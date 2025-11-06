बिहार चुनाव फेज-1: हर तीन में एक पर आपराधिक केस, 500+ करोड़पति उम्मीदवार — जानिए कौन हैं ये दावेदार

Bihar Election 2025: भारत की राजनीतिक रणभूमि के केंद्र में, जहाँ हर चुनावी मौसम में सुधार और पारदर्शिता के वादे जोर-शोर से गूंजते हैं, आंकड़े एक कड़वी सच्चाई और पूरी तरह अलग तस्वीर पेश करते हैं. वर्षों तक न्यायिक चेतावनियों और राजनीतिक आक्रोश के बावजूद बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के नक्शे पर ऐसे कई उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. यह मामूली बात नहीं है लगभग हर तीन में से एक उम्मीदवार इस श्रेणी में आता है.

हाल ही में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और बिहार इलेक्शन वॉच द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पहले चरण के 32 प्रतिशत उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं. ADR के डेटा से यह भी स्पष्ट होता है कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने पुराने रुझान को बरकरार रखते हुए ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिनके खिलाफ आपराधिक केस हैं. पार्टियों के बीच यह प्रतिशत 20% से लेकर 100% तक है.13 फरवरी 2020 के अपने निर्देश में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि राजनीतिक दलों को यह बताना होगा कि उन्होंने आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को क्यों चुना, जबकि उनके पास गैर-अपराधिक रिकॉर्ड वाले योग्य उम्मीदवारों के विकल्प मौजूद थे. इसके बावजूद यह प्रवृत्ति अब भी जारी है जो भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक गंभीर चुनौती को दर्शाती है.

कुछ प्रमुख उम्मीदवारों की जानकारी:

अनंत सिंह – JD(U), मोकामा: अपने लंबे आपराधिक रिकॉर्ड के लिए प्रसिद्ध अनंत सिंह, मोकामा से जनता दल (यूनाइटेड) के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. उम्मीदवार के हलफनामे में उनके खिलाफ 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं. राजू कुमार सिंह – साहेबगंज: भाजपा के उम्मीदवार जिनके खिलाफ 10 से अधिक मामले हैं, जिनमें आर्म्स एक्ट और दिल्ली में एक महिला आर्किटेक्ट की हत्या शामिल है. ओसामा शहाब – RJD, सीवान: वे प्रभावशाली नेता मोहम्मद शाहाबुद्दीन के पुत्र हैं और सीवान से RJD के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. उनके खिलाफ पांच आपराधिक मामले हैं. रितलाल राय – RJD, दानापुर: RJD के एक और बड़े उम्मीदवार दानापुर से चुनाव लड़ रहे हैं. उनके खिलाफ 30 लंबित मामले हैं जिनमें हत्या, आपराधिक धमकी और उगाही शामिल हैं. करणवीर सिंह – RJD, बाढ़: बाढ़ निर्वाचन क्षेत्र से RJD उम्मीदवार, जिनके खिलाफ 15 आपराधिक मामले हैं. अमरेंद्र कुमार पांडे – JD(U), कुचायकोट: कुचायकोट से जनता दल (यूनाइटेड) का प्रतिनिधित्व करने वाले अमरेंद्र कुमार पांडे के खिलाफ 14 लंबित आपराधिक मामले हैं.

ADR के आंकड़े बताते हैं कि पहले चरण के शीर्ष 10 करोड़पति उम्मीदवारों के पास मिलकर लगभग 900 करोड़ रुपये की संपत्ति हैं. सूची में सबसे ऊपर हैं कुमार प्रणय (BJP, मुंगेर) जिनकी घोषित संपत्ति 170 करोड़ रुपये से अधिक है, इसके बाद राज किशोर गुप्ता (स्वतंत्र उम्मीदवार, महाराजगंज) 137 करोड़ रुपये और अनंत सिंह (JD-U, मोकामा) 100 करोड़ रुपये के साथ हैं.

बिहार फेज 1 चुनाव के शीर्ष करोड़पति उम्मीदवार:

ADR के अनुसार, पहले चरण में चुनाव लड़ रहे शीर्ष 10 सबसे संपन्न उम्मीदवार हैं:

कुमार प्रणय (BJP, मुंगेर) – 170 करोड़+

राज किशोर गुप्ता (स्वतंत्र उम्मीदवार, महाराजगंज) – 137 करोड़+

अनंत सिंह (JD-U, मोकामा) – 100 करोड़+

डॉ. कुमार पुष्पंजय (JD-U, बरबीघा) – 94 करोड़+

अरुण कुमार (RJD, तारापुर) – 83 करोड़+

संदीप कुमार सिंह उर्फ गोपाल संदीप सिंह (जन सुराज पार्टी, मनेर) – 80 करोड़+

देव कुमार चौरसिया (RJD, हाजीपुर) – 68 करोड़+

राजीव रंजन (Independent, जगदीशपुर) – 63 करोड़+

अरुण कुमार गुप्ता (RJD, बढ़हरिया) – 54 करोड़+

संजय कुमार सिंह (LJP-रामविलास, सिमरी बख्तियारपुर) – 45 करोड़+

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, जब पार्टियों से पूछा गया कि उन्होंने आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को क्यों टिकट दिया, तो ज्यादातर पार्टियों ने लगभग एक जैसी बातें कही.

🏛️ पार्टी उम्मीदवारों पर आपराधिक मामलों का विश्लेषण

मुख्य भारतीय राजनीतिक दलों के उन उम्मीदवारों का तुलनात्मक विश्लेषण, जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं:

🔹 कुल आपराधिक मामले और गंभीर आरोप

राजनीतिक दल आपराधिक मामले (%) गंभीर आपराधिक मामले (%) राष्ट्रीय जनता दल (RJD) 76% 60% भारतीय जनता पार्टी (BJP) 65% 56% भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) 65% 52% लोक जनशक्ति पार्टी (LJP-रामविलास) 54% 38% जन सुराज पार्टी (JSP) 44% 43% जनता दल (यूनाइटेड) [JD(U)] 39% 26% आम आदमी पार्टी (AAP) 27% 20% बहुजन समाज पार्टी (BSP) 20% 18%

📊 मुख्य निष्कर्ष (Key Insights)

76% — सबसे अधिक:

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सबसे अधिक उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं.

20% — सबसे कम:

बहुजन समाज पार्टी (BSP) के उम्मीदवारों पर सबसे कम आपराधिक मामले हैं.

3.8 X अंतर:

सबसे ज़्यादा और सबसे कम मामलों वाले दलों के बीच लगभग 4 गुना का अंतर है.

📌 यह डेटा उन उम्मीदवारों का प्रतिशत दर्शाता है जिन्होंने अपने हलफनामे में आपराधिक और गंभीर आपराधिक मामलों की जानकारी दी है.

