
सिकटीविजय कुमार मंडल (BJP)हरि नारायण प्रमाणिक (VIP)मो० रागीब
सुपौल (5 सीटें) 
त्रिवेणीगंज (SC)सोनम रानी (JDU)संतोष कुमार (RJD)प्रदीप राम
छातापुरनीरज कुमार सिंह (BJP)डा0 विपीन कुमार सिंह (RJD)अभय कुमार सिंह
निर्मलीअनिरुद्ध प्रसाद यादव (JDU)बैद्यनाथ मेहता (RJD)राम प्रवेश कुमार यादव
सुपौलबिजेन्द्र प्रसाद यादव (JDU)मिन्नतुल्लाह रहमानी (Congress)अनिल कुमार सिंह
पिपरारामविलास कामत (JDU)अनील कुमार(CPIML)इन्द्रदेव साह
मधुबनी (10 सीटें) 
हरलाखीसीटिंग सुधांशु शेखर (JDU)राकेश कुमार पाण्डेय (CPI)रत्नेश्‍वर ठाकुरJDU
बेनीपट्टीसीटिंग विनोद नारायण झा (BJP)नलिनी रंजन झा उर्फ़ रूपन झा (Congress)परवेज़ आलमBJP
खजौलीसीटिंग अरुण शंकर प्रसाद (BJP)ब्रज किशोर यादव (RJD)रुपम कुमारीBJP
बाबूबरहीसीटिंग मीना कुमारी (JDU)अरुण कुमार सिंह (RJD)आलोक कुमार यादवJDU
बिस्फीसीटिंग हरिभूषण ठाकुर बचौल (BJP)आसिफ अहमद (RJD)संजय कुमार मिश्रBJP
मधुबनीमाधव आनंद (RLM)समीर कुमार महासेठ (RJD)अनिल कुमार मिश्रसमीर कुमार महासेठ (RJD)
राजनगरसुजीत कुमार (BJP)विष्णु देव मोची (RJD)सुरेन्द्र कुमार दासडॉ रामप्रीत पासवान (BJP)
झंझारपुरसीटिंग नीतीश मिश्रा (BJP)राम नारायण यादव (CPI)केशवचन्द्र भंडारीBJP
फुलपराससीटिंग शीला कुमारी (JDU)सुबोध मंडल (Congress)जलेन्द्र मिश्रJDU
लौकहासतीश कुमार साह (JDU)भारत भूषण मंडल (RJD)रेणु यादवभारत भूषण मंडल (RJD)
शिवहर (1 सीट) 
शिवहरश्वेता गुप्ता (JDU)नवनीत कुमार (RJD)निरज सिंहचेतन आनंद (RJD)
सीतामढ़ी (8 सीटें)  
बेलसंडअमित कुमार (LJPRV)संजय कुमार गुप्ता (RJD)अर्पणा सिंहसंजय कुमार गुप्ता (RJD)
बथनाहा (SC)सीटिंग अनिल कुमार (BJP)नवीन कुमार (Congress)नवल किशोर चौधरीBJP
परिहारसीटिंग गायत्री देवी (BJP)स्मिता गुप्ता (RJD)अवधेश प्रसादBJP
सुरसंडप्रो० नागेन्द्र राउत (JDU)सैयद अबु दोजाना (RJD)उषा किरणJDU दिलीप राय
रीगाबैद्यनाथ प्रसाद (BJP)अमीत कुमार (Congress)कृष्ण मोहन सिंहमोती लाल प्रसाद (BJP)
सीतामढ़ीसुनील कुमार पिन्टू (BJP)सुनील कुमार (RJD)मिथिलेश कुमार (BJP)
रून्नीसैदपुरसीटिंग पंकज कुमार मिश्रा (JDU)चंदन कुमार (RJD)विजय कुमार साहJDU
बाजपट्टीरामेश्‍वर कुमार महतो (RLM)मुकेश कुमार यादव (RJD)आजम खानमुकेश कुमार यादव (RJD)

Tejashwi Yadav Nitish Kumar Bihar Bihar Assembly Elections Bihar Election 2025 Bihar Election