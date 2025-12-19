Bihar Govt Holiday List : 2026 में बिहार में कब-कब बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर, बैंकों में किस दिन होंगे कामकाज ठप

Bihar Govt Holiday List 2026 : नए साल की प्लानिंग करने वालों के लिए बिहार सरकार की ओर से अहम जानकारी सामने आई है. राज्य सरकार ने साल 2026 के लिए आधिकारिक अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों, अदालतों और बैंकों से जुड़े सभी प्रमुख अवकाशों की सूची शामिल है. इस लिस्ट में सामान्य छुट्टियों के साथ-साथ ऑप्शनल यानी रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज का भी पूरा ब्योरा दिया गया है.

बिहार सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, साल 2026 में राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालयों, राजस्व न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में सामान्य 11 छुट्टियों के दिन कामकाज पूरी तरह बंद रहेगा. इसके अलावा, राज्य सरकार के कर्मचारी साल भर में अधिकतम 3 ऑप्शनल या रेस्ट्रिक्टेड छुट्टियों का लाभ ले सकेंगे.

सामान्य छुट्टियों की लिस्ट में बसंत पंचमी, संत रविदास जयंती, शब-ए-बारात, महाशिवरात्रि, सम्राट अशोक अष्टमी, वीर कुंवर सिंह जयंती, जानकी नवमी, कबीर जयंती, चेहलुम, दुर्गा पूजा (सप्तमी) और चित्रगुप्त पूजा जैसे महत्वपूर्ण त्योहार और अवसर शामिल हैं.

क्रम संख्या हॉलीडे या फेस्टिवल तारीख 1 Basant Panchami January 23, 2026 (Friday) 2 Sant Ravidas Jayanti February 1, 2026 (Sunday) 3 Shab-e-Barat February 4, 2026 (Wednesday) 4 Maha Shivratri February 15, 2026 (Sunday) 5 Samrat Ashok Ashtami March 26, 2026 (Thursday) 6 Veer Kunwar Singh Jayanti April 23, 2026 (Thursday) 7 Janaki Navami April 25, 2026 (Saturday) 8 Kabir Jayanti June 29, 2026 (Monday) 9 Chehlum August 4, 2026 (Tuesday) 10 Durga Puja (Saptami) October 17, 2026 (Saturday) 11 Chitragupt Puja / Bhai Dooj November 10, 2026 (Tuesday)

इन दिनों राज्य सरकार के सभी कार्यालय और अदालतें बंद रहेंगी.

वहीं, ऑप्शनल या रेस्ट्रिक्टेड छुट्टियों की लिस्ट काफी लंबी है. इसमें नए साल का दिन, मकर संक्रांति, कर्पूरी ठाकुर जयंती, होलिका दहन, रमजान का आखिरी जुम्मा, ईद-उल-फितर, बकरीद, मुहर्रम, रक्षा बंधन, हरतालिका तीज, विश्वकर्मा पूजा, जीवित्पुत्रिका व्रत, दुर्गा पूजा से जुड़े कई दिन, छठ पूजा के अवसर और क्रिसमस ईव जैसे पर्व शामिल हैं.

कर्मचारी अपनी सुविधा और आस्था के अनुसार इनमें से अधिकतम तीन छुट्टियां चुन सकेंगे.

2026 में बिहार में कब-कब बंद रहेंगे बैंक

इसके अलावा वर्ष 2026 के लिए बैंक अवकाशों (Bank Holidays) की सूची भी जारी की गई है. इसमें गणतंत्र दिवस, होली, ईद, बिहार दिवस, राम नवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, अंबेडकर जयंती, मजदूर दिवस, बुद्ध पूर्णिमा, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पूजा और क्रिसमस जैसे प्रमुख अवकाश शामिल हैं. साथ ही 1 अप्रैल 2026 को वार्षिक बैंक खाता समापन के कारण बैंकों में अवकाश रहेगा.

क्रम संख्या हॉलीडे तारीख 1 Republic Day 26-Jan-26 2 Holi March 3–4, 2026 3 Id-ul-Fitr 21-Mar-26 4 Bihar Day 22-Mar-26 5 Ram Navami 27-Mar-26 6 Mahavir Jayanti 31-Mar-26 7 Good Friday 3-Apr-26 8 Ambedkar Jayanti 14-Apr-26 9 May Day 1-May-26 10 Buddha Purnima 1-May-26 11 Id-ul-Zuha 28-May-26 12 Muharram 26-Jun-26 13 Independence Day 15-Aug-26 14 Prophet Muhammad’s Birthday 26-Aug-26 15 Janmashtami 4-Sep-26 16 Gandhi Jayanti 2-Oct-26 17 Durga Puja October 18–20, 2026 18 Diwali 8-Nov-26 19 Chhath Puja November 15–16, 2026 20 Christmas 25-Dec-26

सरकार ने साफ किया है कि मुस्लिम त्योहारों की तिथियां चांद दिखने के आधार पर आगे-पीछे हो सकती हैं, इसलिए संबंधित अवकाशों की अंतिम पुष्टि स्थानीय प्रशासन और अधिसूचना के अनुसार मानी जाएगी.