Bihar Election 2025 Second Phase Full Candidate List : 11 नवंबर को है अंतिम दौर का मतदान, आपके इलाके का MLA बनने की रेस में किनकी टक्कर?

Bihar Election 2025 Second Phase Voting Today, Here Second Phase Full Candidate full list district wise: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले रविवार शाम चुनावी शोर पूरी तरह थम गया. इस चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होना है, जिनके लिए प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं या अंतिम दौर में हैं.
चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास निर्देश जारी किए हैं. भारत-नेपाल सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है और 11 नवंबर की रात तक सीमा को पूरी तरह सील कर दिया गया है. इस दौरान सीमावर्ती इलाकों में लोगों के आवागमन पर सख्त रोक लगाई गई है ताकि किसी भी बाहरी दखल या अवैध गतिविधि को रोका जा सके.
पहले चरण में हुई 65.08 फीसदी रिकॉर्ड वोटिंग के बाद अब दूसरे चरण के मतदान को लेकर भी मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है. सभी राजनीतिक दलों ने अंतिम समय तक अपने उम्मीदवारों के समर्थन में पूरी ताकत झोंक दी थी.
अब जब नतीजों में एक हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है, राजनीतिक तापमान और प्रत्याशियों की धड़कनें दोनों तेज हैं.
इन जिलों की 122 सीटों पर मंगलवार को होगा मतदान
दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा. प्रमुख जिलों में पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गया, मधुबनी, सीतामढ़ी, रोहतास, भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया जैसे बड़े नाम शामिल हैं. इसके अलावा कैमूर, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, बांका, किशनगंज, अररिया, सुपौल और शिवहर जिलों की सीटों पर भी अंतिम चरण में वोटिंग होगी. इन सभी जिलों में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन उम्मीदवारों के बीच देखने को मिलेगा.
अंतिम चरण की 122 सीटों पर लगभग 1,302 उम्मीदवार मैदान में हैं. इस चरण में आपके इलाके से विधायक बनने की रेस कौन से प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवार मैदान में हैं. यहां जिले और सीट के हिसाब डिटेल चेक करें.
|सीट
|एनडीए उम्मीदवार
|महागठबंधन उम्मीदवार
|जनसुराज
|2020 रिजल्ट
|पश्चिमी चंपारण (9 सीटें)
|वाल्मीकिनगर
|सीटिंग धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह (JDU)
|सुरेन्द्र प्रसाद (Congress)
|JDU
|रामनगर
|नन्द किशोर राम (BJP)
|सुबोध कुमार (RJD)
|पप्पू कुमार रंजन
|भगीरथी देवी (BJP)
|नरकटियागंज
|संजय कुमार पाण्डेय (BJP)
दीपक यादव (RJD)
शाश्वत केदार (Congress)
|मोहम्मद वसीउल्लाह
|रश्मि वर्मा (BJP)
|बगहा
|सीटिंग राम सिंह (BJP)
|जयेश मंगलम सिंह (Congress)
|नन्देश पाण्डेय उर्फ चुन्नू पाण्डेय
|BJP
|लौरिया
|सीटिंग विनय बिहारी (BJP)
|रण कौशल प्रताप सिंह (VIP)
|सुनील कुमार
|BJP
|नौतन
|सीटिंग नारायण प्रसाद (BJP)
|अमित कुमार (Congress)
|संतोष चौधरी
|BJP
|चनपटिया
|सीटिंग उमाकांत सिंह (BJP)
|अभिषेक रंजन (Congress)
|त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप
|BJP
|बेतिया
|सीटिंग रेणु देवी (BJP)
|वशी अहमद (Congress)
|अनिल कुमार सिंह
|BJP
|सिकटा
|साम्रीद वर्मा (JDU)
|वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (CPIML)
|उत्कर्ष श्रीवास्तव
|वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (CPIML)
|पूर्वी चंपारण (12 सीटें)
|रक्सौल
|सीटिंग प्रमोद कुमार सिन्हा (BJP)
|श्याम बिहारी प्रसाद (Congress)
|कपिल देव प्रसाद
|BJP
|सुगौली
|राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता (LJPRV)
|अजय कुमार झा
|शशि भूषण सिंह (BJP)
|नरकटिया
|विशाल कुमार (JDU)
|शमीम अहमद (RJD)
|लालबाबू प्रसाद
|शमीम अहमद (RJD)
|हरसिद्धि
|सीटिंग कृष्णनंदन पासवान (BJP)
|राजेंद्र कुमार (RJD)
|अवधेश कुमार
|BJP
|गोबिन्दगंज
|राजू तिवारी (LJPRV)
|शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय (Congress)
|कृष्ण कान्त मिश्र
|सुनील मणि त्रिपाठी (BJP)
|केसरिया
|सीटिंग शालिनी मिश्रा (JDU)
|वरुण विजय (VIP)
|नाज अहमद खान
|JDU
|कल्याणपुर
|सचीन्द्र प्रसाद सिंह (BJP)
|मनोज कुमार यादव (RJD)
|मंतोष कुमार साहनी
|मनोज कुमार यादव (RJD)
|पीपरा
|सीटिंग श्याम बाबू प्रसाद यादव (BJP)
|राज मंगल प्रसाद (CPM)
|सुबोध कुमार
|BJP
|मोतिहारी
|सीटिंग प्रमोद कुमार (BJP)
|देवा गुप्ता (RJD)
|अतुल कुमार
|BJP
|मधुबन
|सीटिंग राणा रणधीर (BJP)
|संध्या रानी (RJD)
|विजय कुमार कुशवाहा
|BJP
|चिरैया
|सीटिंग लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (BJP)
|लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव (RJD)
|संजय कुमार
|BJP
|ढाका
|सीटिंग पवन कुमार जायसवाल (BJP)
|फैसल रहमान (RJD)
|डाक्टर एल बी प्रसाद
|BJP
|रोहतास (7 सीटें)
|नोखा
|नागेन्द्र चन्द्रवंशी (JDU)
|अनिता देवी (RJD)
|नसरुल्लाह खां
|डेहरी
|राजीव रंजन सिंह (LJPRV)
|गुडू कुमार चन्द्रवंशी (RJD)
|प्रदीप लल्लन सिंह
|काराकाट
|महाबली सिंह (JDU)
|अरुण सिंह (CPIML)
|योगेन्द्र सिंह
|करगहर
|बशिष्ठ सिंह (JDU)
संतोष कुमार मिश्रा (Congress)
महेन्द्र प्रसाद गुप्ता (CPI)
|रितेश रंजन (भोजपुरी गायक)
|सासाराम
|स्नेहलता (RLM)
|सत्येन्द्र साह (RJD)
|बिनय कुमार सिंह
|चेनारी
|मुरारी प्रसाद गौतम (LJPRV)
|मंगल राम (Congress)
|नेहा कुमारी
|दिनारा
|आलोक कुमार सिंह (RLM)
|शशि शंकर कुमार उर्फ राजेश यादव (RJD)
|संजय कुमार
|कैमूर (4 सीटें)
|चैनपुर
|मो० जमा खान (JDU)
वृज किशोर विंद (RJD)
गोविन्द विंद (VIP)
|हेमन्त कुमार चौबे
|मोहनिया
|संगीता कुमारी (BJP)
|रवि शंकर पासवान (निर्दलीय)
|गीता देवी
|भभुआ
|भरत बिन्द (BJP)
|विरेन्द्र कुमार सिंह (RJD)
|जैनेन्द्र कुमार आर्य
|रामगढ़
|अशोक कुमार सिंह (BJP)
|अजित कुमार (RJD)
|आनन्द कुमार सिंह
|अरवल (2 सीटें)
|अरवल
|मनोज कुमार (BJP)
|महानंद सिंह (CPIML)
|कुन्ती देवी
|कुर्था
|पप्पु कुमार वर्मा (JDU)
|कुमार कृष्ण मोहन उर्फ़ सुदय यादव (RJD)
|रामबली सिंह
|जहानाबाद (3 सीटें)
|जहानाबाद
|चन्देश्वर प्रसाद (JDU)
|राहुल कुमार (RJD)
|अभिराम सिंह
|मखदुमपुर (SC)
|रानी कुमारी (LJPRV)
|सुबेदार दास (RJD)
|शंकर स्वरुप
|घोसी
|रितुराज कुमार (JDU)
|रामबली सिंह यादव (CPIML)
|प्रभात कुमार
|औरंगाबाद (6 सीटें)
|गोह
|डॉ0 रणविजय कुमार (BJP)
|अमरेन्द्र कुमार (RJD)
|सीताराम दुखारी
|ओबरा
|प्रकाश चंद्र (LJPRV)
|ऋषि कुमार (RJD)
|सुधीर कुमार शर्मा
|नवीनगर
|चेतन आनंद (JDU)
|अमोद कुमार सिंह (RJD)
|अर्चना चन्द्र
|कुटुम्बा (SC)
|ललन राम (HAM-S)
|राजेश कुमार (Congress प्रदेश अध्यक्ष)
|श्यामबली राम
|औरंगाबाद
|त्रिविक्रम नारायण सिंह (BJP)
|आनन्द शंकर सिंह (Congress)
|नंद किशोर यादव
|रफीगंज
|प्रमोद कुमार सिंह (JDU)
|गुलाम शाहिद (RJD)
|विकाश कुमार सिंह
|गयाजी (10 सीटें)
|बेलागंज
|मनोरमा देवी (JDU)
|विश्वनाथ कुमार सिंह (RJD)
|मो० शहाबउददीन
|गया टाउन
|प्रेम कुमार (BJP)
|अखौरी ओंकार नाथ (Congress)
|धीरेंद्र अग्रवाल
|बोधगया
|श्यामदेव पासवान (LJPRV)
|कुमार सर्वजीत (RJD)
|लक्ष्मण मांझी
|टिकारी
|अनिल कुमार (HAM-S)
|अजय कुमार (RJD)
|शशि कुमार
|शेरघाटी
|उदय कुमार सिंह (LJPRV)
|प्रमोद कुमार वर्मा (RJD)
|पवन किशोर
|बाराचट्टी (SC)
|ज्योति देवी (HAM-S)
|तनुश्री कुमारी (RJD)
|हेमन्त कुमार
|अतरी
|रोमित कुमार (HAM-S)
|बैजयंती देवी (RJD)
|शैलेन्द्र कुमार
|इमामगंज (SC)
|दीपा कुमारी (HAM-S)
|ऋतु प्रिया चौधरी (RJD)
|डॉ अजीत कुमार
|गुरुवा
|उपेन्द्र प्रसाद (BJP)
|विनय कुमार (RJD)
|संजीव श्याम सिंह
|वजीरगंज
|वीरेन्द्र सिंह (BJP)
|अवधेश कुमार सिंह (Congress)
|संतोष कुमार
|नवादा (5 सीटें)
|हिसुआ
|अनिल सिंह (BJP)
|नीतु कुमारी (Congress)
|सूर्य देव प्रसाद
|नवादा
|विभा देवी (JDU)
|कौशल यादव (RJD)
|अनुज सिंह
|गोविंदपुर
|बिनिता मेहता (LJPRV)
|पूर्णिमा यादव (RJD)
|पूनम कुमारी
|वारसलीगंज
|अरुणा देवी (BJP)
|अनीता (RJD)
|उमेश प्रसाद
|रजौली (SC)
|विमल राजवंशी (LJPRV)
|पिंकी भारती (RJD)
|नरेश चौधरी
|जमुई (4 सीटें)
|सिकंदरा (SC)
|प्रफुल्ल कुमार मांझी (HAM-S)
उदय नारायण चौधरी (RJD)
विनोद कुमार चौधरी (Congress)
|सुभाष चन्द्र बोस
|जमुई
|श्रेयसी सिंह (BJP)
|मोहम्मद शमसाद आलम (RJD)
|अनिल प्रसाद साह
|झाझा
|दामोदर रावत (JDU)
|जय प्रकाश नारायण यादव (RJD)
|नीलेन्दु दत्त मिश्र
|चकाई
|सुमित कुमार सिंह (JDU)
|सावित्री देवी (RJD)
|राहुल कुमार
|बांका (5 सीटें)
|बांका
|राम नारायण मंडल (BJP)
|संजय कुमार (CPI)
|कौशल कुमार सिंह
|अमरपुर
|जयंत राज (JDU)
|जितेन्द्र सिंह (Congress)
|सुजाता वैद्य
|कटोरिया (ST)
|पुरन लाल टुडू (BJP)
|स्वीटी सीमा हेम्ब्रम (RJD)
|सलोमी मुर्मु
|धोरैया (SC)
|मनीष कुमार (JDU)
|त्रिभुवन प्रसाद (RJD)
|सुमन पासवान
|बेलहर
|मनोज यादव (JDU)
|चाणक्या प्रकाश रंजन (RJD)
|ब्रज किशोर पंडित
|भागलपुर (7 सीटें)
|भागलपुर
|रोहित पाण्डेय (BJP)
|अजीत शर्मा (Congress)
|अभय कान्त झा
|गोपालपुर
|शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल (JDU)
|प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव (VIP)
|मानकेश्वर सिंह उर्फ मंटु सिंह
|पीरपैंती (SC)
|मुरारी पासवान (BJP)
|रामविलाश पासवान (RJD)
|घनश्याम दास
|कहलगांव
|शुभानंद मुकेश (JDU)
प्रवीण सिंह (Congress)
रजनीश भारती (RJD)
|मंजर आलम
|बिहपुर
|कुमार शैलेन्द्र (BJP)
|अर्पणा कुमारी (VIP)
|पवन चौधरी
|सुल्तानगंज
|ललित नारायण मंडल (JDU)
चंदन कुमार उर्फ चंदन कुमार सिन्हा (RJD)
ललन कुमार (Congress)
|राकेश कुमार
|नाथनगर
|मिथुन कुमार (LJPRV)
|शेख ज्याउल हसन (RJD)
|अजय कुमार राय
|कटिहार (7 सीटें)
|बरारी
|बिजय सिंह (JDU)
|तौकीर आलम (Congress)
|प्रीतम प्रसून
|कोढ़ा
|कविता देवी (BJP)
|पुनम कुमारी (Congress)
|निर्मल कुमार राज
|कटिहार
|तारकिशोर प्रसाद (BJP)
|सौरभ कुमार अग्रवाल (VIP)
|डा० गाजी शारिक
|कदवा
|दुलाल चन्द्र गोस्वामी (JDU)
|शकील अहमद खां (Congress)
|मो शहरयार
|बलरामपुर
|संगीता देवी (LJPRV)
|महबूब आलम (CPIML)
|असहाब आलम
|प्राणपुर
|निशा सिंह (BJP)
|इशरत परवीन (RJD)
|कुणाल निषाद
|मनिहारी
|शंभु कुमार सुमन (JDU)
|मनोहर प्रसाद सिंह (Congress)
|बबलू सोरेन
|पूर्णिया (7 सीटें)
|अमौर
|सबा जफर (JDU)
|अब्दुल जलील मस्तान (Congress)
|अफरोज
|कसबा
|नितेश कुमार सिंह (LJPRV)
|मो० इरफान आलम (Congress)
|मो० इत्तेफाक आलम
|बनमनखी (SC)
|कृष्ण कुमार ऋषि (BJP)
|देव नारायण रजक (Congress)
|मनोज कुमार रीषी
|रूपौली
|कलाधर प्रसाद मंडल (JDU)
|बीमा भारती (RJD)
|आमोद कुमार
|धमदाहा
|लेशी सिंह (JDU)
|संतोष कुमार (RJD)
|राकेश कुमार
|पूर्णिया
|विजय कुमार खेमका (BJP)
|जितेन्द्र कुमार (Congress)
|संतोष कुमार सिंह
|बायसी
|विनोद कुमार (BJP)
|अब्दुस सुब्हान (RJD)
|मो0 शाहनवाज़ आलम
|किशनगंज (4 सीटें)
|ठाकुरगंज
|गोपाल कुमार अग्रवाल (JDU)
|सउद आलम (RJD)
|मो0 इकरामुल हक
|किशनगंज
|स्वीटी सिंह (BJP)
|मो0 कमरूल होदा (Congress)
|मो0 इसहाक आलम
|बहादुरगंज
|मोहम्मद कलीमुद्दीन (LJPRV)
|मोहम्मद मसवर आलम (Congress)
|वरुण कुमार सिंह
|कोचाधामन (SC)
|बीणा देवी (BJP)
|मुजाहिद आलम (RJD)
|अबु अफ्फान फारुकी
|अररिया (6 सीटें)
|नरपतगंज
|देवंती यादव (BJP)
|मनीष यादव (RJD)
|जनार्दन यादव
|रानीगंज (SC)
|अचमित ऋषिदेव (JDU)
|अविनाश मंगलम (RJD)
|कृत्यानंद राम
|फारबिसगंज
|विद्या सागर केशरी (BJP)
|मनोज विश्वास (Congress)
|मोहम्मद एकरामुल हक
|अररिया
|शगुफ्ता अजीम (JDU)
|आबिदुर रहमान (Congress)
|फरहत आरा बेगम
|जोकीहाट
|मंजर आलम (JDU)
|शाहनवाज (RJD)
|सरफराज आलम
|सिकटी
|विजय कुमार मंडल (BJP)
|हरि नारायण प्रमाणिक (VIP)
|मो० रागीब
|सुपौल (5 सीटें)
|त्रिवेणीगंज (SC)
|सोनम रानी (JDU)
|संतोष कुमार (RJD)
|प्रदीप राम
|छातापुर
|नीरज कुमार सिंह (BJP)
|डा0 विपीन कुमार सिंह (RJD)
|अभय कुमार सिंह
|निर्मली
|अनिरुद्ध प्रसाद यादव (JDU)
|बैद्यनाथ मेहता (RJD)
|राम प्रवेश कुमार यादव
|सुपौल
|बिजेन्द्र प्रसाद यादव (JDU)
|मिन्नतुल्लाह रहमानी (Congress)
|अनिल कुमार सिंह
|पिपरा
|रामविलास कामत (JDU)
|अनील कुमार(CPIML)
|इन्द्रदेव साह
|मधुबनी (10 सीटें)
|हरलाखी
|सीटिंग सुधांशु शेखर (JDU)
|राकेश कुमार पाण्डेय (CPI)
|रत्नेश्वर ठाकुर
|JDU
|बेनीपट्टी
|सीटिंग विनोद नारायण झा (BJP)
|नलिनी रंजन झा उर्फ़ रूपन झा (Congress)
|परवेज़ आलम
|BJP
|खजौली
|सीटिंग अरुण शंकर प्रसाद (BJP)
|ब्रज किशोर यादव (RJD)
|रुपम कुमारी
|BJP
|बाबूबरही
|सीटिंग मीना कुमारी (JDU)
|अरुण कुमार सिंह (RJD)
|आलोक कुमार यादव
|JDU
|बिस्फी
|सीटिंग हरिभूषण ठाकुर बचौल (BJP)
|आसिफ अहमद (RJD)
|संजय कुमार मिश्र
|BJP
|मधुबनी
|माधव आनंद (RLM)
|समीर कुमार महासेठ (RJD)
|अनिल कुमार मिश्र
|समीर कुमार महासेठ (RJD)
|राजनगर
|सुजीत कुमार (BJP)
|विष्णु देव मोची (RJD)
|सुरेन्द्र कुमार दास
|डॉ रामप्रीत पासवान (BJP)
|झंझारपुर
|सीटिंग नीतीश मिश्रा (BJP)
|राम नारायण यादव (CPI)
|केशवचन्द्र भंडारी
|BJP
|फुलपरास
|सीटिंग शीला कुमारी (JDU)
|सुबोध मंडल (Congress)
|जलेन्द्र मिश्र
|JDU
|लौकहा
|सतीश कुमार साह (JDU)
|भारत भूषण मंडल (RJD)
|रेणु यादव
|भारत भूषण मंडल (RJD)
|शिवहर (1 सीट)
|शिवहर
|श्वेता गुप्ता (JDU)
|नवनीत कुमार (RJD)
|निरज सिंह
|चेतन आनंद (RJD)
|सीतामढ़ी (8 सीटें)
|बेलसंड
|अमित कुमार (LJPRV)
|संजय कुमार गुप्ता (RJD)
|अर्पणा सिंह
|संजय कुमार गुप्ता (RJD)
|बथनाहा (SC)
|सीटिंग अनिल कुमार (BJP)
|नवीन कुमार (Congress)
|नवल किशोर चौधरी
|BJP
|परिहार
|सीटिंग गायत्री देवी (BJP)
|स्मिता गुप्ता (RJD)
|अवधेश प्रसाद
|BJP
|सुरसंड
|प्रो० नागेन्द्र राउत (JDU)
|सैयद अबु दोजाना (RJD)
|उषा किरण
|JDU दिलीप राय
|रीगा
|बैद्यनाथ प्रसाद (BJP)
|अमीत कुमार (Congress)
|कृष्ण मोहन सिंह
|मोती लाल प्रसाद (BJP)
|सीतामढ़ी
|सुनील कुमार पिन्टू (BJP)
|सुनील कुमार (RJD)
|मिथिलेश कुमार (BJP)
|रून्नीसैदपुर
|सीटिंग पंकज कुमार मिश्रा (JDU)
|चंदन कुमार (RJD)
|विजय कुमार साह
|JDU
|बाजपट्टी
|रामेश्वर कुमार महतो (RLM)
|मुकेश कुमार यादव (RJD)
|आजम खान
|मुकेश कुमार यादव (RJD)