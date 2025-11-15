बिहार चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी का पहला रिएक्शन, जनसेवा अंतहीन प्रक्रिया, गरीबों और दबे-कुचले वर्गों की आवाज उठाती रहेगी पार्टी

RJD Responds After Major Bihar Poll Defeat: बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी भले ही सत्ता से दूर रह गई हो, लेकिन पार्टी ने साफ संकेत दे दिया है कि वह हतोत्साहित नहीं है. चुनावी नतीजों के बाद जहां कई राजनीतिक दल आरोप-प्रत्यारोप में उलझ जाते हैं, वहीं आरजेडी ने खुद को एक परिपक्व राजनीति वाली पार्टी के रूप में पेश करते हुए जनता के लिए अपने संकल्प और जिम्मेदारी को दोहराया है. सोशल मीडिया पर जारी बयान में पार्टी ने जीत-हार से ऊपर उठकर ‘जनसेवा’ को अपनी असली पहचान बताया है.

बिहार विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने अपनी पहली औपचारिक प्रतिक्रिया एक्स (X) पर साझा की. पार्टी ने कहा कि “जनसेवा एक अनवरत प्रक्रिया है, एक अंतहीन यात्रा है. इसमें उतार-चढ़ाव आना तय है. हार में विषाद नहीं और जीत में अहंकार नहीं!”

जनसेवा एक अनवरत प्रक्रिया है, एक अंतहीन यात्रा है!

इसमें उतार चढ़ाव आना तय है। हार में विषाद नहीं, जीत में अहंकार नहीं!

राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है, गरीबों के बीच उनकी आवाज़ बुलंद करते रहेगी!

आरजेडी ने आगे लिखा कि वह गरीबों और दबे-कुचले वर्गों की पार्टी है और उनके बीच रहकर उनकी आवाज उठाती रहेगी.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 रिजल्ट

करीब 40 दिनों तक चली लंबी चुनावी प्रक्रिया के बाद बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम नतीजे शुक्रवार देर रात जारी कर दिए गए. 243 सीटों वाली विधानसभा में जेडीयू–बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 202 सीटों पर कब्जा जमाया है. वहीं आरजेडी-कांग्रेस की अगुवाई वाली महागठबंधन इस चुनाव में बुरी तरह पिछड़ गया और वह कुल 35 सीटों पर सिमट गया. वहीं एआईएमआईएम ने 5 सीटें और बसपा ने 1 सीट अपने नाम की हैं.

6 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई यह चुनावी प्रक्रिया कई चरणों में संपन्न होने के बाद अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची. चुनाव आयोग द्वारा जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार दलों की स्थिति इस प्रकार रही: